Dicsérjétek az Urat, és áldjátok! – Idén is vár az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat

A szervezők idén is értékes programokkal – előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal-beszélgetésekkel, szabadidős tevékenységekkel – készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség.

A szentmiséket élő adásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube-csatornája.

A programra a szalóki levél sorai így invitálnak: „Az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat különleges évben valósul meg. Nyolcszáz éve tért haza a mennyei Atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész Egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe.

Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert

nem rendkívüli dolgokat akart tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot.

Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik; hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő; hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem; hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél.

Ferenc élete arra hív bennünket, hogy újra felfedezzük a keresztény élet legfontosabb kincseit: a hitet, amely megtart; a reményt, amely felemel; és a szeretetet, amely képes átformálni a világot. Meghív bennünket az egyszerűségre, az örömre, a testvériségre és arra, hogy merjünk Krisztus tanítványaiként élni a mindennapokban.

Idei mottónk Assisi Szent Ferenc szavaiból született: »Dicsérjétek az Urat és áldjátok!«”

A részletes program IDE KATTINTVA érhető el.

További fontos információk és az esemény honlapján olvashatók.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat Facebook-oldala

Magyar Kurír