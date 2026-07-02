Az oltártól a küldetésig Márton Áronnal – Véget ért a gyulafehérvári főegyházmegye ministránstábora

Az első napon a résztvevők cserkészek vezetésével ismerkedtek meg egymással, majd a tábori himnusz megtanulása után Csomós László ministránslelkész köszöntötte őket. Ezután Simó Gáspár spirituális ismertette a szabályokat, majd a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tíz önkéntes diákjának segítségével megalakultak a csoportok.

A délelőtti előadást Obermájer Ervin viceposztulátor tartotta Márton Áron életéről és erényeiről, amit interaktív beszélgetés követett.

Ebéd után a gyakorlati éves kispapok, Egyed Arnold és Fazakas Tibor tettek tanúságot a hivatásukról, majd bemutatták a keresztség szentségét és az ehhez kapcsolódó liturgikus tárgyakat.

Délután a táborozók gyalogos zarándoklatra indultak a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd a Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplomba mentek, ahol Madarász Attila plébános ismertette a templom történetét. A látogatás közös szentmisével zárult, a prédikációt Csomós László mondta. A zenei szolgálatot Simó Gáspár spirituális és Borcsa Gergely kántor vezette. A nap pedig esti imával zárult.

A tábor második napja közös tornával és reggeli imával indult. A nagy hőség, valamint az egyik meghívott előadó közlekedési balesete miatt a szervezők módosították a programot.

A délelőtt a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium sportpályáján rendezett focibajnoksággal telt; a kommunista diktatúra idején szolgáló titkos ordináriusok neveit viselő tíz csoport mérte össze tudását sportszerű küzdelemben.

Ebéd és rövid pihenő után a résztvevők meglepetéssel köszöntötték Csomós László ministránslelkészt, akinek az ároni áldás eléneklésével köszönték meg a munkáját.

A szentmisére való közös énekpróba után a fiatalok csoportfoglalkozásokon mélyültek el Márton Áron püspök életútjában, amit a róla szóló A hegy című film vetítése zárt. Vacsora után kincskereső játék következett Csíkszereda utcáin és a város parkjában, a püspök életének állomásait és örökségét kutatták fel feladatokon keresztül. A nap közös esti imával zárult.

A tábor harmadik napján a résztvevők vonattal utaztak Márton Áron püspök szülőfalujába, Csíkszentdomokosra. A Márton Áron Zarándokházat és Múzeumot keresték fel, ahol Lázár Csilla igazgató mutatta be a püspök életútját, amit egy játékos vetélkedő követett.

A nap lelki csúcspontja az ünnepi szentmise volt a helyi plébániatemplomban, amelyet Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök és a plébánia lelkipásztorai mutattak be és részt vettek rajta ahelyi hívek is. Homíliájában a püspök Szent Kristóf életét állította példaként a ministránsok elé.

A szentmise után a helyi közösség látta vendégül ebédre a táborozókat. Ebéd után Kerekes László egy Szent Kristóf-képpel és édességgel ajándékozta meg a fiatalokat, akik közül többen személyes áldást is kértek tőle.

A tábor negyedik, utolsó napja hajnali ébresztővel indult. A gyors készülődés, csomagolás és a reggeli ima után a táborozók a főegyházmegye szívébe, Gyulafehérvárra indultak.

Megérkezés után először a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kollégiumi részét és kápolnáját tekintették meg, ahol az intézmény történetével is megismerkedhettek. Ezután átvonultak a Szent Mihály-főszékesegyházba, ahol bekapcsolódtak a közös rózsafüzér-imádságba, és sokan szentgyónást is végeztek.

A nap legkiemelkedőbb eseményeként a ministránsok részt vehettek az asszisztencia tagjaként a papszentelési szentmisén, amelyen Kovács Gergely érsek két új papot szentelt fel a gyulafehérvári főegyházmegye szolgálatára. A szentmise végén a főpásztor külön is köszöntötte, és az oltárszolgálatban való hűséges kitartásra bátorította a jelen lévő ministránsokat.

A szertartást követően az érsekség udvarán közös fénykép készült Kovács Gergely érsekkel, Kerekes László segédpüspökkel, valamint Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel.

Ezután a fiatalok megtekintették az érseki palotát, annak kertjét, a főegyházmegye történetét bemutató ismertetőt hallgattak meg, valamint részletesen megismerték a székesegyház művészeti és történelmi értékeit.

A program méltó zárásaként Tiszteletreméltó Márton Áron püspök sírjánál közösen imádkoztak a boldoggá avatásáért.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Gyulafeférvári Római Katolikus Főegyházmegye ministráns főlelkészsége

Magyar Kurír