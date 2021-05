Bemutatták a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programját

Zsuffa Tünde sajtófőnök elmondta, nagy kihívást jelent a szervezőknek a világjárvány, de éppen emiatt soha jobbkor nem jöhet egy katolikus világesemény. Üzenetértéke van Ferenc pápa tervezett látogatásának, hiszen utoljára 21 évvel ezelőtt II. János Pál pápa volt jelen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, amikor azt Rómában tartották. Egyébként a pápák követek útján képviseltetik magukat ezeken a világeseményeken és általában videoüzenetekben köszöntik a zarándokokat.

Mohos Gábor hangsúlyozta: nem adták fel a reményt, hogy offline módon meg tudják tartani a kongresszust. Az elmúlt időszakban a személyes korlátainkat és a társadalmi korlátokat is megtapasztalhattuk. Nem vagyunk azonban egyedül a küzdelemben, van egy reményforrásunk, aki elsősorban lelkileg segít: az Oltáriszentségben velünk levő Isten – tette hozzá a püspök. Szeptember elején még nem lehet majd teljesen múlt időben beszélni a járványról, de biztosan reménytelibb állapotban leszünk, a jövőbe is nagyobb reménnyel tudunk majd tekinteni – biztatott.

A kongresszus programjai igencsak változatosnak ígérkeznek: megszólítják a hitet mélységében megélőket csakúgy, mint azokat, akik keresik az utat, a találkozást Jézussal. Az elsőre példa a Teológiai Szimpózium, amely a kongresszus bevezető eseménye lesz szeptember 2. és 4. között Esztergomban, a Szent Adalbert Központban. Az Eucharisztiáról, a szentségimádásról hallhatnak előadásokat az érdeklődők magyar és külföldi – európai és tengerentúli – teológusoktól. A részvétel regisztrációhoz kötött és díjköteles.

A kongresszus szeptember 5-én, a Hősök terén veszi kezdetét, a nagyszabású nyitóünnepségen, amelyen ezerfős kórus működik közre, megmutatkozik hazánk kulturális öröksége és a kereszténységgel való kapcsolata.

Május 31-ig jelentkezhetnek azok, akik elsőáldozóként szeretnének részt venni a nyitó szentmisén, amelyen várhatóan a pápa küldötte lesz a főcelebráns. Ilyen lehetőség legutóbb 83 évvel ezelőtt, az 1938-as eucharisztikus világkongresszuson volt. Az esemény egyben az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye iskoláinak tanévnyitó ünnepsége is lesz.

Ez a program, akárcsak a NEK valamennyi központi rendezvénye, akadálymentesített, a szervezők jeltolmácsokat biztosítanak.

A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal

A NEK „hétköznapjain”, szeptember 6. és 10. között az események fő helyszíne a Hungexpo. Egyfajta lelkigyakorlat lesz ez, ahogy a sajtótájékoztatón Fábry Kornél elmondta. A szentmiséken kívül tanúságtételek és előadások hangzanak el. Öt kontinensről várják a szervezők az előadókat és természetesen a zarándokokat is.

A legmesszebbről, a Fülöp-szigetekről José Palma cebui érsek érkezik, aki közel 11 ezer kilométert utazik. Találkozhatnak az érdeklődők Andrew Jom Szudzsong bíborossal, szöuli érsekkel is. Ő az első római katolikus vezető, aki átlépte a diktatórikus Észak-Korea határát. Budapestre érkezik Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke is, aki Szent II. János Pál pápa szertartásmestere volt évtizedeken át.

Részt vesz a kongresszuson a brazil Moyzes Azevedo is, aki 12 évesen soha többé nem akarta betenni a lábát templomba, de egy fordulat hatására a fiatalok evangelizációjának szentelte az életét, és az általa alapított Katolikus Shalom Közösség és kávézói ma már tizennégy országban, köztük hazánkban is jelen vannak.

Május 31-ig kedvezményesen lehet belépőt váltani a Hungexpón megrendezendő programokra; az ár tartalmaz napi egy meleg ebédet is.

A NEK csúcspontja, a Statio Orbis szentmise

A NEK csúcspontja a szeptember 11–12-i hétvége lesz. Szombaton, 11-én a Margit-szigeten késő délutánig családi napot szerveznek, amely egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia társadalmi napjának, a KATTÁRS-nak is az eseménye.

A Kossuth téren szeptember 11-én Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét, amely után gyertyás eucharisztikus körmenetet tartanak a Hősök teréig. A szombati liturgia egyben az országos ministránstalálkozó fő programja is lesz.

A záró szentmise szeptember 12-én, vasárnap 11.30-kor kezdődik a Hősök terén. Az Operaház 120 fős zenekarán kívül zenei szolgálatot lát el az Operaház kórusa és az ország minden tájáról érkező tagokból álló nagykórus, összesen 2080 fővel. A tervek szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Budapestre, ő celebrálja a NEK zárómiséjét.

A nagy központi eseményekre nem szükséges a regisztráció, viszont a regisztráltak közelebbi szektorokból kapcsolódhatnak be a programokba.

Ezek mellett egész héten változatos programok várják városszerte az érdeklődőket a NEK keretében: szeptember 6-án a Szent István-bazilikában Misszió Afrikában címmel tartanak előadást Fodor Réka és Csókay András missziós orvosok és Valerian Okeke nigériai érsek.

A Nemzeti Múzeumban magyar és angol nyelvű kiállítás nyílik Kereszttűzben címmel a keresztényüldözésről, ehhez kapcsolódva kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül többek között Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes részvételével.

Szeptember 8-án a város tíz helyszínén mutatnak be különböző nyelvű szentmiséket, illetve a Szent István-bazilikában aznap este nagyszabású görögkatolikus Szent Liturgiát tartanak, számos keleti katolikus főpásztor részvételével.

Szeptember 9-én közösségek szentségimádására kerül sor a bazilikában, és sok-sok lelkipásztor biztosít ehhez kapcsolódva gyónási lehetőséget.

Szeptember 10. lesz a fiatalok napja, várják a 15 és 30 év közötti korosztályt a Forráspont estre, melyet Ákos-koncert követ. Egész héten zajlik majd a Szent István téren, a bazilika előtt a Szent István Könyvhét, számos kulturális programmal, és a városban még két másik színpadon lesznek missziós és kulturális rendezvények.

Augusztusban három kiállítás is nyílik a NEK-hez kapsolódóan, az egyik középpontjában az 1938-as budapesti eucharisztikus világkongresszus áll, lesz egy tárlat a karitatív tevékenységről és egy harmadik a Görögkatolikus Egyház 400 éves történetéről.

Egész héten városszerte infópontok nyújtanak majd segítséget az érdeklődőknek. A NEK sikeres lebonyolításában rengeteg önkéntes is részt vesz. Május végéig még van lehetőség hozzájuk csatlakozni. Erre biztatnak az önkéntesek hírnökei is: többek között Miklósa Erika operaénekes, Dani Gyöngyi paralimpikon világbajnok tőröző, Dánielfy Gergő színész, Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője.

Mohos Gábor arról is beszámolt, hogy a NEK-re számos vidéki és külföldi programmal is készülnek. Szegeden az 1938-as kongresszus dokumentumaiból nemrégiben nyílt kiállítás a dóm múzeumában, Székesfehérváron a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Képzőművészeti Tagozata szervez szabadtéri kiállítást, és ugyancsak az MMA szervezésében nyílik Rómában május 27-én Ne féljetek! címmel kiállítás, amelyet várhatóan majd Budapesten, a Vigadóban is meg lehet tekinteni.

A legnagyobb lelki előkészület június 5-én, úrnapja előestéjén lesz: a már nyolcadszor megrendezendő világméretű szentségimádás. Ehhez legutóbb már 6700 helyről csatlakoztak.

Az eseményekre regisztrálni az iec2020.hu oldalon lehet.

Forrás: NEK

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír

(asz)