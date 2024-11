Claudio Gugerotti vatikáni bíboros Nyíregyházára is ellátogatott

A Katolikus Egyházon belüli keleti helyi egyházak – köztük a görögkatolikusok – hatékonyabb támogatása érdekében még XV. Benedek pápa 1917-ben hozta létre a Keleti Egyházügyi Szent Kongregációt. A 2022-ben dikasztériummá vált egyházi intézmény vezetője 2022. november 22-től Claudio Gugerotti bíboros, aki korábbi szolgálatai során Örményország, Belarusz, később Ukrajna, majd az Egyesült Királyság nunciusa is volt. Mint a keleti egyházak szakértője korábban többször is járt már Magyarországon, Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor pedig már prefektusként volt jelen. Most kifejezetten a magyarországi görögkatolikusokat látogatta meg.

A bíborost magyarországi látogatása valamennyi helyszínére elkísérte hazánk apostoli nunciusa, Michael Wallace Banach érsek, valamint a három görögkatolikus hierarcha, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök.

Claudio Gugerotti bíboros november 15-én részt vett az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központ megáldásán. Találkozott a Rózsák terei görögkatolikus közösséggel, az Istenszülő oltalma templomban a hívekkel és papokkal, valamint családtagjaikkal imádkozott együtt az alkonyati istentiszteleten.

November 16-án Miskolcon megtekintette a nemrégiben kifestett és megújult székesegyházat, valamint a püspöki kápolnát. A Miskolci Egyházmegye papjaival való találkozása után a bíboros Nyíregyházán folytatta látogatását.

A magas rangú vendég és kísérete elsőként a Görögkatolikus Múzeum állandó kiállítását tekintette meg, az angol nyelvű tárlatvezetést a múzeum munkatársa, Ősz Tiborné tartotta.

A püspökségre érkezve Claudio Gugerotti bíboros Keresztes Szilárd emeritus püspökkel találkozott, akivel nagyon régóta ismerik egymást. Eközben Michael W. Banach érsek, apostoli nuncius a püspökség tárgyalójában összegyűlt papcsaládokkal találkozott.

A megjelent papcsaládokat ezután a vatikáni bíboros is köszöntötte, közvetlenül elbeszélgetett a papnékkal, a gyerekekkel.

Ezt követően a papnevelő intézet kápolnájában folytatódott a program, Dobos András rektor (aki a Keleti Egyházak Dikasztériuma Különleges Liturgikus Bizottságának tanácsadója is) bemutatta a kommunizmus idején a „kispapok gyakorlótereként” aposztrofált szemináriumi kápolnát.

A bíboros szólt a papnövendékekhez, örömét kifejezve, hogy általuk növekszik az Egyház. Beszélt a múltnak arról az időszakáról, melyben az Egyházat gyalázták és a nép ellenségeként állították be. A bíboros összegyűjtött régi újságokból néhány lejárató cikket, amelyekből kirajzolódik, mennyire negatívan tekintettek az Egyházra, hozzátette, hogy ez sajnos visszatérő jelenség.

„Amikor halljátok, hogy sorolják a papság bűneit,

kérjétek az Urat, hogy bocsássa meg gyengeségeinket, de emlékezzetek arra is, hogy ezek mögött a támadások mögött az a szándék áll, hogy az Egyházat elhallgattassák. Szilárdnak kell lennünk abban az elhatározásunkban, hogy meggátoljuk a rossz dolgokat az Egyházban

– többek között a visszaéléseket –, de az apokalipszis sárkánya ma is jelen van valamilyen formában. A ti feladatotok tehát nehéz. Ne várjatok viszonzást, dicsőséget. Az a bizonyosság éljen bennünk, hogy Krisztus szeret minket, megváltott minket. Ez az egyetlen bizonyosság és remény, amellyel rendelkezünk” – hangzott biztatása.

A görögkatolikus identitással kapcsolatban megjegyezte: a görögkatolikusok története rendkívül bonyolult, de erre a komplexitásra büszkének kell lenni. Ez a történelemből fakadó összetettség gazdagítja az Egyházat. „Lényeg, hogy hűek legyetek ahhoz, amit atyáitok akartak.”

A keleti egyházakért felelős dikasztérium vezetője biztatta a fiatalokat, hogy azok legyenek, amik lenni szeretnének, amit Isten elrendelt számukra az Egyházban. „De ehhez, kedves barátaim, imádkozni és tanulni szükséges, mert a tudatlanság az oka az erőszaknak és főként a fanatizmusnak.”

A papnövendékek kérdéseinek megválaszolása után összegzésként megerősítette őket: „Imádkozni kell és önmagunknak kell lennünk felsőbbrendűségi és kisebbrendűségi érzések nélkül.

Azok vagyunk, akik vagyunk, mert Isten így akarta. Az egyetemes Egyházhoz a gyökereinkhez való hűségünket tudjuk hozzátenni.”

Búcsúzásként elmondta: „Ne féljetek a kételytől, inkább mondjátok ki azokat.

A kommunizmus legrosszabb öröksége a félelem:

mit fog tenni az elöljáró, ha nem vagyok olyan, amilyennek ő elvárja. Csak egyetlen elöljáró van: a mi Atyánk, aki a mennyekben van, aki mindenkit másnak alkotott.”

„Imádkozzatok a Szentatyáért, aki szeret benneteket és szívetekben hordoz titeket, aki mindent meg szeretne tenni azért, hogy hűségesek maradjatok és tanúságot tehessetek katolikus hitetekről görögkatolikus módon.”

A vendégek ezután a székesegyházba vonultak át, ahol a parókus, Szabó Tamás pasztorális helynök Zoltán György fődiakónussal és Gánicz Tamás diakónussal együtt nagy alkonyati istentiszteletet végzett hat hierarcha jelenlétében. Az imádságba ugyanis az éppen Magyarországon tartózkodó Manuel Nin athéni püspök-exarcha is bekapcsolódott; a templomhajóban a papcsaládok és hívek foglaltak helyet.

A szertartás után a bíboros (Horváth Tamás bírósági helynök tolmácsolásával) megköszönte a szeretettel teli fogadtatást és a találkozó megszervezését. „Ez a gazdag liturgia, a nép éneke folyamatosan előre visz: az Isten felé emeli a lelket. A Világegyház hálás, hogy megőriztétek ezt a kincset.” II. János Pál pápát idézte: ha egy hang is elhallgatna abból, aminek meg kell szólalnia az Egyházban, nem lenne hiteles az Egyház hangja.

Ha a liturgiánk csak egyfajta visszaemlékezés lenne, nem volna sok haszna. Ha csupán ajkaink mozognának, és nem szívből jönne az ima, amit énekeltünk, akkor az nem tükrözné elhivatottságunkat Isten felé – magyarázta.

Átadta Ferenc pápa áldását és köszöntését, és megköszönte a jelenlétet, mert akik eljöttek, nem csak véletlenül erre jártak. „Titeket látva az emberek felismerik:

nemcsak csont és hús vagytok, hanem ennél sokkal több: olyanok, akik az Isten szeretetében vannak számontartva.

Az Isten tekintetének láthatására vagyunk hivatottak. Az Úr segítsen és kísérjen benneteket hitetek növekedésében.”

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök megköszönte a látogatást. A bíboros a tőle kapott díszes kereszttel adott áldást a találkozó végén. Végül közös fotót készítettek a jelen lévő gyermekekkel és egyházi méltóságokkal.

Claudio Gugerotti bíboros november 17-én, vasárnap ünnepi Szent Liturgián vett részt Máriapócson, erről is hamarosan beszámolunk.

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia, P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír