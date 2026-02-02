Az ima kapcsolat az élő Atyával, nem feladat – A megszentelt élet ünnepe a külhoni egyházmegyékben

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A megszentelt élet napja alkalmából a Kolozsváron élő szerzetesi közösségek február 1-jén, az ünnep előestéjén vesperásra gyűltek össze a Szentháromság-templomban. Az eseményt még különlegesebbé tette Carles Gil i Saguer SchP piarista generális tartományi látogatása.

Az esti imádság elején Urbán Erik OFM, a szerzetesekért felelős érseki helynök köszöntötte a jelenlévőket, köztük Kovács Gergely érseket, Carles Gil generálist, Jacek Wolan generális asszisztenst és Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt.

Kovács Gergely érsek beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszentelt élet nem arról szól, hogy valaki „több” lenne másoknál, hanem arról, hogy más minőségben éli meg a hivatását. A szerzetesi fogadalmak – a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség – nem hősi teljesítmények, hanem realista vállalások, amelyek azt mondják ki:

nem minden az ember kezében van; és az élet nem csupán rólam szól.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Szöveg és fotó: Cziple Hanna-Gerda

Forrás: Romkat.ro

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A megszentelt élet napját megelőző szombaton, január 31-én a püspöki palotában találkoztak a nagyváradi római katolikus és a görögkatolikus egyházmegye szerzetesei. Pantea Tibor OFM ferences szerzetes, pap előadását követően a két egyházmegye papjai, szerzetesei és hívei a nagyváradi székesegyházban bemutatott szentmisén adtak hálát a szerzetesek kimondott igenjéért, jelenlétükért, szép szolgálatukért.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök köszöntőjében úgy fogalmazott: „Gondoljunk ma a hivatásokra, melyek egy jól meghatározott időben történtek életünkben, mikor mindannyian meghallottuk a hívást: »Itt vagyok, Uram, engem küldj.« Isten szolgájának lenni nemcsak azt jelenti, hogy mindennap imádkoznunk kell, hanem azt is, hogy jusson el az evangélium örömhíre minél több emberhez.

Ez a töltekezés ideje, segít, hogy még nagyobb odaadással tudjuk átadni magunkat annak a szolgálatnak, amelyre elköteleződtünk” – fogalmazott a főpásztor.

A szentbeszédet Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus megyéspüspök mondta.

A szentmise végén a jelen lévő szerzetesek megújították fogadalmukat.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

A temesvári egyházmegyében hagyományosan lelkinappal, a papság, valamint a megszentelt személyek találkozójával ünneplik a megszentelt élet napját az ehhez a dátumhoz legközelebb eső szombaton – idén január 31‑én. A találkozónak a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont.

A program 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutatott be a temesvári piarista templomban, a jelen lévő papok, szerzetesek és szerzetesnők részvételével. Koncelebrált Varga László kaposvári megyéspüspök.

A homíliát Varga László püspök mondta.

„A mai olvasmányban Szent Pál szavait hallottuk a Filippieknek írt levélből: »Örüljetek az Úrban mindenkor!« Szent Pál apostol az egyik legfontosabb dologról ír: az örömről. Vajon felismerhető‑e ez az öröm a papok és a megszentelt személyek életében és magatartásában? – tette fel a kérdést a kaposvári főpásztor. – Azt mondják, az örömhír hirdetői vagyunk. Vajon lehet‑e örömhírt hirdetni öröm nélkül? Assisi Szent Ferenc azt mondta követőinek, hogy nincs szükségük semmi másra, csak örömre, mert ez hitelesíti, hogy Krisztushoz tartoznak. Mi az örömünk forrása? Mivel a világ nagyobb hatást gyakorol a keresztényekre, mint a keresztények a világra – és mi, papok sem vagyunk kivételek –, rengeteg hangulatjavító szert fogyasztunk. De Jézus nem ezt jelölte meg az öröm forrásaként, és Szent Pál sem.

Örömünk forrása a Szentháromságban való létünk.”

A szentmisén az egybegyűltek a Miatyánk imádságot az egyházmegye római katolikus papjai és hívei által beszélt hét nyelven imádkozták: magyarul, románul, németül, bolgárul, csehül, szlovákul és horvátul.

A szentmise után a papok és a megszentelt személyek a Gerhardinum dísztermében gyűltek össze, ahol a nap programja Varga László püspök előadásával folytatódott.

„Ha nem imádkozunk naponta, az erőnk forrása kiapad. Szomorú tapasztalat, hogy a különféle tevékenységek kedvéért lerövidül az imára szánt idő.

Az ima kapcsolat az élő Atyával, nem pedig feladat, kötelesség.

Ugyanez igaz a szentmisére is: azt kell élnünk, amit ünneplünk. Véleményem szerint imádkozni kell az életet és élni az imát.”

A teljes beszámoló IDE kattintva olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye



Kiemelt fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

