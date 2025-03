Digitális böjtre vállalkozik több tucat diák a Váci Egyházmegyében

Milyen hatással lehet a gyermekek készségeire és képességeire az okoseszközök használatának korlátozása? Hogyan járulhatunk hozzá szülőként a gyermekek mentális egészségének védelméhez? Többek között ezekre a kérdésekre is keresik a válaszokat a Szent István Intézet és a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) szervezésében megvalósuló egyedülálló felmérésben, melynek nyitóalkalma egy bemeneti méréssel és kihívásindító bulival kezdődött március 4-én Budapesten, az Eiffel Műhelyházban. Az eseményen Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója és Puskás Balázs gyermekvédelmi szakember, a váci EKIF főigazgatója köszöntötte a diákokat.

Felnőttként is kihívás

„Én is próbálom majd megcsinálni a kihívást, és szigorúan fogom naplózni ezt az időszakot.

A végén pedig megígérem, hogy meggyónom majd nektek, hogyan sikerült számomra felnőttként a kihívás, mert nekünk is nagyon nehéz lesz. Köszönöm, hogy vállaljátok ezt a próbatételt”

– mondta Puskás Balázs a jelentkezőknek.

Digitális detox

A „digitális detoxikálóban” négy település (Dunakeszi, Fót, Cegléd, Szolnok) négy iskolája vesz részt hat osztállyal. Több mint 120 diák csatlakozott ehhez az egyedülálló felméréshez a 6., 7. és 8. osztályosok közül. A fiatalokat Marton Zsolt váci megyéspüspök és Kovács Zsolt, a Váci Egyházmegye ifjúságpasztorációért felelős papja is buzdította videoüzenetében.

„Ez a szó, hogy detoxikáló, rögtön az alkoholszenvedélytől való elvonást juttatja eszünkbe, de nem csupán ez okozhat valakinek szenvedélyt az életében, hanem a digitális eszközök nem megfelelő és nem mértékkel történő használata is.

Ez egy nagy kaland, amihez sok örömet, erőt és kitartást kívánok, annak a hitében és reményében, hogy a gyümölcsei is meglesznek”

– emelte ki a püspök.

A bemeneti mérést Hal Melinda klinikai szakpszichológus irányította Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő segítségével. Az írásos, tesztalapú mérést a digitális detox után, április 8-án is megismétlik majd, és ezekből az eredményekből várhatóan érdekes és fontos következtetéseket lehet majd levonni az okoseszközök korlátozásának szükségességéről.

Kiadvány is készül a tapasztalatokból

A mérések közötti egy hónapos digitális böjt során a fiatalok a „Helló Teló Szabályzat” szerint tartózkodnak az okoseszközök személyes képernyőhasználatától. A mérés eredményét, benne az akcióban részt vevő intézményekkel, szervezetekkel, a szervezők egy kiadványban fogják közreadni június 30-án. A fő cél a magyar szülők, pedagógusok számára egy olyan anyag bemutatása, ami segítségükre lehet, hogy hatékonyabban együttműködjenek a gyermekek mentális egészségének védelmében.

A mérés után az Eiffel Műhelyházat Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója vezetésével járhatták körbe a diákok, ahol bepillanthattak az intézmény működésébe és az előkészületi munkákba. Majd Bőhm Csaba világbajnok öttusázó motivációs beszédét hallgathatták meg a résztvevők. A fiatal sportoló kiemelte, hogy az alázat, a kitartás és az áldozathozatali képesség kell ahhoz, hogy a fiatalok elérjék céljaikat.

A jelenben éljünk, ne egy másik világban!

„Arra buzdítalak benneteket, hogy vállaljatok ti is áldozatokat, mert megéri. Ezért is jó ez a »Helló Teló!« program, mert a social media olyan terület, amely engem sokszor megtréfált már. Méghozzá úgy, hogy egy olyan világba taszított, amikor nem a jelenben éltem. Ez arra késztetett, hogy már ne örüljek úgy a dolgoknak a valóságban, mint korábban. Amikor pörgetitek a közösségi média oldalakat, akkor az agy olyan dopaminsokkot kap, hogy függők leszünk tőle. Én is az vagyok, ez a felismerés pedig szíven ütött és ezért

én is vállalkoztam egy olyan kihívásra, hogy a telefonomról letörlöm azokat az alkalmazásokat, amelyek arra késztetnek, hogy folyamatosan a kezemben legyen a készülék. Azóta pedig azt érzem, hogy jobban vagyok.

Próbáljátok meg ti is elhagyni kicsit az okoseszközöket, ez számomra is motiválóan hat, hogy folytassam a saját kihívásomat” – árulta el Bőhm.

A „Hello Teló!” program szakmai partnerei Hal Melinda klinikai szakpszichológus, Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató és Horváth Szilárd, az M5 szerkesztő-műsorvezetője, a gödi Búzaszem Katolikus Iskola alapító igazgatója.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóság

Magyar Kurír