Dante a kimondhatatlant is kimondta – Jelenits István az Isteni színjátékról

Jelenits István piarista szerzetessel, tanárral, teológus íróval, több nemzedék nevelőjével beszélgettünk.

– Dante Isteni színjátéka hétszáz éve alapkő a világirodalomban. Babits Mihály a világirodalom legnagyobb költeményének, Jorge Luis Borges argentin író „a valaha írt legnagyobb irodalmi műnek” nevezte.

– Dante világa különösen csodálatos. Egy európai nyelv legelső nagy költője ő. A korabeli latinból kiemelkedik az olasz nyelv, megszólalnak olaszul a költők, és mindjárt egy ilyen óriási életmű születik, amely párját ritkítja a világirodalomban. Hordozza az egész antikvitás örökségét, a görög világot is, de a latint különösen, Vergiliust, akit az olaszok közel érezhettek magukhoz, mert a latin és az olasz nyelv között könnyű meglátni az átmeneteket.

Dante eposza akkor születik, amikor az olaszok a festészetben, a zenében szintén megtalálják a saját hangjukat.

A költészet nyelvén szólaltatja meg a latinból származó, fiatal és megannyi gazdagsággal ékes olasz nyelvet, Szent Domonkos, Szent Ferenc nyelvét. Nagyon izgalmas új világ ez, ugyanakkor összegzés is, eposz.

– Mennyire más ez, mint az antik eposzok?

– Nem az antik eposzok utánzata, hanem egészen egyedülálló alkotás, mélyen keresztény, de a reneszánsz fiatalsága is ott van benne. Régi, mert az antikvitás örökségét hordozza, ugyanakkor zenéjében, rímeiben, ritmusában teljesen új és fiatal. Mindez az egész világirodalom elévülhetetlen kincsévé teszi az Isteni színjátékot.

– Amit elég nehéz egyhuzamban végigolvasni…

– Magam sem úgy olvasom, mint a nagy regényeket, Dosztojevszkijt vagy Tolsztojt. Ha az ember húsz-harminc év után újra előveszi a Háború és békét, visszatalál a fiatalságához, és azon is elgondolkozik, hogyan öregedett hozzá, miként érett meg ehhez a könyvhöz, hogy most annyira másképpen olvassa, mint évtizedekkel korábban.

Dante művét talán sohasem olvastam egyhuzamban az elejétől a végéig. Hol itt ütöm fel, hol ott, otthonosan mozgok benne,

és olvasom a hozzá fűzött kommentárokat, a fordításokat. Lenyűgöző ennek a gazdagsága. Én Babits fordítását olvasom. Olaszul csak egy-egy részletet, mert nem ismerem a nyelvet annyira, hogy hosszabb szöveget olvassak eredetiben. Értelmezem a fordítók írásait, nagy örömmel olvasok arról, hogyan küzdenek egy-egy sorért, miért így, és miért nem úgy fordítják, ahogyan a másik. Nagyon érdekes Nádasdy Ádám legújabb Isteni színjáték-fordítása; verssorokat fordít, de rímeket nem, mert úgy érzi, azok fölösleges ékítmények. Azt hiszem, ez nem így van, de érdekes vállalkozás ez is. Sok okos, használható jegyzetet fűz a szövegéhez, ami nagy segítséget nyújt az eligazodásban. Ugyanakkor érezzük, ez a sajátos lemondás oda vezet, hogy elszakadunk attól az örömtől, amivel a hűséget vállaló műfordító, Babits megajándékozott bennünket. Babits nemcsak lefordította az Isteni színjátékot, hanem írt is róla, a fordítással kapcsolatos tapasztalatairól. Később is vissza-visszatért erre. Megvallotta, mennyit küszködött, hogy egy-egy sort megmentsen, hogy egyben tartsa mindazt, ami összetartozik az eredetiben. Olykor nem a legpontosabb szót használja, hanem példul egy kétszótagosat tesz a négyszótagos helyébe, mert így kívánja a vers. Ezek az izgalmas kérdések nagyon közel vezetnek minket a műfordító küzdelmeihez, művészetéhez.

– Sokan, sokféleképpen értelmezik a címet: Isteni színjáték.

– Dante a három helyszínt – Pokol, Purgatórium, Paradicsom – járja be költői példaképe, Vergilius, Beatrice és Szent Bernát vezetésével. Bemutatja, hogyan egészül ki a világunk. Mi csak ebben a földi létben mozgunk otthonosan, de a hitünk megnyitja előttünk a költő által bejárt világot, ami értünk van. Ott van benne van a kárhozat lehetősége és az üdvösség reménye, de ott van a tisztulás útja is a halálunk után, ha nem egészen a kárhozat fiaként éltünk, de az üdvösségre sem váltunk méltóvá. Óriási bátorságot és alkotókedvet igényel ez a vállalkozás.

Szokatlan az irodalomban, hogy az emberi életnek a foghatón túli távlatait nyissa meg valaki úgy, hogy nem a képzeletére akar támaszkodni, hanem a hitére, az imádságára és arra a tudására, amit a kinyilatkoztatásból, az Istennel való élő kapcsolatából merít.

Dante nem áradozik, hanem a félelmeit, kétségeit, reményeit fűzi össze, s mindezekből tárja elénk azt a kincset, amit a hívő ember magában hord, és aminek részévé válik az élete. A színjátékban bemutatott emberek gyakran közelebb állnak hozzánk, mint azok, akikkel a mindennapi életben találkozunk. Dante költészete még a keresztény irodalomban is szokatlan világokat tár fel.

– Tanár úr, kiemelne a három nagy egységből egy-egy részt? Kezdjük a Pokollal.

– Az ötödik énekben arról olvasunk, hogyan kísért meg két embert a szerelem olvasás közben, és miként viszi őket bűnbe, sodorja a Pokolba. Megjelenik előttünk egy Francesca nevű hölgy, Dante azelőtt ismerte őt, már meghalt. Most pedig a költő kérdésére beszámol arról, hogyan jutott kárhozatra. Babits fordításában ez így hangzik:

„Szerelem, gyenge szívnek könnyü méreg,

társamat vágyra bujtá testemért, mely

oly csúf halált halt – rágondolni félek.

Szerelem, szeretettnek szörnyű métely,

szivemet is nyilával úgy találta,

hogy látod, itt se hágy keserve még el.

Szerelem vitt kettőnket egy halálba,

ki vérünk ontá, azt Kaina várja.”

A gyászos pár ily szavakat kiálta.

A költő megrendül, de élni akar a lehetőséggel:

S újra megszólítám a szenvedőket

s kezdém: „Francesca, bánatod reám oly

érzéseket hoz, hogy a könny erőtet…” (…)

És ő felelt: „Nincs semmi szomorítóbb,

mint emlékezni régi szép időre

nyomorban: ezt jól tudja bölcs tanítód! (…)

Egy nap, miketten, egy könyvet lapozva,

olvastunk benne Lancelotto rejtett

szerelméről, nem is gondolva rosszra.

Szemet ez gyakran szememen felejtett

s arcunk az olvasásba belesápadt;

de főleg egy pont lett, amely megejtett.

Szent mosolyáról olvasván a vágynak,

mely csak egy csókra szomjazik bolondul,

ez, aki tőlem többet el sem válhat,

ajkon csókolt, remegve izgalomtul.

Igy Galeottónk lett a könyv s irója.

Aznap többet nem olvasánk azontúl.”

Amíg az egyik lélek ekként szóla,

a másik zokogott, hogy úgy éreztem

mint akinek elhal egész valója,

és mint valami holttest, földre estem.

– Dante itt kíváncsi, ami érthető, de nem tolakodóan az…

– Mennyi kíváncsiság és mennyi tapintat, együttérző szeretet teszi élővé ezeket a sorokat, a hajdani szerelmesek vallomását!

A költő érdeklődését is lenyűgözve figyeljük.

Ha időnk engedné, fellapozhatnánk azt a Lancelotról szóló elbeszélést is, amelyet a hajdani fiatal pár olyan személyes ámulattal olvasott. Dante szokatlan gyöngédséggel és figyelemmel idézi föl ezt a jelenetet. Érdemes megízlelnünk, mi történik akkor, ha egy fordító ajánlatára lemondunk az eredeti költemény rímeiről. Idézzünk most néhány sort Nádasdy Ádám fordításából:

„Egy ízben olvasgattunk, kedvtelésből,

Lancelotról, kit szerelem gyötört;

egyedül voltunk, és gyanútlanok.

Olvasás közben össze-összenéztünk,

néha az arcszínünk megváltozott;

ám jött egy pont, mely végképpen legyőzött:

mikor a régen vágyott szép mosolyt

a szerelmes hős csókkal illeti –

akkor ő, itt, ki tőlem el nem válik,

a számra reszketőn csókot adott.

A könyv lett Galeottónk, meg a szerző;

aznap mi már nem olvastunk tovább.”

Ez a fordítás pontos, szöveghű, bizonyos szempontból hívebb is, mint Babitsé. Ugyanakkor van egy súlyos fogyatékossága: a fordító lemondott Dante rímeiről, és emiatt nem tudja visszaadni az eredeti mű hangulatát. Ehhez a szöveghez kell valamiféle zenei kíséret. A tartalmi szempontból kifogástalan fordítás enélkül nem él, nem ragad meg minket. Babitsé szabadabb fordítás, de élő.

– Érdekes, hogy bár Nádasdy Ádám költő, a fordításából mégis eltűnik Dante költészete.

– Nagyon pontosan akarta megragadni a jelentést, de a prózaian csengő szavak üresek maradnak, és ez a végzete ennek a vállalkozásnak. Ugyanakkor segít abban, hogy a másikat megbecsüljük.

– A Purgatóriumból melyik részt emelné ki?

– A művészek gőgjéről szóló tizenegyedik énekben egy Miatyánk-parafrázist olvashatunk. Babits fordításában így hangzik:

„Ó, Miatyánk, ki lakozol a mennyben,

nem határokba szorítva, csak első

magasságodhoz vonzó szerelemben:

szenteltessék meg neved. Áldja felső

erődet minden teremtmény beszéde,

s fuvalmad, mely a szívbe édesen jő.

Jöjjön el a Te országod, a Béke:

mert ha nem jön, mi minden képességet

összeszedve sem érünk közelébe.

Mint angyalaid áldozzák Tenéked

akaratukat, dalolván: »Hosanna!«:

úgy áldozzák az emberek övéket.

Hulljon elénk a mindennapi manna,

mely nélkül e vad pusztán hátracsügged,

aki leginkább előrerohanna.

Mikép mi annak, aki ellenünk tett,

bocsáss meg nékünk; légy irgalmas ostor

bününk számára; ne nézd érdemünket.

Erőnket, mely oly könnyen rosszbakóstol,

ne hadd, hogy az ős Ellenség kisértse:

de szabadíts meg minket a Gonosztól.

A végső kérést nem magunknak kérte

ajkunk, Uram, mert nem kell; hanem annak,

kinek még földi húsban cammog élte.”

Ez azért érdekes, mert tudatosan túl van írva. A művészeknek meg kellene szabadulniuk a gőgjüktől. Imádkoznak, de az egyszerű szövegű Miatyánk helyett egy feltupírozott könyörgéssel fordulnak Istenhez. Ő azonban nem veszi komolyan ezt a könyörgést, elfordul.

A gőgös művészek még a túlvilágon is jobban hisznek a művészetükben, mint Istenben, aki Jézus egyszerűségével szólított meg minket itt a földön.

Így szólít meg minket most is, és azt várja, hogy úgy viszonozzuk a szavát, ahogyan ő beszél hozzánk.

– Dante tisztában volt azzal, hogy benne is megvan ez a gőg.

– Igen, ott volt benne a kísértés, hiszen ő is művész volt. De nem példaként állítja elénk ezt az imát, nem azért, hogy így imádkozzunk. Éppen ellenkezőleg, azt akarta érzékeltetni: a művészek kísértése, hogy még az imádságból, a Miatyánkból is művészetet csináljanak. Ehelyett az evangélium egyszerűségével kellene Istenhez fordulnunk.

– Utoljára maradt a Paradicsom. Ebből is választana egy részt?

– Az istenlátás című utolsó énekben – a harmincharmadikban – a költő Máriát szólítja meg imával, aki leánya, teremtménye volt Jézusnak, majd az édesanyja lett.

„Óh, szűz Anyánk, leánya ten Fiadnak,

teremtményeknél nagyobb és szerényebb,

ős célja az örök határozatnak:

természetünket a te tiszta lényed

megnemesíté, úgy, hogy a Teremtő

teremtménnyé lett benned, s szent erényed

méhedben felgyújtá a tisztelendő

szerelmet, melynek örök melegébül

a Béke e Virága volt kelendő.”

És akkor jönnek ezek a csodálatos sorok:

„Te déli láng a Szeretet egébül

vagy itt nekünk; és lenn az embereknek

élő forrás, melytől reményük épül.

Urnő, minden kegyek tőled erednek!

Aki nélküled vágyik szent malasztra,

szárny nélkül vágyik szállni az eretnek.”

A szavakba foglalhatónak a határára jutottunk, de a költőnek sikerül kimondania a kimondhatatlant, szavakba foglalnia a hit tapasztalatait. Egy találkozás emlékét idézi meg, de a nyelv lehetőségei itt már véget érnek, és ezt mondja el nagyon becsületesen. Egy költő, aki a végsőkig tágítja a kimondható határát, s ugyanakkor a határokon is túlra sodródik válságában, bevallja, hogy itt már csődöt mondanak a szavak:

Innen kezdve látásomat hiába

vágyom leírni: gyenge lesz az ember

szava rá, és emlékezete kába.

Mint akit elfog álomteli szender,

s ébredve megmarad a benyomása,

de másra emlékezni nem bir, nem mer:

ugy tűnt el az én lelkem látomása;

valami édes megmaradt belőle

máig; s ki merne emlékezni másra?

Hó olvad így, ha nap süt a tetőre;

s a Szibillának jósoló falombok

így szálltak szét a legkisebb szellőre.

Óh, égi Fény, te kit a földi gondok

s földi fogalmak soha föl nem érnek,

tedd dicsővé a dalt, melyet ma mondok.

Ha most malasztod könyörűlve rajtam

emléked e versekben visszazendül,

győzelmed híre terjedend a dalban.”

