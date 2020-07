Béketárgyalások Kamerunban a kormány és a szeparatisták között – a püspöki rezidencián

A Fides hírügynökség kérésére az angol nyelvterületek fővárosaként ismert Bamenda érseke, Andrew Nkea így kommentálta a fontos eseményt: „A jelenlévők is igazolhatják, hogy a találkozás rendkívül nyugodt légkörben folyt, a megbeszélések őszinték és világosak voltak. Ambazónia (Kameruntól elszakadni kívánó angol nyelvű terület az ország észak-nyugati részén – a szerk.) vezetőjét, Julius Ayuk Tabét is kihozták a yaoundéi maximális biztonságú börtönből (ahol 2018 decembere óta raboskodik), hogy részt vehessen a találkozón. Három feltételt szabott a fegyverletételhez: a katonaság vonuljon ki az angol nyelvterületekről, és adja át a rendfenntartás feladatát a rendőrségnek; engedjék szabadon az összes rabot, akit az anglofónia kapcsán tartanak fogva; hirdessenek amnesztiát minden száműzetésben élő szeparatista számára. Azt gondolom, a kormány komolyan fontolóra fogja venni ezeket a felvetéseket, már csak azért is, mert maga is rájött, hogy erőszakkal sosem fogja megoldani a problémát.”

Ambazónia az Ambas-öbölről kapta a nevét, a Mungo folyó öbléről, amely a gyarmati időkben a francia és a brit Kamerun határát jelezte. 2017-ben független köztársaságnak kiáltotta ki magát. Ettől kezdve véres harcok dúltak, melyek során több mint 3000 ember meghalt, és sok százezren menekültté váltak.

Az érsek így folytatta: „Természetesen nem tudnak pontos határidőket mondani, ám elmondásuk szerint a szeparatisták minden percben készen állnak, és várni fogják a kormány visszajelzését. A kormány képviseletében a nemzetbiztonsági hivatal egyik felelőse volt jelen, aki fölött közvetlenül a miniszterelnök, Joseph Ngute áll.”

A találkozót a yaoundéi érsek, Jean Mbarga rezidenciáján tartották, tanúságot téve arról, hogy az Egyház a történelemben aktív szerepet vállal a kiegyezés és a béke előmozdításában.

Az Egyház nem főszereplő, de megállás nélkül dolgozik a színfalak mögött. Régóta munkálkodunk minden szinten, hogy – élve mindkét fél irántunk tanúsított mély tiszteletével – segítsük a párbeszédet.

Hisznek a pártatlanságunkban, és úgy látják, valószínűleg mi vagyunk az egyetlen résztvevők, akik tartós békét hozhatnak az országnak. Még ha az Egyház képviselői nem is ülnek a tárgyalóasztalnál, mi mindenképpen igyekszünk előmozdítani a párbeszédet és a tárgyalás útját, amely végleg felválthatja majd a fegyvereket.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides.org



Fotó: Wikimedia Commons; Vatican News



Magyar Kurír