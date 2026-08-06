Bibliai utazás a Káldi-fordítás kiadásának 400. évfordulóján – Vándorkiállítás nyílt Budapesten

Kultúra – 2026. augusztus 6., csütörtök | 9:00
1

Az első magyar nyelvű teljes katolikus bibliafordítás megjelenésének 400. évfordulóján a magyarországi piarista és a jezsuita gyűjtemények munkatársai kamarakiállítást állítottak össze. A tárlat augusztus 4-től a budapest-belvárosi főplébánia-templomban, majd piarista és jezsuita iskolákban látható.

A kiállítás a Biblia, de főként a Káldi György által fordított magyar nyelvű Szentírás illusztrációit mutatja be. Megtudhatjuk, hogy mit távolítottak el a Káldi-biblia címlapjáról, miről elmélkedtek Loyolai Szent Ignác követői, miért nem helyeselt korábban a püspöki konferencia egy képes bibliakiadást, hogyan képzelte el Gaston Courtois atya a jó képregényt, és hogyan mulatott egy bábjátékban a tékozló fiú.

A vándorkiállítás első helyszíne a pesti belvárosi plébániatemplom altemploma, ahol augusztus 4-től szeptember végéig lesz látható. A templom belépődíjas, de aki kifejezetten a Káldi-kiállítást szeretné látni, azoknak a belépés ingyenes.

A tervek szerint a kiállítás októbertől különféle piarista és jezsuita iskolákban lesz látható.

Forrás és fotó: piarista.hu

Magyar Kurír

#Biblia #egyháztörténet #évforduló #kiállítás #programok #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató