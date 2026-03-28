Digitális misszionáriusok – Ki a véleményvezérek véleményvezére?

„A cél nem pusztán az, hogy jelen legyünk ott, hanem hogy oda menjünk, ahol az emberek vannak; ott utat nyissunk számukra, és kísérjük őket, hogy eljuthassanak az Atya házába” – hangsúlyozta Lucio Ruiz, a Kommunikációs Dikasztérium titkára a Digital Missionaries: What Training? (Digitális misszionáriusok: milyen képzés?) elnevezésű konferencián mondott köszöntőjében.

A találkozóra tudósok, kommunikációs szakemberek, papok és megszentelt életet élő személyek gyűltek össze Rómában, hogy megvizsgálják a digitális evangelizáció egyre inkább meghatározó jelenségét. A résztvevők arról gondolkodtak, hogyan lehetne jobban felkészíteni a papokat, szerzeteseket és világi hívőket az evangélium hirdetésére abban a digitális kultúrában, amely egyre jelentősebben formálja az emberi kapcsolatokat és a társadalmi életet is.

A konferenciát négy pápai egyetem kommunikációs kara szervezte, a Pápai Szent Kereszt Egyetem mellett a pápai Lateráni Egyetem, a Pápai Gergely Egyetem és a Pápai Szalézi Egyetem, együttműködésben a Kommunikációs Dikasztériummal.

Lelkipásztori képzés és felelősség

Az első szekció a digitális evangelizáció lelkipásztori dimenzióját vizsgálta, hangsúlyozva, hogy a kommunikáció nem csupán technikai készség, hanem az Egyház küldetésének központi eleme.

Massimiliano Padula, a Lateráni Egyetem professzora a „lelkipásztori alulról építkezés” jelentőségéről beszélt, amit a digitális kultúra és a hívő közösségek megélt tapasztalata közötti kölcsönhatás formál. Kommunikációelméleti kutatásokra hivatkozva rámutatott, hogy a vallási élet a digitális térben egyre inkább hálózatokon keresztül szerveződik, nem pedig merev hierarchikus struktúrák mentén. Szerinte az Egyháznak „mint a digitális cselekvés kreatív szereplőibe, jóakaratú férfiakba és nőkbe kell befektetnie”.

Ezzel összhangban Paolo Asolan professzor – szintén a Lateráni Egyetemről – hangsúlyozta, hogy a digitális evangelizátorok képzése teológiai megkülönböztetést is igényel, nem pusztán kommunikációs stratégiákat.

„A lelkipásztori teológia nem receptek gyűjteménye” – mondta, hozzátéve, hogy „a valódi feladat annak felismerése, hogyan cselekszik Isten az Egyházon keresztül konkrét helyzetekben”.

A digitális környezet spirituális kihívásai

A konferencia a digitális kultúra által felvetett spirituális kihívásokat is tárgyalta.

Peter Lah atya a Pápai Gergely Egyetemről az online kommunikáció természetéről beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy a digitális hálózatok gyakran a felszínes részvételt jutalmazzák az autentikus párbeszéd helyett.

„A digitális környezet nem semleges” – mondta, rámutatva, hogy az online platformok olyan mechanizmusok köré épülnek, amelyek a folyamatos figyelmet és részvételt ösztönzik.

Hozzátette, hogy az igazi evangelizáció nem redukálható tartalomgyártásra vagy online népszerűségre.

Felipe Dominguez professzor (Gergely Egyetem) azt emelte ki, hogy a digitális misszionáriusoknak a lelki életükben alázatot, valóságérzékelést és bensőségességet kell gyakorolniuk. „Az Istennel való kapcsolatunk az első. Időt kell szánnunk a csendre és az imára” – fogalmazott.

Emberi formálódás és digitális befolyás

A következő rész a digitális evangelizáció antropológiai és társadalmi következményeit vizsgálta.

Maria Paola Piccini, a Szalézi Egyetem professzora kutatása empirikus betekintést nyújtott a vallási influenszerek egyre jelentősebb világába. Az eredmények szerint közönségük nem korlátozódik a fiatalokra, hanem több korosztályt is lefed.

Bár a válaszadók 74%-a hitelesnek tartotta a vallási influenszereket, a követők többsége soha nem találkozott velük személyesen, ami rámutat arra, hogy a kapcsolat nagyrészt online .

Fabio Pasqualetti, a Szalézi Egyetem professzora hangsúlyozta a digitális misszionáriusok erős emberi képzésének szükségességét, kiemelve, hogy a mai környezetben az Egyház hitelességi válsággal, növekvő szekularizációval és a tekintély új digitális formáival szembesül.

Figyelmeztetett, „a digitális platformokon nem mi hozzuk a szabályokat, hanem a cégek”, ezért az evangelizációnak a technika helyett a tanúságtételt kéne előtérbe helyeznie.

Intellektuális képzés a digitális misszionáriusok számára

A záró részek az intellektuális és teológiai képzés fontosságát hangsúlyozták.

Juan Narbona, a Szent Kereszt Egyetem professzora kiemelte, hogy a mély tanulmányozás és reflexió továbbra is elengedhetetlen még a rövid videók és gyors kommunikáció által uralt médiakultúrában is.

„A hit megszólítja az értelmünket, mert hangot ad az igazságnak. Az ész nélküli hit nem autentikus keresztény hit” – idézte XVI. Benedek pápát.

A szekció zárásaként elhangzott: „Minden hatékony üzenet mögött tanulás, reflexió és intellektuális felkészültség áll.”

A fiatal digitális misszionáriusok bátorítása

Az online evangelizációval most ismerkedőket, különösen is a fiatalokat Anastasia Pinto, az egyik résztvevő így bátorította: „Ne féljetek. Kezdjétek el ott, ahol vagytok.” Hangsúlyozta, hogy a siker nem a közönség méretében mérhető.

„Nem kell rögtön milliókat elérned. Ha akár egyetlen lelket megérintesz, aki Isten tapasztalatát éli meg a jelenléteden keresztül az online térben, az már győzelem.”

Egy idézetet is megosztott Rob Galea atyától: „Néha félünk megmutatni magunkat, de tedd meg félelemmel együtt, és maradj hűséges abban, amit teszel. Isten inkább a rendelkezésre állásunkat kívánja, mint a képességeinket.”

A hitet és kultúrát integráló képzés

A konferenciát lezárásaképp Daniel Arasa professzor a Szent Kereszt Egyetemről így foglalta össze a központi kérdést: „Ki a véleményvezérek véleményvezére?”

Ahogy az Egyház egyre inkább belép a „digitális kontinensre”, az előadók hangsúlyozták, hogy az evangelizációnak továbbra is az autentikus tanúságtételen, a személyes találkozáson és az evangélium maradandó üzenetén kell alapulnia.

Fordította: Fazakas Botond

Forrás: Vatican News angol nyelvű oldala

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír