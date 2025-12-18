Az öröm vasárnapján ünnepelték a hűség napját Sopronban

Veres András megyéspüspök prédikációjában a keresztény örömöt helyezte a figyelem középpontjába: Az öröm a keresztény hit sajátossága, a keresztény öröm a lelki békéből fakad. Isten nélkül nem élhet az ember teljes életet, az Ő hiánya reménytelenséget, kilátástalanságot eredményez.

Ha nem vagyunk életünk ajándékozójával, gondviselőjével szoros benső kapcsolatban az imádság, a szentségek által, akkor az egészen biztosan örömtelenséget, boldogtalanságot fog szülni.

A keresztény öröm tehát az Isten jelenlétében, az Istennel való állandó együttlétben születik meg. „Örüljetek az Úrban szüntelenül!” – idézte a püspök Szent Pál apostol Filippieknek írt levelét (Fil 4,4).

Aki nem akar Isten jelenlétéről, szeretetéről tudomást venni, az önmaga vesztébe szalad.

Isten ott van mindenütt, ahol befogadják, befogadják az Ő szeretetét, és az emberek szívébe beköltözik a szeretet.

A hívő ember öröme sem lehet teljes, ha nem tud szakítani a bűnnel. Azért sem lehet teljes ebben a földi életben az örömünk, mert most „még csak tükörben, homályosan látunk” (1Kor 13,12), nem színről színre. A hívő ember advent idején készül az Istennel való találkozásra, és a bűnbánatban megtisztulva, az Eucharisztiában vele egyesülve meg tudja osztani Krisztus szeretetét a környezetében élőkkel is.

Legyetek türelemmel, az Úr eljön (vö. Jak 5,7) – bátorította a jelenlévőket Jakab apostol nyomán a szentmise főcelebránsa. – Amikor az Úr eljön, akkor lesz a mi örömünk teljes. De

a mostani örömünk is növekedhet nap mint nap, amikor Istennek helyet adunk az életünkben.

Adja Isten mindnyájunk számára az örvendezés vasárnapján az Úrral való lelki találkozás örömét, és ezt osszuk meg hozzátartozóinkkal is – kérte a megyéspüspök elmélkedése zárásaként.

December 14-én Sopron hűségére emlékezünk a hűség napján. Sopron és környékének lakói az 1921. december 14-én tartott népszavazáson kinyilvánították, hogy Magyarország polgárai akarnak maradni. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a trianoni békeszerződést módosították. Sopront és környékét az antant képviselői hivatalosan 1922. január 1-jén adták át Magyarországnak. A nemzetgyűlés a népszavazás emlékét törvénybe iktatta, és Sopronnak a Civitas fidelissima (Leghűségesebb város) címet adományozta. A kormány 2001-ben, az 1921-es népszavazás évfordulóján döntött arról, hogy december 14-ét a hűség napjává nyilvánítja. Sopronban hagyományosan december 14-én adják át a város legrangosabb kitüntetéseit. Forrás: Nemzeti Archívum

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Szentlélek és Szent Mihály Plébánia, Sopron

Magyar Kurír