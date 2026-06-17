Boldog Bódi Mária Magdolna-ereklyét kapott a budai irgalmasrendi kápolna

Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a „Tekerj Magdival” kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken zarándokok, akik a budapest-farkasréti Mindenszentek Plébániáról indultak el Écsy Gábor atya áldásával a a Szent István-kápolnához.

A vesperás előtt Unger Kornél testvér, a Magyarországi Irgalmasrendi Intézmények jogalanyi képviselője és a budapesti közösség perjele köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében hangsúlyozta: nagy kegyelem számukra, hogy kápolnájukban köszönthetik Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéjét, akinek élete a Krisztus iránti hűség, a tiszta szív és a hitből fakadó bátorság ragyogó példája a mai ember számára is.

Az est folyamán tanúságot tett Tóth Bercel akrobatikus-kosárlabda-világkupagyőztes fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről.

Köszöntőjében Udvardy György érsek örömét fejezte ki, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Külön megköszönte a „Tekerj Magdival” közösség kezdeményezését, amely a kerékpározás szeretetén keresztül segít közelebb vinni a fiatalokat Krisztushoz és Magdi példájához.

„A boldoggá avatás az Egyház ajándéka a hívő közösség számára. Hálás vagyok azért, hogy az ereklye elhelyezésével és a közös imádsággal ma este együtt adhatunk hálát Istennek ezért a fiatal magyar vértanúért” – fogalmazott a főpásztor.

Tanításában Szent Pál szavaiból kiindulva az élet titkáról elmélkedett. Rámutatott: amikor egy szent vagy vértanú életének titkát keressük, valójában nem rendkívüli képességeket vagy különleges módszereket kell keresnünk, hanem azt a forrást, amelyből egész életük fakadt.

„Mi volt Boldog Bódi Mária Magdolna titka? Nem más, mint Jézus Krisztus feltámadása. Az a hit, hogy Krisztus él. Ez adott neki erőt a mindennapok szolgálatához, az Eucharisztiából táplálkozó élethez, a szeretet kreatív megéléséhez és végső tanúságtételéhez is” – hangsúlyozta.

Az érsek szerint Magdi életének ereje nem egyetlen hősi pillanatban mutatkozott meg, hanem a mindennapokban: az imádságban, a szolgálatban, a természet szeretetében, a közösség építésében és a Krisztus melletti újra és újra meghozott döntésekben.

A vesperás csúcspontjaként a főpásztor elhelyezte Boldog Mária Magdolna ereklyéjét a róla készült festményben, amelyet Atlasz Gábor festőművész alkotott. Az új kép ezentúl állandó imádságos helyet biztosít a fővárosban azok számára, akik Magdi közbenjárását kérik.

A szertartás végén Unger Kornél testvér mondott köszönetet mindazoknak, akik közreműködtek az ünnep megszervezésében, külön kiemelve az érsek jelenlétét, Rudolf Knopp provinciális atyát, a Harmonia Salutis Kórust, Atlasz Gábor művészt, valamint a „Tekerj Magdival” közösség fiatal zarándokait.

Brunner Róbert, a mozgalom vezetője arról beszélt, hogy a budai kápolna nem csupán egy emlékhely, hanem találkozási pont kíván lenni a kerékpáros zarándokok és a fiatalok számára. „A célunk, hogy ebben a zajos, rohanó városban legyen egy olyan lelki oázis, ahová érdemes betérni, ahol lehet kapcsolódni, imádkozni, feltöltődni és közösségre találni” – fogalmazott.

A szervezők tájékoztatást adtak arról is, hogy formálódik egy új, Boldog Bódi Mária Magdolna életének fontos helyszíneit összekötő tematikus kerékpáros zarándokút a Balaton-felvidéken, amely a jövőben egyéni és közösségi zarándoklatok számára is lehetőséget biztosít majd.

Az este agapéval és kötetlen beszélgetéssel zárult, ahol a résztvevők személyesen is találkozhattak a „Tekerj Magdival” közösség tagjaival.

„Jézus Krisztus él” – ez volt Boldog Bódi Mária Magdolna életének titka. És ez az a titok, amely ma is képes közösséget teremteni, reményt adni és új utakra indítani bennünket.

Koncz Asztrik testvér elmondta: a Betegápoló Irgalmasrendnél már jóval a boldoggá avatás előtt figyelemmel kísérték Bódi Mária Magdolna életét. Számukra különösen fontos volt, hogy a rend budai központjában is legyen egy olyan hely, ahol a hívek találkozhatnak Magdi örökségével, kérhetik közbenjárását és megismerhetik életpéldáját.

Ennek jegyében kért ereklyét Udvardi György érsektől és bízta meg Atlasz Gábor festőművészt egy Magdit ábrázoló kép elkészítésével. Kezdetben két hagyományos attribútum szerepelt az elképzelések között: a liliom, amely a tisztaságot jelképezi, valamint a pálmaág, amely a vértanúság ősi keresztény szimbóluma. A tervezés során azonban Asztrik testvér beszélgetett Brunner Róberttel, a „Tekerj Magdival” zarándoklatok egyik fő koordinátorával, és ekkor vált egyértelművé számukra, hogy a kerékpár sem hiányozhat az ábrázolásról. Hiszen ez a jelkép talán minden másnál közelebb hozza Magdi alakját a mai emberekhez, különösen a fiatalokhoz.

Asztrik testvér szerint fontos volt, hogy ne csak a Balaton-felvidéken, hanem a fővárosban is létrejöjjön egy kiemelt találkozási pont, a boldoggá avatás körüli időszakban ugyanis azt tapasztalták, hogy egyre több fiatal érdeklődik iránta.

Az ereklyét magába foglaló kép méltó elhelyezéséről is gondoskodtak. Törésálló üveggel védett helyet alakítottak ki számára a kápolnában, ahová a hívek reggeltől sötétedésig betérhetnek imádkozni. Az ereklye kapszuláját Gelley Kristóf ötvösmester készítette, ugyanaz a művész, aki a boldoggá avatás liturgikus kegytárgyainak elkészítésében is közreműködött. A választás tudatos volt: ezzel is szerették volna kifejezni a Betegápoló Irgalmasrend és a Veszprémi Főegyházmegye közötti lelki kapcsolatot, valamint azt az egységet, amelyet Boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete teremt a különböző közösségek között.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Gieszer Richárd

Magyar Kurír