Belaruszban szabadon engedtek két bebörtönzött katolikus papot

A Belarusz Katolikus Püspöki Konferencia (CCBB) november 20-án reggel közleményben hozta nyilvánosságra a két pap szabadon engedésének hírét: Henryk Akalatovics a valozhyni Szent József-templom plébánosa; Andrzej Juknevics, a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai (OMI) klerikus szerzetesi kongregáció tagja a sumilinai Fatimai Szűzanya egyházmegyei kegyhelyen szolgált. A belarusz püspöki konferencia (CCBB) üzenetében kifejezi háláját mindazoknak, akik hozzájárultak a büntetőtáborokban fogva tartott papok szabadon engedéséhez.

A Szentszék szerepe

A hír közlésekor a CCBB hangsúlyozta, hogy „újraindult a párbeszéd a Belarusz Köztársaság és az Egyesült Államok között, valamint erősödtek a kapcsolatok a Vatikánnal”. Ezzel kapcsolatban külön megemlítik, hogy Claudio Gugerotti bíboros 2025 októberében XIV. Leó pápa megbízottjaként Belaruszba látogatott, és megállapodásokat írtak alá. A közlemény szerint a bíboros „régi barátja a Belarusz Köztársaságnak, sokat tett az ország katolikus egyházáért, valamint az állam és az egyház közötti párbeszéd, illetve a vallásközi párbeszéd előmozdításáért”. „Látogatása – folytatódik a püspöki konferencia dokumentuma – pozitív lendületet adott a kapcsolatok erősödésének, amelyek nyomán a Belarusz Köztársaság elnöke, az irgalmasság és a pápa iránti tisztelet jeleként, kegyelmet adott és szabadon engedte a két katolikus papot.”

A püspökök emlékeztetnek arra is, hogy a Katolikus Egyház aktívan éli meg a szentévet. Hozzátszik, hogy a szentévet meghirdető, Spes non confundit (A remény nem csal meg) kezdetű bullában Ferenc pápa kérte, hogy a 2025-ös szentév legyen „a sérelmek megbocsátásának ideje”.

Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusainak öröme

Andrzej Juknevics szabadon engedésének hírét november 20-án reggel a Szeplőtelen Szűz lengyelországi oblátusai is közzétették, emlékeztetve arra, hogy a szerzetes, amellett hogy az oblátusok belarusz elöljárója és plébános volt, betöltötte a férfi és női szerzetes-elöljárók konferenciájának elnöki tisztségét is az országban. A szerzetest 2024. május 8-án politikai okokból tartóztatták le, először felforgató tevékenységgel, majd különféle bűncselekményekkel vádolták meg. 2025. április 30-án, hosszú fogva tartás után, jogerősen 13 év börtönre ítélték, amelyet egy büntetőtáborban töltött.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai 1992-ben tértek vissza Belaruszba, és 2020-ban kezdődött meg egy új templom és plébániai központ építése Minszkben.

Fogságban a betegség ellenére

Akalatovics atya lengyel származású, Belaruszban született, és belarusz állampolgár. 1984-ben szentelték pappá, és a minszki régió valozsnyói kerületében lévő Szent József-templom plébánosaként szolgált egészen 2023. november 16-i letartóztatásáig. Hosszú előzetes letartóztatása alatt komoly aggodalmak merültek fel törékeny egészségi állapota miatt. Letartóztatása előtt ugyanis szívrohamot kapott, és nem sokkal korábban esett át egy gyomorműtéten daganatos betegség miatt.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír