Az Uffizi Képtár mesterművei mesélnek a karácsonyról a gyermekeknek

Semmi nem tudja olyan lenyűgözően elmesélni és átadni a szenteste hangulatát, mint a művészet. Botticelli, Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Hugo van der Goes, Albert Dürer, Leonardo Da Vinci, Cosimo Rosselli, Correggio vagy Luca Giordano festményei a legkisebbeket is be tudják vezetni a megtestesülés misztériumába.

Az „Uffizi a karácsonyfa alatt” elnevezésű karácsonyi kezdeményezés a gyermekeknek szól. A legnevesebb firenzei galéria, amely a jelenlegi járvány miatt zárva tart, virtuális termeket hozott létre, amelyeket egyszerre tíz gyermek látogathat meg: a múzeum oktatási szakemberei mutatják be karácsonyt a látogatóknak a listából kiválasztott két művön keresztül. Az Uffizi Képtár kezdeményezése egyben eredeti ajándékötlet is karácsonyra ebben a rendkívüli évben. December 14-től lehet feliratkozni a virtuális tárlatvezetésre, e-mailt küldve az alábbi címre: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it

A feliratkozást követően az Uffizi Képtár küld egy linket, amellyel beléphetünk a virtuális terembe a világ bármely részéről, közeli és távoli rokonainkkal vagy barátainkkal. Mindenki kérdezhet a tárlatvezetőtől a 40 perces találkozó során. A beszélgetés néhány európai nyelven és jelbeszéddel is történhet. További részletes információ az Uffizi Képtár weboldalán található, ahol választani lehet a festmények listájából is: www.uffizi.it/visite-speciali/uffizi-sotto-l-albero

„Ez a kezdeményezés alkalmat ad arra, hogy összekapcsoljuk a tanulást a kikapcsolódással” – fogalmaz Eike Schmidt, az Uffizi Képtár igazgatója. „Egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy egymástól fizikailag távollevő rokonok és barátok is találkozzanak az év legkedveltebb ünnepén a szeretet és a tudás jegyében.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír