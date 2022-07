Beszélgetés a Magyar Passió című filmről Eperjes Károllyal a Magyar Katolikus Rádióban

Borzalmas kor, melyben leleményesség és humor kellett a túléléshez. Bodajkon vízsugárral, de Egerben, Jászberényben, Celldömölkön előfordult, hogy ganajlével, fekáliával oszlatták a körmeneten részt vevő híveket az ötvenes években – idézte föl nagybátyja emlékei nyomán az ötvenes évek megpróbáltatásait Eperjes Károly, a Magyar Passió című film rendezője, főszereplője.

A nagyjátékfilm Várnai Péter címzetes prépost Krisztus inge című kiadatlan színműve és Kálmán Peregrin ferences szerzetes dokumentumkötete alapján készült, és a Rákosi-korszak kommunista diktatúráját, a magyarországi szerzetesek üldözését és a rendek teljes felszámolására irányuló törekvést mutatja be. A felvételek helyszínéül szolgáló Máriabesnyőn a rendház szinte korabeli állapotban maradt, ezért volt alkalmas a forgatáshoz – magyarázta Sztankó Attila plébános, a kegyhely igazgatója.

Soós Viktor egyháztörténész azt a kort idézte föl, amely a fiatalok számára már távolinak tűnő történelem, pedig az Egyház tagjait érő atrocitás a hetvenes évek közepéig jelen volt.

Az Egyház megpróbáltatásait a film eszközeivel lehet megmutatni a fiataloknak. Ha csak történészekkel dolgozunk, dokumentumfilm készül, ha csak dramaturgokkal, akkor túl sok a fikció – fejtette ki Eperjes Károly –, meg kellett találni a jó arányt.

Amikor a forgatókönyv sokadik változatát is megmutatta Szabó István filmrendezőnek, ő olyan hangsúllyal mondta, hogy „ez már jó”, amely után szinte hallatszott a ki nem mondott „de”, ezért arra jutott, hogy na, Szamóca, most a kezedbe kell venned ezt a történetet. Így született a végleges forgatókönyv, amelyben minden szereplő több valós személy karakteréből van összegyúrva, és amelynek minden bemutatott eseménye igaz, kivéve a keresztre feszítést, ami így nem történt meg. Azokat a szörnyű kínzásokat, amiket a szerzetesekkel megtettek, túlságosan borzalmas lett volna bemutatni, ezeket foglalja össze a megfeszítés. Szerettem volna, hogy mindenki arra gondoljon – fogalmazott a rendező-főszereplő –, hogy minden szenvedés ott van Krisztus keresztjében, hiszen ő mindenkiért meghalt a kereszten. Ezért tettem be, hogy egy lécre odaszögezik Leopoldot, az idős szerzetest.

A D50 Kulturális Központban a Katolikus Rádió közönségtalálkozóján a megjelentek előtt rögzített beszélgetés szerkesztett formában július 4-én hangzik el a Magyar Katolikus Rádió Magvetés című műsorában.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Rádió

Magyar Kurír