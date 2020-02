Családban maradva – Párkapcsolati dokumentumfilm- és műhelysorozat a jezsuitáktól

Az ő történeteik alapján a magyar jezsuita provincia által meghirdetett közösség évében, a házasság hetétől párkapcsolati műhelysorozat indul a jezsuiták lelkiségi és kulturális központjában, a Párbeszéd Házában február 14-én.

Ideális esetben családba születünk, majd itt gyarapodva válunk felnőtté, később pedig szülővé. Az élet mindennapos küzdelmei formálnak, változtatnak, növelnek bennünket. Sok külső hatás, váratlan esemény rombolja a család egységét. Ha sikerül ezeken felülkerekedni, akkor megerősödhet a közösség szövete, és érettebbé válhatnak a családtagok, valamint ellenállóbbá a nehézségek várható romboló hatásaival szemben.

A Párbeszéd Házában működő Faludi Ferenc Akadémia dokumentumfilm-sorozata, a Családban maradva négy család életébe enged bepillantást. Elsőre ideálisnak tűnnek, azonban egy átlagos vagy attól döntően eltérő esemény, körülmény által a sors különös nehézséget rótt rájuk. Sérülten született vagy elveszített gyermek, elmaradt gyermekáldás, majd örökbefogadás, kapcsolati konfliktusok. Mindezek ellenére teljes életet élnek.

A filmekben bemutatott párok a saját megküzdési stratégiájukról, az átélt fázisok nehézségeiről és arról is vallanak, miként találták meg a tovább vezető utat. Az egyenként bő húsz perces epizódokból megtudhatjuk, a szereplők miként tudták a nehézségek ellenére is megőrizni a család egységét és az egymás iránti elköteleződésüket, miközben beszélnek arról is: az őket ért veszteségeket sikerült teremtő módon beépíteni az életükbe.

A filmek rávilágítanak, hogy bár sok váratlan megpróbáltatás is szegélyezi egy család útját, lehetséges felülkerekedni rajtuk, és értékké változtatva őket a családtagok mindennapjainak részévé tenni. Az epizódok amellett, hogy közösségek és párok számára hasznos témafelvetések lehetnek, a családalapítás előtt álló fiatalokat is megerősíthetik abban, hogy érdemes bátorsággal elköteleződve vállalni az anyaság és az apaság olykor nehéz, de felemelő hivatását. Mindegyik film erőssége az őszinte szembenézés önmagukkal és egymással, köntörfalazás nélkül és egymás tiszteletben tartásával.

A házasság hetéhez kapcsolódva a Párbeszéd Házában filmvetítéssel összekapcsolt párkapcsolati műhelysorozat indul Családban maradva – Erőszakosoké a mennyek országa? címmel. Az egyes alkalmakon szerzetesek és mentálhigiénés szakemberek szólnak hozzá a témához, kérdéseket és feladatokat adva, amiket a résztvevők aztán kiscsoportokban dolgoznak föl.

A sorozat első, beharangozó alkalma február 14-én 20 órakor kezdődik. Az alkotók és a szervezők szeretettel várnak mindenkit, aki házasságban él vagy abban szeretne élni.

A dokumentumfilmeket a Párbeszéd Háza YouTube-csatornája és a Bonum TV csatornája teszi közzé. Az első kisfilm ITT tekinthető meg. A sorozat további részeit hetente teszik elérhetővé.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza

Magyar Kurír