Bedy Vince nagyprépostra emlékeztek a győri Káptalandombon

A koszorúzást megelőzően a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 11. évfolyamos történelem fakultációs diákjai – tanáruk, Nagy András és a levéltár munkatársainak vezetésével – rendkívüli történelemórán vehettek részt.

A gimnazisták a levéltárban őrzött egyedülálló dokumentumok segítségével megismerkedhettek a Győri Egyházmegye múltjának egy-egy részletével; a középkori, kora újkori és újkori források által bepillantást nyerhettek a győri székeskáptalan hiteleshelyi munkájába és mindennapi életébe – így közvetve megismerkedhettek Bedy Vince munkásságával is. Láthattak olyan oklevelet is, amelyet Mátyás király személyesen a győri püspökvárban pecsételt le. Betekinthettek Boldog Apor Vilmos kézzel írt naplóbejegyzéseibe is.

A rendkívüli történelemóra után koszorúzással folytatódott a program.

Az emlékezőket Veres András győri megyéspüspök köszöntötte. Elmondta: Bedy Vince nagyprépost máig ható munkássága tiszteletre méltó a jelenkor számára is. A főpásztor reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők is megtalálják saját hivatásukat, Bedy Vince példáját követve.

Nemes Gábor, a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ intézményvezetője beszédében Bedy Vince kortársait idézve méltatta a jeles egyháztörténész személyét.

A koszorúzás után a Nagyboldogasszony-székesegyház kegyoltáránál szentmisével zárult a megemlékezés. A legszentebb áldozatot Németh László nagyprépost mutatta be elődje lelki üdvéért. Koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora; Csóka Gáspár OSB és Bedy Imre badacsonytomaji plébános, Bedy Vince testvérének leszármazottja.

Németh László prédikációjában kiemelte: Bedy Vince hatalmas munkásságának az ad különös jelentőséget, hogy nem öncélúan dolgozott, hanem a köz szolgálatába állította munkásságának eredményeit.

*

A Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ – elődintézményével, a Győri Egyházmegyei Levéltárral összhangban – kiemelt feladatának tekinti Bedy Vince emlékének fenntartását és egyháztörténeti munkásságának továbbvitelét.

2016 óta a Káptalandombon sétálók figyelmét emléktábla hívja fel arra, hogy az egyházmegye nagy tudósa e falak között lakott. 2016-ban tiszteletére tanulmánykötet jelent meg, a levéltár gondozásában. 2018-ban, halálának 80. évfordulóján is koszorúzással emlékeztek a nagy elődre. A Gyűjteményi Központ munkatársai e hagyományt követve szervezték meg az idei megemlékezést.

Szöveg: Oláh Róbert

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír