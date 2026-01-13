Búcsú elnyerésére kijelölt templomok a munkácsi egyházmegyében Jézus Szentséges Szívének évében

Ukrajna Római Katolikus Püspöki Konferenciája a 2026-os évet Jézus Szentséges Szíve évének nyilvánította. Ebből az alkalomból Lucsok Miklós OP munkácsi megyéspüspök december 29-i dekrétumával a benei Jézus Szentséges Szíve plébániatemplomot és a munkács-Várpalánkai Jézus Szentséges Szíve templomot stációs templomokká jelölte ki, ahol Jézus Szentséges Szíve éve alkalmából részleges búcsú nyerhető.

A plébániai ünnep napján azok a hívek, akik részt vesznek a szentmisén és teljesítik a búcsú elnyerésének szokásos feltételeit, teljes búcsút nyerhetnek.

Ebben az évben Jézus Szentséges Szívének főünnepe június 12-re esik.

Jézus Szentséges Szíve évének ünnepélyes megnyitóját január 16-án tartják Berdicsivben, a Szűzanya-kegyhelyen.

Ugyanezen a napon Ukrajna püspökei megemlékeznek a Római Katolikus Egyház struktúráinak helyreállítása 35. évfordulójáról Ukrajnában.

Amint arról január 10-i hírünkben is beszámoltunk: az Úr Jézus Szentséges Szívének szentelt év kezdete alkalmából az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei lelkipásztori levelet intéztek a hívekhez.

