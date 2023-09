Bőrgyógyászati diagnózis hajléktalan embereknek mobiltelefonnal készített fotók alapján

Magánszemélyek az AIP Derm telefonról is elérhető digitális webapplikáció használatával, egy saját készítésű fénykép alapján kaphatnak bőrgyógyászati diagnózist. A hajléktalan emberek számára ingyenesen felkínált lehetőség a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri 24 órás egészségügyi centrumában, a Docroom program keretében vehető igénybe.

A program kísérleti fázissal indul, de távlati terv, hogy a jövőben a hajléktalanszállókon dolgozó szociális munkások is elvégezhessék a tünetek rögzítését, tovább egyszerűsítve a folyamatot.

A segélyszervezet egészségügyi centrumában a vizsgálatot kérő páciensnek előbb dokumentálják panaszait, tüneteit; az applikáció segítségével elkészül a fotó, majd ezeket továbbítják az aszinkron telemedicinális rendszerben. Ezután a mesterséges intelligencia előszűrést végez, amelyet egy bőrgyógyász szakorvos elemzése erősít vagy változtat meg. A diagnózis rövid idő alatt, legkésőbb 24 órán belül megérkezik, kezelési tervvel és adott esetben e-recepttel együtt.

Az új ellátásnak köszönhetően tehát, hajléktalan emberek anélkül juthatnak szakellátáshoz, hogy meg kellene jelenniük bőrgyógyászati szakrendelésen. Ennek köszönhetően gyors és pontos diagnózishoz és kezelési tervhez juthatnak, csökken a szövődmények kialakulásának kockázata, kezelésük pedig rendszeresen felülvizsgálható, újraértékelhető.

„Régóta épülő, bizalmi kapcsolatban vagyunk a hozzánk forduló hajléktalan emberekkel, ezért minden bizonnyal meglesz bennük a nyitottság arra, hogy a bőrgyógyászati problémáikat is az alapellátásunk során kezeljük – mondta Békási Sándor, a Máltai Szeretetszolgálat 24 órás egészségügyi centrumának főorvosa. – A hajléktalan emberek számos nehézséggel küzdenek, amikor szakorvosi ellátást szeretnének igénybe venni. Ez gyakran vezet oda, hogy betegségeikre csak akkor derül fény, amikor azok már súlyos formában mutatkoznak. Az innovatív digitális technológia használata közelebb viszi a szakellátást a betegekhez, valamint korábbi felismerést és hatékonyabb gondozást tesz lehetővé.”

„Az AIP Derm rendszerének bevezetésekor a szervezetek közösen kutatják is a teledermatológia alkalmazásának tapasztalatait. A kutatási eredmények széles körű európai visszhangot is kaphatnak, az együttműködés pedig nemzetközi szinten is modellt nyújt a hagyományos ellátórendszerből kiszorulók ellátáshoz” – közölte Czabán Samu, az AIP Labs vezető projektmenedzsere.

*

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a koronavírus-járvány idején kezdte bevezetni a telemedicinális ellátás különböző formáit, egyúttal felmérni az online orvosi konzultációk lehetséges szerepét a hajléktalanellátó intézmények ellátottjai körében. 2022-ben pedig elindult a DocRoom, vagyis a hajléktalan emberek hibrid egészségügyi ellátását segítő és ennek tudományos hátterét adó egészségügyi kutatási program. Ebben nyit új fejezetet a digitális bőrgyógyászati rendszer alkalmazása.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: AIP Derm



Magyar Kurír