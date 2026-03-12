Az új prágai érsek Leó pápánál: Fontos lefordítani az evangéliumot a mai emberek nyelvére

Prága helyett pápa

2025. május 18-án volt tervben, hogy Robert Prevost a prágai Ágoston-rendi plébánián kiszolgáltatja a bérmálás szentségét – azonban egészen máshogy alakult a programja. Robert Prevost bíborost tíz nappal korábban pápává választották, és éppen 18-án mutatta be a Szent Péter téren a szentmisét, amellyel ünnepélyesen megkezdte péteri szolgálatát.

Stanislav Přibyl érsek elmondta, hogy XIV. Leó pápa jól ismeri a Cseh Köztársaságot, mert sokszor járt ott, amikor az Ágoston-rendi közösségeket látogatta.

A prágai Gyermek Jézus-szobor a pápánál

Most már egy kedves kis szobor is tanúskodik Leó pápának Csehországhoz fűződő kapcsolatáról: Přibyl érsek neki ajándékozta az egész világon tisztelt kegyszobor, a prágai Gyermek Jézus-szobor másolatát. Az ajándékot a Szentatya az íróasztala mellé helyeztette.

A vatikáni audiencián a cseh főpásztor megosztotta a pápával, hogy új szolgálata milyen kérdéseket vet fel. Egy olyan polarizált helyi egyházban is, mint a csehországi, inspirálóak XIV. Leó szavai, melyek Jézus húsvéti üdvözletét visszhangozzák: „Béke nektek!”

Prágában Nepomuki Szent Jánost egy hídról vetették a Moldvába. „Számunkra a híd, mint szimbólum ösztönzést kell, hogy adjon ahhoz, hogy kapcsolati hidakat építsünk az emberek között, hogy

úgy tekintsünk egymásra, mint barátok és testvérek, hogy tanúságot tegyünk a világnak és hirdessük az evangéliumot. Sok a teendőnk ezen a téren, mert túl sok dolog választ el minket”

– nyilatkozta a prágai főpásztor.

Az evangéliumot hirdetni a nem hívőknek

Stanislav Přibyl érsek szerint követendő Leó pápa hozzáállása, különösen abban, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik magukat nem hívőnek tartják – ez a feladat a prágai főpásztor szívügye.

Tegnap beszéltem egy asszonnyal, aki arról panaszkodott, hogy szeretne hinni, de nem tud. Azt válaszoltam neki: lehet, hogy már hívő; csak tévesen azt képzeli, hogy máshogy kellene hinnie.”

A Jézusról szóló örök igazságokat a mai nyelvre lefordítani

Arról van tehát szó, hogy a katekizmus fontos és szép mondatai által megfogalmazott hitet érthetőbb nyelvre kell lefordítani, nem pusztán szavakkal, hanem a viselkedéssel is.

Přibyl érseket nagyon foglalkoztatja, hogyan lehet nem elveszíteni a dolgok lényegét és egyszersmind a másik számára érthető módon kifejezni. Elmesélte, hogy amikor televíziós interjút ad, és az evangéliumról beszél, utána megkérdezi a technikust, hogy értette-e, amiről szó volt. Ha azt mondja, hogy igen, érdekes volt, akkor az nagyon fontos visszajelzés. Magyarán arról van szó, hogy

le kell fordítani az evangéliumot, a Jézus Krisztus Urunkról szóló örök igazságot a világunknak, anélkül, hogy egyetlen lényeges dolgot kihagynánk, ugyanakkor oly módon, hogy vonzó és érdekes legyen, annak köszönhetően, hogy megéljük, és nemcsak a mi egyházi nyelvezetünkön beszélünk róla

– fogalmazott a prágai érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír