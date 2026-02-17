Az ünnep a reményt fejezi ki – A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász jótékonysági bálja Sümegen

A rendezvényen jelen volt többek között Nagy József kanonok, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Németh Zoltán alpolgármester is. A bál házigazdája a Hotel Kapitány tulajdonosa, a Papp család volt, akik nagylelkű felajánlásukkal idén is jelentősen hozzájárultak a jótékonysági cél megvalósításához.

A megnyitón elhangzott: a bál nem csupán társasági esemény, hanem közös hitvallás amellett, hogy nem fordítjuk el tekintetünket a nehéz helyzetbe került családokról.

Ghiczy László, a Veszprém-Főegyházmegyei Karitász igazgatója kiemelte: a tavalyi bál bevételéből közel 250 gyermek életkörülményein tudtak javítani a főegyházmegye területén. Támogatást nyújtottak többek között egy kisgyermek külföldi gyógykezeléshez, gyógyszerek kiváltásához, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, étkezési térítési díjak kifizetéséhez, valamint Kárpátalján élő, krízishelyzetben lévő gyermekek megsegítéséhez is. „Minden segítség nemcsak a pillanatban ad támogatást, hanem hosszú távon változtat meg életeket” – hangsúlyozta.

Udvardy György érsek ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a bál nem ellentmondás a karitatív szolgálat vonatkozásában, hiszen „az ünnep mindig a reményt fejezi ki; nem magyarázni kell, hanem megélni – örömmel, közösségben, egymásra figyelve”.

A főpásztor külön köszönetet mondott a karitász munkatársainak, önkénteseinek és mindazoknak, akik nemcsak adományukkal, hanem személyes jelenlétükkel és találkozásaikkal teszik kézzelfoghatóvá a krisztusi szeretetet.

Az est során beszédet mondott Navracsics Tibor miniszter is. A kiemelt partnerek – köztük a Laterex Építő Zrt., az MBH Bank és más támogatók – ünnepélyes keretek között adták át adományaikat.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

