Digitális misszionáriusok – Ki a véleményvezérek véleményvezére?

Kitekintő – 2026. március 28., szombat | 12:40
Közel 200 résztvevő gyűlt össze Rómában, a Pápai Szent Kereszt Egyetemen március 17-én egy négy pápai egyetem által közösen szervezett konferencián, amely a digitális evangelizáció újonnan kibontakozó missziós területéhez szükséges lelkipásztori, spirituális, emberi és intellektuális képzés kérdéseivel foglalkozott.

„A cél nem pusztán az, hogy jelen legyünk ott, hanem hogy oda menjünk, ahol az emberek vannak; ott utat nyissunk számukra, és kísérjük őket, hogy eljuthassanak az Atya házába” – hangsúlyozta Lucio Ruiz, a Kommunikációs Dikasztérium titkára a Digital Missionaries: What Training? (Digitális misszionáriusok: milyen képzés?) elnevezésű konferencián mondott köszöntőjében.

A találkozóra tudósok, kommunikációs szakemberek, papok és megszentelt életet élő személyek gyűltek össze Rómában, hogy megvizsgálják a digitális evangelizáció egyre inkább meghatározó jelenségét. A résztvevők arról gondolkodtak, hogyan lehetne jobban felkészíteni a papokat, szerzeteseket és világi hívőket az evangélium hirdetésére abban a digitális kultúrában, amely egyre jelentősebben formálja az emberi kapcsolatokat és a társadalmi életet is.

A konferenciát négy pápai egyetem kommunikációs kara szervezte, a Pápai Szent Kereszt Egyetem mellett a pápai Lateráni Egyetem, a Pápai Gergely Egyetem és a Pápai Szalézi Egyetem, együttműködésben a Kommunikációs Dikasztériummal.

Lelkipásztori képzés és felelősség

Az első szekció a digitális evangelizáció lelkipásztori dimenzióját vizsgálta, hangsúlyozva, hogy a kommunikáció nem csupán technikai készség, hanem az Egyház küldetésének központi eleme.

Massimiliano Padula, a Lateráni Egyetem professzora a „lelkipásztori alulról építkezés” jelentőségéről beszélt, amit a digitális kultúra és a hívő közösségek megélt tapasztalata közötti kölcsönhatás formál. Kommunikációelméleti kutatásokra hivatkozva rámutatott, hogy a vallási élet a digitális térben egyre inkább hálózatokon keresztül szerveződik, nem pedig merev hierarchikus struktúrák mentén. Szerinte az Egyháznak „mint a digitális cselekvés kreatív szereplőibe, jóakaratú férfiakba és nőkbe kell befektetnie”.

Ezzel összhangban Paolo Asolan professzor – szintén a Lateráni Egyetemről – hangsúlyozta, hogy a digitális evangelizátorok képzése teológiai megkülönböztetést is igényel, nem pusztán kommunikációs stratégiákat.

„A lelkipásztori teológia nem receptek gyűjteménye” – mondta, hozzátéve, hogy „a valódi feladat annak felismerése, hogyan cselekszik Isten az Egyházon keresztül konkrét helyzetekben”.

A digitális környezet spirituális kihívásai

A konferencia a digitális kultúra által felvetett spirituális kihívásokat is tárgyalta.

Peter Lah atya a Pápai Gergely Egyetemről az online kommunikáció természetéről beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy a digitális hálózatok gyakran a felszínes részvételt jutalmazzák az autentikus párbeszéd helyett.

„A digitális környezet nem semleges” – mondta, rámutatva, hogy az online platformok olyan mechanizmusok köré épülnek, amelyek a folyamatos figyelmet és részvételt ösztönzik.

Hozzátette, hogy az igazi evangelizáció nem redukálható tartalomgyártásra vagy online népszerűségre.

Felipe Dominguez professzor (Gergely Egyetem) azt emelte ki, hogy a digitális misszionáriusoknak a lelki életükben alázatot, valóságérzékelést és bensőségességet kell gyakorolniuk. „Az Istennel való kapcsolatunk az első. Időt kell szánnunk a csendre és az imára” – fogalmazott.

Emberi formálódás és digitális befolyás

A következő rész a digitális evangelizáció antropológiai és társadalmi következményeit vizsgálta.

Maria Paola Piccini, a Szalézi Egyetem professzora kutatása empirikus betekintést nyújtott a vallási influenszerek egyre jelentősebb világába. Az eredmények szerint közönségük nem korlátozódik a fiatalokra, hanem több korosztályt is lefed.

Bár a válaszadók 74%-a hitelesnek tartotta a vallási influenszereket, a követők többsége soha nem találkozott velük személyesen, ami rámutat arra, hogy a kapcsolat nagyrészt online .

Fabio Pasqualetti, a Szalézi Egyetem professzora hangsúlyozta a digitális misszionáriusok erős emberi képzésének szükségességét, kiemelve, hogy a mai környezetben az Egyház hitelességi válsággal, növekvő szekularizációval és a tekintély új digitális formáival szembesül.

Figyelmeztetett, „a digitális platformokon nem mi hozzuk a szabályokat, hanem a cégek”, ezért az evangelizációnak a technika helyett a tanúságtételt kéne előtérbe helyeznie.

Intellektuális képzés a digitális misszionáriusok számára

A záró részek az intellektuális és teológiai képzés fontosságát hangsúlyozták.
Juan Narbona, a Szent Kereszt Egyetem professzora kiemelte, hogy a mély tanulmányozás és reflexió továbbra is elengedhetetlen még a rövid videók és gyors kommunikáció által uralt médiakultúrában is.

„A hit megszólítja az értelmünket, mert hangot ad az igazságnak. Az ész nélküli hit nem autentikus keresztény hit” – idézte XVI. Benedek pápát.

A szekció zárásaként elhangzott: „Minden hatékony üzenet mögött tanulás, reflexió és intellektuális felkészültség áll.”

A fiatal digitális misszionáriusok bátorítása

Az online evangelizációval most ismerkedőket, különösen is a fiatalokat Anastasia Pinto, az egyik résztvevő így bátorította: „Ne féljetek. Kezdjétek el ott, ahol vagytok.” Hangsúlyozta, hogy a siker nem a közönség méretében mérhető.

„Nem kell rögtön milliókat elérned. Ha akár egyetlen lelket megérintesz, aki Isten tapasztalatát éli meg a jelenléteden keresztül az online térben, az már győzelem.”

Egy idézetet is megosztott Rob Galea atyától: „Néha félünk megmutatni magunkat, de tedd meg félelemmel együtt, és maradj hűséges abban, amit teszel. Isten inkább a rendelkezésre állásunkat kívánja, mint a képességeinket.”

A hitet és kultúrát integráló képzés

A konferenciát lezárásaképp Daniel Arasa professzor a Szent Kereszt Egyetemről így foglalta össze a központi kérdést: „Ki a véleményvezérek véleményvezére?”

Ahogy az Egyház egyre inkább belép a „digitális kontinensre”, az előadók hangsúlyozták, hogy az evangelizációnak továbbra is az autentikus tanúságtételen, a személyes találkozáson és az evangélium maradandó üzenetén kell alapulnia.

Fordította: Fazakas Botond

Forrás: Vatican News angol nyelvű oldala

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

