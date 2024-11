Balog Márta nővér Afrika után Amerika, Ázsia és Óceánia régiófelelőse lett

A Magyar Kurír olvasóinak támogatásával épült már a Közép-afrikai Köztársaságban iskola és terhesgondozó, Kongóban önkénteseknek vendégház, Maliban leányanyák tanulását, Elefántcsontparton szegény gyerekek iskoláztatását segítették. Mivel Balog Márta nővér új kinevezését követően Afrikában továbbra is folytathatja a humanitárius missziót azokon a helyeken, ahol a magyar adományozók a Nyolc Boldogság Alapítvány támogatásával az elmúlt években sokat segítettek, továbbra is lehetőség van adományozásra.

Az elefántcsontparti Abidjanban Emmanuelle nővér október elején kapta meg a pénzadományt a magyar adományozók jóvoltából. Negyvenöt szegény- és utcagyereket szerettek volna beíratni iskolába, a nagyvonalú adományokból viszont nagyobb csoda történhetett, rajtuk kívül további negyven gyereknek megvették a tanszereket, az egyenruhát. Az alsó tagozatos diákoknak itt egy kis palatábla szolgál füzetként, abból is sikerült venni néhányat.

A magyar adományozók már nagyon jól ismerik a közép-afrikai-köztársaságbeli Banguiban zajló missziót, hiszen 2021-ben több mint hétszáz gyereknek készítettek a nővérek közreműködésével karácsonyi ajándékot. Márta nővér elmesélte, hogy a kolostor udvara megtelt nevető kislányok hangjával, akik életükben először foghattak kezükbe igazi, saját hajasbabát, miközben a fiúk az új focilabdájukat próbálhatták ki. A céljuk az volt, hogy a születésük óta háborús körülmények között élő gyerekek megtapasztalhassák az ünnep, az ajándékozás örömét.

A háború sajnos azóta is tart. Májusban a gyerekek kérdezték, mikor kaphatnak majd újra focilabdát, kisautót, és a babákat is megviselték az elmúlt évek. Megígérte nekik, hogy újra küldenek labdát, autót, hajasbabát, és jó lenne néhány kiló rizst, cukrot és olajat is adni, hogy legyen mit vacsorázniuk karácsony este. Ezért arra kérik a jóakaratú embereket, hogy küldjenek adományt számukra: négyezer forintból meg tudják lepni mindezekkel a gyerekeket és szüleiket.

Az adományokat továbbra is a Nyolc Boldogság Alapítvány gyűjti: 10918001-00000046-84530004. A közleménybe írják be: Bangui karácsony.

Forrás és fotó: Balog Márta Facebook-oldala

Magyar Kurír