Péter apostol első leveléből választotta mottóját a Pécsi Egyházmegye erre az évre

Hosszú évek hagyományait folytatva a Pécsi Egyházmegyei Hivatal minden évben új jelmondatot választ a Szentírásból. A szentév lezárását követően a „Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!” (1Pét 5,14) mottóval köszönti a 2026-os évet a Pécsi Egyházmegye, utalva XIV. Leó pápa megválasztását követő első nyilvános beszédére, melyet ezzel a mondattal kezdett a Szentatya: „Béke mindnyájatokkal!”

A Péter első levelének záró mondatából választott mottó – „Békesség nektek, akik Krisztusban éltek!” – iránymutatást nyújt, gondolkodásra ösztönöz és lelki növekedésre késztet, így erősít meg mindnyájunkat a hétköznapokban, hitünk megélésében a munkavégzésünk során is. 

Az üzenetet nemcsak magunk, hanem mások számára is szeretnénk gyümölcsözővé tenni, ezért a különböző kommunikációs csatornák mellett a Pécsi Egyházmegye levelezésében az aláírásban is megjelenik, eljuttatva azt minél több ember számára – tájékoztatott Máger Róbert püspöki irodaigazgató.

Péter apostol első levele a katolikus levelek közé tartozik, vagyis szerzője az egész Egyház tagjai számára írta a Néró-féle keresztényüldözés idején, 64-ben Rómában a Kis-Ázsiában élő pogányságból megtért keresztényeknek címezve.

A levél buzdítja a szorongatott és üldözött hívek széles táborát, megerősíteni, bátorítani kívánja őket a nehéz napokban, hogy az üldözéseket, megpróbáltatásokat Krisztus példája szerint türelemmel és állhatatosan viseljék el.

A levél záró mondatából vett mottó üzenete napjainkban is aktuális, amikor a forrongó világban a keresztény embernek a béke eszközeként kell élnie a mindennapokat, békét teremtve saját lelkében, családjában és közösségében.

