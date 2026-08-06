Bibliai utazás a Káldi-fordítás kiadásának 400. évfordulóján – Vándorkiállítás nyílt Budapesten

A kiállítás a Biblia, de főként a Káldi György által fordított magyar nyelvű Szentírás illusztrációit mutatja be. Megtudhatjuk, hogy mit távolítottak el a Káldi-biblia címlapjáról, miről elmélkedtek Loyolai Szent Ignác követői, miért nem helyeselt korábban a püspöki konferencia egy képes bibliakiadást, hogyan képzelte el Gaston Courtois atya a jó képregényt, és hogyan mulatott egy bábjátékban a tékozló fiú.

A vándorkiállítás első helyszíne a pesti belvárosi plébániatemplom altemploma, ahol augusztus 4-től szeptember végéig lesz látható. A templom belépődíjas, de aki kifejezetten a Káldi-kiállítást szeretné látni, azoknak a belépés ingyenes.

A tervek szerint a kiállítás októbertől különféle piarista és jezsuita iskolákban lesz látható.

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyar Kurír