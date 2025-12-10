Az ünneplés, az imádság helye – 170 éves a fóti Szeplőtelen Fogantatás-templom

Advent második vasárnapján Marton Zsolt megyéspüspök mutatta be a búcsúi szentmisét a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén. Az olvasmány Izajás könyvéből az új király eljövetelét hirdette, az evangélium pedig a király előhírnöke, Keresztelő Szent János bűnbánatra felszólító szavait idézte.

Adventben Jézus Krisztus hármas eljövetelére várunk. Első eljövetelére emlékezünk, amikor a Megváltó születését ünnepeljük, második eljövetele lesz, amikor Krisztus mint Király dicsőségesen jön el a világvégén, a harmadik pedig személyes életünk adventje, amikor a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunkat szeretnénk megújítani.

„Karácsonyra készülve azt akarjuk, hogy az a Jézus Krisztus, aki több mint 2000 éve megszületett, szülessen újjá a szívünkben, az életünkben. Erre az újjászületésre kiváló alkalom a mai ünnep, amely azért különleges, mert

templomotokat 1855. december 8-án, 170 évvel ezelőtt, a szeplőtelen fogantatás dogmája kihirdetésének első évfordulóján szentelték fel”

– mondta Marton Zsolt megyéspüspök.

„A keresztény templom Isten igéjének és az Oltáriszentség ünneplésének a helye. A templom tehát az imádság helye, de magát az egyházat, imádkozó közösséget is jelenti. A mai alkalom jó lehetőség arra, hogy feltegyük a kérdést:

számunkra mit jelent a templom, őseink szent helye?”

– folytatta a püspök.

Kovács Lajos plébános, aki néhány hónappal ezelőtt érkezett Fótra, elmondta, hogy a templomhoz tartozó plébánia és zárda épülete szintén 170 évvel ezelőtt épült, és az elmúlt három hónapban megkezdődött a felújítása. A templombúcsú alkalmából igyekeztek a díszteremnek és a központi nagyteremnek visszaadni egy kicsit a méltóságát, és sokan dolgoztak rajta, hogy a templombúcsú napjához méltó legyen.

„Amikor idekerültem Fótra, azt tapasztaltam, hogy itt él a népegyház. Ezt nagyon szép színfoltnak tartom. Sebők Sándor atyának köszönhetően, aki közel 40 évig volt lelkipásztora a híveknek itt, egy élő, virágzó egyházközséget és huszonegynéhány csoportot, kisebb közösséget kaptam. A templom felszentelésének 170. évfordulójához kapcsolódó, egész évet felölelő ünnepségsorozatot is Sándor atya kezdte szervezni a képviselő-testülettel együtt. Számomra a búcsúi szentmise a püspök atyával volt a csúcspontja ennek ünneplésnek” – mondta Kovács Lajos plébániai kormányzó.

Gróf Károlyi László és felesége, Erzsébet asszony is jelen voltak a szentmisén. A házaspár több éve él már Fóton, a család egykori kastélyának felső szintjén. Az egyházközségben – amíg egészségük engedte – a nagyobb ünnepeken mindig jelen voltak, adventi időben adományaikkal segítették a rászoruló gyerekeket, családokat.

A búcsúi szentmise egy áprilistól októberig tartó programsorozatot zárt, amely során a hívek koncerteken, templomsétán, zarándoklaton, művészeti és történeti előadásokon vehettek részt.

A záró szentmisén az egyházközség Gondviselés óvodájának gyermekei is énekeltek. Ennek az óvodának a megalapítását ugyancsak Sebő Sándor plébános kezdeményezte, és több mint 30 éves működése óta jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az egyházközség mindig új tagokkal, családokkal tudjon bővülni, akik a jövőre nézve is folytonosságot biztosítanak a 170 éve szilárd közösség számára.

A Szeplőtelen Fogantatás-templom az egyik legismertebb nevezetessége Fót városának, melyet Ybl Miklós tervei alapján, romantikus stílusban építettek 1845 és 1855 között. Magyarországon 1855-ben elsőként szentelték ezt a templomot a szeplőtelen fogantatás dogmájának tiszteletére. A templom búcsúja december 8., másik búcsúnapja pedig augusztus 20., Szent István napja. A főoltár festménye a Szeplőtelen Szűz Máriát ábrázolja, mely a nazarénus festők egyike, Karl von Blaas osztrák festő munkája, címe: Napba öltözött Asszony.

