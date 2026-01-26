Diakónussá szentelték James Jimson Pullappallil SVD testvért Bicskén

Az ünnepi liturgián részt vettek az Isteni Ige Társasága, vagyis a verbita rend tagjai az ország több pontjáról, valamint James testvér magyarországi missziós barátai, ismerősei és azok a családok, akikkel az évek során ideheza kapcsolatba került. Családtagjai személyesen nem tudtak jelen lenni, azonban Indiából, a szülőfalujából is bekapcsolódtak a szertartásba az online közvetítésen keresztül, így lélekben együtt ünnepelhettek vele.

A szentmisét az AcCordis együttes zenei szolgálata tette ünnepélyessé; a liturgiában indiai énekek is elhangzottak. A felajánlás során két nővér hindi nyelvű énekkel és liturgikus tánccal gazdagította az ünnepet, kifejezve az Egyház egyetemességét és a missziós szolgálat kulturális sokszínűségét.

Szentbeszédében Spányi Antal kiemelte, hogy a hűség és az engedelmesség a diakónusi szolgálat tartópillérei, amelyek a Krisztus és az Egyház iránti elköteleződést fejezik ki a mindennapi szolgálatban.

A püspök hangsúlyozta: amikor valaki jelentkezik az Anyaszentegyház szolgálatára, nagy öröm a részegyháznak és minden hívőnek.

„Ez a mai nap is Isten örömében kell teljen. Lássuk meg benne Isten szeretetének jóságát. Testvérünket, Jamest egy távoli földrészről szólította az Úr, és ő meghallotta a hívást. Szívébe fogadta a szót, és átadta az életét Isten szolgálatára. Távoli vidékről, másféle éghajlatról, más kultúrából, sőt másféle rítusból érkezett, de itt van, hogy szolgálja Isten népét. Mert

bárhol is vagyunk, mindig Isten szeretetét kell befogadnunk és továbbsugároznunk. James ezt fogja tenni szolgálatában, a verbita rend közösségében. Isten áldja meg készségét, a verbita rend szolgálatát és mindannyiunk életét!”

A szentmise végén az új diakónus hálát adott mindazoknak, akik eddigi hivatásútján mellette álltak, és kérte a további imákat missziós szolgálatához.

Az ünneplés a szentmise után a Fiatalok Házában folytatódott agapéval és testvéri együttléttel.

A szervezők külön köszönetüket fejezték ki a bicskei plébániának és Burbela Gergely SVD plébánosnak a vendégszeretetért és az ünnep méltó előkészítéséért.

Az egész ünnep a tavalyi jubileumi mottó fényében zajlott: „A világosság tanúi – mindenhonnan mindenkinek”.

Szöveg: Szabó Alex SVD; Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Szabó Alex SVD; Adravecz Tamás; Kovács Kornél/Székesfehérvári Egyházmegye

Forrás: Isteni Ige Társasága; Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír