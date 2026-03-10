Bombatámadásban meghalt egy libanoni keresztény település plébánosa

Toufic Bou Merhi OFM, a Szentföldi Ferences Kusztódia tagja, Türosz plébánosa megrendülten közölte a hírt a vatikáni médiával. A tragikus esemény helyi idő szerint 14 óra körül történt a dél-libanoni hegyvidéken fekvő Klajában (Kuleja; Al-Qlayaa, Klayaa).

A türoszi plébános a Vatican Newsnak nyilatkozva elmondta: az első bombatalálat egy lakóházat ért a kulejai plébániatemplom közelében, melynek során egy, a maronita keresztény közösséghez tartozó férfi megsebesült. Pierre atya több tucat fiatal férfival együtt a helyszínre sietett, hogy segítsenek a sebesültnek – számolt be a ferences szerzetes. – Ekkor egy második légitámadás érte ugyanazt az épületet. Al-Raï atya súlyos sérüléseket szenvedett. A közeli kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Alig értek be vele a kórházba, amikor meghalt. Ötvenéves volt.

Az elhunyt lelkipásztor az ott élő keresztények támasza volt. Szüntelenül abban erősítette őket, hogy tartsanak ki, ne hagyják el otthonukat. Halálával nemcsak gyászba borult a közösség, hanem félelem is támadt a térségben.

A keresztény falvak sok lakója eddig az izraeli hadsereg evakuálási parancsa ellenére sem volt hajlandó elhagyni az otthonát. A célzottan polgári területek ellen irányuló támadások azonban drámaian megváltoztatják a helyzetet.

Toufic Bou Merhi OFM beszámolója szerint „az emberek sírnak, és nagyon félnek. Eddig nem akarták elhagyni falvaikat, de most minden megváltozott”. Hogy menekülni kényszerülnek, sok embert megoldhatatlan problémák elé állít: az ország gazdasági válsága szinte lehetetlenné teszi, hogy megfizethető szállást találjanak. Sokan szó szerint utcára kerülnek, vagy az autójukban alszanak.

Libanonban példátlan mértékű humanitárius válság tapasztalható. Toufic Bou Merhi OFM jelenleg kétszáz menekültről gondoskodik a türoszi ferences kolostorban, mindannyian muszlimok. „Mindenkit befogadunk, aki védelmet keres” – hangsúlyozza. Csak Bejrútban becslések szerint 500 ezer menekült él. További 300 ezer ember hagyta el a déli falvakat, és tízezrek menekültek el a Bekaa (Biká)-völgyből.

„Nem voltunk felkészülve arra, hogy a lakosság közel egynegyedét befogadjuk” – ismeri el a ferences szerzetes, aki azonban a kétségbeeséssel szemben reményre buzdít, hangsúlyozva: Az Úrba vetett remény nem halhat meg bennünk.

Vessenek véget a háborúknak! Állítsák meg az erőszakot! A fegyverek nem békét, hanem halált és gyűlöletet hoznak. Méltóságteljes életet kérünk” – hangzik kiáltása Libanonból.

XIV. Leó imádkozik, hogy legyen vége minden ellenségeskedésnek a Közel-Keleten – közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 9-én este. Leó pápa „mély szomorúságát” fejezte ki „a közelmúltbeli bombázások minden áldozata – számos ártatlan ember, köztük sok gyermek – és azok halála miatt, akik a segítségükre siettek, mint Pierre al-Raï atya” – szerepel a Szentszék közleményében. Forrás: Vatican News

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican Media

Gátas Judit/Magyar Kurír