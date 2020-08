Be kell gyógyítani a sebeket – Az iraki miniszterelnök és Sako pátriárka találkozója

Az építő jellegű találkozó megerősítette egy – a közelmúlthoz képest – jobb jövő reményét az iraki keresztények számára. „Örülünk, ha a keresztények visszatérnek Irakba, és hozzájárulnak az újjáépítéshez. Minden iraki felekezet tagja egy új Irakra vágyik, amely hisz a békében és elutasítja az erőszakot” – hangsúlyozta az iraki miniszterelnök a Sako pátriárkával folytatott megbeszélését követően kiadott közleményében. „Irak mindenkié, és a keresztények ennek az országnak a gyermekei” – fogalmazott Musztafa Al-Kadhimi. Ugyanakkor nem mindenki tud részt venni Irak jövőjének építésében.

Sako bíboros a találkozón kijelentette, hogy az iraki egyház támogatja az új kormány erőfeszítéseit, amelyek a stabilitás és a biztonság újrateremtésére irányulnak. Annak a reményének adott hangot, hogy a miniszterelnök kezdeményezései lehetővé teszik majd Irak számára, hogy az előtte álló számos kihívással szembenézzen. „A keresztények minden szempontból állampolgároknak tekintendők, és többé nem tudjuk elfogadni a részrehajlást. Az államot el kell választani az egyháztól” – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Louis Raphaël Sako bíboros.

Az iraki keresztények erősen kötődnek országukhoz. „Az évek során hozzájárultunk kultúrájához és hagyományaihoz” – tette hozzá a káldok babilóniai pátriárkája. A kormány részéről már vannak biztató jelek, mint például egy keresztény tanácsadó kinevezése. A miniszterelnök a találkozón ígéretet tett arra, hogy amint lehetséges, rendőri és katonai alakulatokat küld Ninivébe, ahol a keresztények még mindig sebektől szenvednek. „Al-Kadhiminek elmondtam, hogy küzdeni kell a korrupció ellen; a pénz eltulajdonítása bűn. A miniszterelnök azt kérte tőlem, hogy álljak rendelkezésre abban az esetben, ha tanácsra lenne szüksége, amire kész vagyok” – osztotta meg Sako pátriárka a találkozó tapasztalatait.

2014-ben sok iraki keresztény, elsősorban a Ninivei-fennsíkon lakók, elmenekült az országból az Iszlám Állam terrorszervezet elől. Most lassan kezdenek visszatérni hazájukba, ám a biztonság hiánya, a megfélemlítések, a zaklatások és a pénzkövetelések a fegyveres alakulatok és más ellenséges csoportok részéről továbbra is fenyegetést jelentenek az iraki keresztények számára. Ezt a közelmúltban a Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) katolikus segélyszervezet jelentése is megerősítette, amelyet Élet az Iszlám Állam után: új kihívások a kereszténység számára Irakban címmel tettek közzé.

A Szükséget Szenvedő Egyház szerint ha a nemzetközi közösség nem avatkozik be mielőbb, akkor a kényszerelvándorlás a következő években tovább csökkenti majd a keresztény lakosság jelenlétét Irakban, amely a Szaddám Huszein rezsimje elleni háború idején már 80 százalékkal csökkent. Fennáll a keresztény közösség teljes kihalásának veszélye. A biztonság hiányán túl sok iraki keresztény a munkanélküliséget, a korrupciót és a társadalmi szintű vallási diszkriminációt is megnevezi azon tényezők között, amelyek emigrálásra kényszerítik őket. A helyi egyház minden eszközzel próbálja megfékezni ezt a jelenséget azáltal is, hogy a kormány elé tárja a keresztény közösség aggodalmait és kéréseit.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír