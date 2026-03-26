Boldog Bódi Mária Magdolnára emlékeztek vértanúságának évfordulóján Veszprémben

A főpásztor az ünnepi szentmisét megelőzően találkozóra hívta azon települések képviselőit, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Boldog Mária Magdolna életéhez.

A találkozón az érsekség jelképes ajándékát adták át a településvezetőknek – és így az általuk képviselt közösségeknek: egy-egy „Magdi-kockát” (25 darabos, életnagyságú kirakó, amely játékos formában idézi fel Boldog Bódi Mária Magdolna életét) és egy-egy roll-up plakátcsomagot.

A roll-upokon megjelenő – Magdi életszemléletét és keresztény erényeit kifejező –üzenetek olyan értékeket emelnek ki, mint a természetszeretet, a céltudatosság, a remény, a hit, a kreativitás és a szeretet, az öröm és a bátorság – mely erények ma is iránymutatóak lehetnek a közösségek számára.

Az eseményen tíz település polgármestere vett részt, azokat a közösségeket képviselve, amelyek Bódi Mária Magdolna életútjának fontos helyszínei voltak, ahol élt, szolgált, vagy amelyekhez személyes kapcsolata fűződött.

A településvezetők átvehették a vértanú hivatalos portréját is, amely a boldoggá avatás alkalmával vált ismertté, és ma már számos templomban és közösségi térben is látható.

Udvardy György érsek kiemelte: fontos, hogy Magdi tanúságtétele ne csupán történelmi emlék maradjon. „Nyolcvanegy év telt el Boldog Bódi Mária Magdolna vértanúsága óta, ami a mi életünkben már hosszú idő. Ezért is fontos, hogy emlékezete élő maradjon közösségeinkben. Szeretnénk, hogy együtt őrizzük és adjuk tovább azt a hitet, bátorságot és reményt, amely Boldog Mária Magdolna életét is meghatározta.”

A roll-up kiállítás és a Magdi-kocka segíthet abban, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék Bódi Mária Magdolna életét és példáját – fogalmazott a főpásztor. – Ezek az eszközök közösségi alkalmakon, iskolákban vagy plébániai rendezvényeken is lehetőséget adnak arra, hogy Magdi története újabb és újabb embereket szólítson meg.

A Szent Mihály-főszékesegyházban 18 órakor kezdődő ünnepi szentmise elején Udvardy György érsek köszöntötte a Veszprémi Főegyházmegye különböző pontjairól érkező híveket és a vértanú életének fontos állomásaihoz kapcsolódó települések képviselőit.

„Különleges alkalom ez az ünnep, hiszen első alkalommal emlékezhetünk vértanúságára úgy, hogy az Egyház már boldogként tiszteli őt – hangsúlyozta a főpásztor. – Nagy ajándék és kegyelem, hogy a boldoggá avatás örömét követően most már így, az Egyház hivatalos elismerésével adhatunk hálát életáldozatáért. A nagyböjti időszak különösen is ráirányítja figyelmünket az önfeláldozó szeretetre, amely Boldog Bódi Mária Magdolna életének is központi üzenete volt.”

A felolvasott evangéliumi szakaszra utalva homíliájában a veszprémi érsek kiemelte: Jézus nem elítélni jön az embert, hanem felemelni és új életre hívni. Az a Krisztus szólít meg bennünket, aki az élet Ura, és aki saját életébe hív meg mindenkit.

A bűnbocsánat és az irgalom megtapasztalása nem pusztán egy új kezdet, hanem meghívás arra, hogy az ember Krisztus közösségében éljen, és az ő életéből merítsen erőt.

Bódi Mária Magdolna életét Krisztus iránti szeretetből és az ifjúságért ajánlotta fel. Utolsó szavai – „Uram, királyom, végy magadhoz! ” – a teljes önátadás és a Krisztussal való egység vágyát fejezik ki. Életében a „földbe hulló búzamag” evangéliumi törvénye valósult meg, amely szerint

az önátadás nem veszteség, hanem életet fakasztó ajándék.

„Ígérem, hogy a földbe esett mag bőséges termést hoz” – idézte a főpásztor a vértanú szavait, rámutatva arra, hogy ez a termés ma is látható az Egyház életében.

A boldoggá avatás nemcsak öröm, hanem felelősség is – hangsúlyozta Udvardy György. – Bódi Mária Magdolna példája arra hív, hogy ne csupán tiszteljük, hanem tanuljunk is erényeiből, és továbbadjuk a hitet a következő generációknak.

A főpásztor szólt az imaszövetség megújításának fontosságáról is, melyhez mindenkit szeretettel hívott, kiemelve, hogy az imádság, a Szentírás olvasása, a böjt és a szeretetszolgálat mind olyan eszközök, amelyek segítenek a krisztusi élet elmélyítésében.

A szentmisét követően a veszprémi Petőfi Színházban folytatódott a közösség ünnepe, ahol az ünnepi megemlékezés résztvevői megtekintették a Magdi című misztériumjátékot.

Az előadás előtt Udvardy György érsek, majd Oberfrank Pál színigazgató, a darab rendezője köszöntötte a jelenlévőket.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye (1, 2)

