Cum Deo pro Patria et Libertate – Hálaadó szentmise a csornai iskola kettős jubileumán

A jubileumi ünnepségen részt vett továbbá Winkler Zsolt esperes-plébános, az iskola püspöki biztosa; Biró Péter, a Győri Egyházmegye Intézményfenntartó Iroda igazgatója; Kausics Györgyné gazdasági vezető; Bónáné Németh Katalin, Csorna város polgármestere és Csorna város nevelési-oktatási és szociális intézményeinek vezetői.

Winkler Zsolt plébános köszöntőjében elmondta, hogy az iskola gyökerei 1876-ig nyúlnak vissza, amikor az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek hittel és áldozatkészséggel megnyitották a leányiskola kapuit.

Az ő örökségük kötelez minket – kezdte köszöntőjét a plébános. – Ma is az a célunk, hogy a tudás mellett Krisztusi értékrendet adjunk át növendékeinknek. Ebben az esztendőben kettős jubileumot ülünk, névadónk, a nagyságos fejedelem 350 éve született és az országos Rákóczi-év keretében az ő példájára tekintünk. Rákóczi Ferenc nem csak hadvezér és államférfi volt, hanem mélyen hívő ember is, aki a száműzetésben a magány és a megpróbáltatások idején is Istenbe vetette bizalmát. Híres jelmondata a Cum Deo pro Patria et Libertate (Istennel a hazáért és a szabadságért) ma is iránytű számunkra. Megtanít minket arra, hogy az igazi szabadság a Krisztusban való hűségben rejlik.

Zárszóként az iskola püspöki biztosa kérte, hogy Veres András mutassa be értük a legszentebb áldozatot és kérje velük együtt Isten áldását a diákokra, pedagógusokra és családjaikra, hogy az alapítónővérek lelkületével és a fejedelem rendíthetetlen hitével építhessék Isten országát Csorna földjén.

A szentmisén koncelebráltak az intézmény lelki életében szolgáló lelkipásztorok.

„Legyetek kitartóak a hálaadásban!” (vö. Kol 4,2) – buzdította a jelenlévőket prédikációjában a főpásztor, kiemelve a hála fontosságát és megélésének lehetőségeit. A szentmise felajánlásakor felhangzott az Aranymiatyánk a kamarakórus előadásában.

A szentmisét követően Némethné Tóth Katalin főigazgató nyitotta meg a Rákóczi-jubileumot. Beszédében felidézte az intézmény évszámokban gazdag, kegyelmekben bővelkedő múltját.

„Higgyétek el, gyermekeim, Isten rajtatok keresztül fog szólni és általatok fog cselekedni, ha mindent Tőle reméltek és mindent Általa tesztek” – tanította Boldog Mária Alfonza anya, az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend alapítója – mondta megnyitó beszédében a főigazgató. – Mindez megvalósult, amikor 1876. szeptember 24-én a rend négy nővére megkezdte az oktatást az elemi iskolában. 1886 újabb mérföldkő volt: az iskola kisdedóvóval bővült. Így ebben az évben az óvoda fennállásának 140., újraalapításának 25. évfordulóját is ünneplik. A nővérek 1904-ben árvaházat nyitottak, majd száz évvel ezelőtt, 1926-ban, a polgári iskola tanulói megkapták első bizonyítványukat. 1976-ban, Rákóczi születésének 300. évfordulóján vette fel az intézmény a II. Rákóczi Ferenc nevet.

A főigazgató kiemelte, hogy a jubileumi ünnepségsorozat lehetőség a közös emlékezésre és az értékek megerősítésére; arra, hogy a jubileumi idő erősítse a közösséget, mélyítse hitüket és formálja bennük a felelős, krisztusi szabadságot!

A jubileum megnyitását követően Némethné Tóth Katalin főigazgató asszony felkérte a megyéspüspököt, hogy áldja meg a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola iskolazászlóját, amely az Isteni Megváltó Leányainak lelkiségét és Rákóczi fejedelem szellemi örökségét jelképezi. Az áldás után felhangzott a remény évének himnusza, melyet az egész közösség együtt énekelt az ötödikes tanulók zenei szolgálatával.

Az ünnepség a Városi Művelődési Központban folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Biró Péter, a Győri Egyházmegye Intézményfenntartó Iroda igazgatója, aki a Cum Deo pro Patria et Libertate jelmondatot kibontva, a fejedelem életútján keresztül állította példaként a résztvevők elé az intézmény névadóját. Rákóczit idézve bátorította a jelenlévőket: „Iustam causam Deus non derelinquet”, vagyis: Isten az igaz ügyet sohasem hagyja el.

Az ünnepi szónoklat után az iskola tanítványai a II. Rákóczi Ferenc életét bemutató színdarabot adták elő. A kiváló történelmi személyhez kötődő, igazi magyarságot sugárzó szellem az intézmény nevelőmunkájában jelentős helyet foglal el. A fejedelem születésének 350. évfordulóján a műsorral a szabadságharc vezetője, a hazafi, a bujdosó, az író előtt tisztelegtek.

Az iskola tanulói tanáraikkal együtt lelkesen készültek a névadó életének legfontosabb eseményeit megjelenítő színdarab megelevenítésére. A 4–8. évfolyamos, közel hetven tanuló magával ragadó színészi játékkal, nagy odaadással szerepelt, előadásuk szép sikert eredményezett.

Az intézmény tanulói és pedagógusai bíznak abban, hogy a Rákóczi-jubileum következő hónapjainak eseményeit méltósággal, örömmel, egységben élik meg – hűen Rákóczi szelleméhez és méltón az iskola lelkiségéhez, hagyományaihoz!

A kettős jubileum alkalmából gazdag programsorozattal készül március végétől szeptember 24-ig a katolikus iskola. A március végén kezdődő Rákóczi-hét után, a régmúlt eseményeit elevenítik fel megemlékezésekkel, zarándoklattal, kirándulással és különböző versenyekkel. Gálaműsorral ünneplik az óvoda alapításának 25. évfordulóját. A Rákóczi-jubileum lehetőséget ad arra, hogy méltón emlékezzenek a magyar történelem nagy alakjaira és tovább őrizzék és ápolják mindazt a hagyományt, amit ránk hagytak őseink. Megújítják az intézmény névtábláját és a Rákóczi-emléktáblát is.

Szöveg: Némethné Tóth Katalin főigazgató

Fotó: Molnár G.Tamás

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír