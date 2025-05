Dél-Szudánt vér áztatja, a gerillák megöltek egy menekülteket segítő fiatal Caritas-koordinátort

Dél-Szudánból Edward Hiiboro Kussala püspök szívhez szóló felhívást intézett XIV. Leó pápához, mert – mint írja – szemei belefáradtak a golyóktól átlyuggatott holttestek, a bombák és gyújtogatás által elpusztított falvak, a falat kenyeret is nélkülöző menekültek, a túl régóta tartó polgárháború miatt árván maradt gyerekek látványába: „Kérjük az új pápát, hogy továbbra is támogassa a békét országunkban, és sürgessen minden politikai vezetőt, üljenek újra tárgyalóasztalhoz, hogy véget vessenek az erőszaknak. Kérjük, hogy emelje fel tekintélyes hangját, hogy a nemzetközi közösség valóban segítsen nekünk.”

Egy fiatalembert meggyilkoltak

Hiiboro Kussala, az afrikai ország nyugati részén több mint 81 ezer négyzetkilométert lefedő tombura-yambiói egyházmegye püspöke szeretné, ha a pápa tudná, hogy közösségének szíve valóságosan megszakad, vérzik, nem látják a megoldást. „Múlt szombaton – mondta a vatikáni médiának – egy fiatalembert, aki a Tombura városában található Szűz Mária, a népek segítsége plébániához tartozik, megölt néhány lázadó, akik az éjszaka folyamán érkeztek a környező erdőkből, ahol a gerillák fészkei találhatók és összecsapások dúlnak.”

Gyűlölet és fájdalom

Amikor közvetlen közelről lelőtték, a fiatalember – aki a Caritas egyházmegyei koordinátora is volt –, ott aludt az egyházi épület előtt, amelyben több mint ötezer menekült ember táborozott hónapok óta, akiknek el kellett hagyniuk otthonaikat, hogy ne essenek áldozatul a konfliktus sújtotta területeken. „Mint mindenki más, ő is egy műanyag ponyva alatt aludt. Még mindig nem tudjuk, miért ölték meg, talán gyűlöletből. Ez az Egyház elleni erőszak volt, és a tisztelet hiánya egy szent hely iránt, ahol az emberek menedéket keresnek, biztonságos helyet a túléléshez. Írásban kértem a kormányt, hogy tisztázzák, ki a felelős a gyilkosságért.” Az a több ezer férfi, nő és gyermek, akik a lelőtt fiatal lelkipásztori munkatárshoz hasonlóan egészségtelen és nem biztonságos műanyag sátrakban, ideiglenesen felállított ponyvák alatt élnek, most félnek.

Végtelen éhínség

A püspök elmondta, hogy többek szerint amit eddig biztonságos helynek hittek, már nem az. Ez a lelki szenvedés hozzáadódik az éhezéshez és a nélkülözéshez, amit el kell viselniük. „A helyzetük szörnyű, semmijük sem maradt. A humanitárius segélyek érkezése megszakadt, miközben súlyos egészségügyi vészhelyzet van. Ráadásul a gyerekek számára nincs lehetőség arra, hogy bármilyen formában részt vegyenek az oktatásban. Az egyetlen támogatás, amelyet egyházmegyénk fel tudott ajánlani ezeknek az embereknek, a Caritas Austria által adományozott 25 ezer euró volt. De azóta már több mint egy év telt el.”

A menekültek száma növekszik

Az országot a kormányhadsereg és a vele szemben álló fegyveres csoportok közötti összecsapások pusztítják, az egész lakosság éhezik, mert a gazdaság szó szerint összeomlik. „Hogy bonyolítsa a helyzetet – teszi hozzá Hiiboro Kussala –, a szomszédos Szudánból is érkeznek menekültek az ott dúló háború elől. Nagyon sokan vannak: segítenünk kellene nekik, de most nem tudunk.”

A legsúlyosabban érintett területek

Az összecsapások által leginkább sújtott dél-szudáni területek napról napra egyre nagyobbak: „Ezek a területek Malakal, Felső-Nílus állam fővárosa közelében vannak, valamint Naszír falu közelében, és a Szudánnal közös határátkelőknél. Nem feledkezve meg Jubáról sem, ahol az élelmiszer és a víz csak vágyálom.”

Atyai szív

Mindezek miatt a püspök XIV. Leó atyai szívéhez szól kétségbeesett kiáltásával, ami az egész helyi egyház és a béke eljövetelét türelmetlenül váró lakosság kétségbeesett kiáltása is. A fiatal lelkipásztori munkatárs meggyilkolásának napján a püspök éppen a gerillákhoz fordult, felhívásában arra kérve őket, hogy hagyják el a fegyveres harc útját, és lépjenek a megbékélés útjára. „Nem a népeteket vagy az ügyeteket szolgáljátok – írta –, hanem a testvéreiteket pusztítjátok el. Válasszátok a békét, tegyétek le a fegyvert!” Ez a felhívás, egyelőre úgy tűnik, teljesen süket fülekre talált.

