Diplomaátadó ünnepséget tartottak a Veszprémi Érseki Főiskolán

A Veszprémi Érseki Főiskolán alap- és mesterképzés keretében sajátíthatják el a szociális munka felsőfokú tudományát a hallgatók; hittanár nevelőszak is van az intézmény portfóliójában, valamint a szociális, a pedagógusképzési és a hitéleti területhez kapcsolódó szakirányú továbbképzések is.

Július 15-én, szombaton az ezeken a szakokon végzett hallgatók vehették át diplomájukat Veszprémben, a Jutasi úti főiskolán.

Az ünnepségen több egyházi és világi vezető is részt vett. Közülük elsőnek Udvardy György veszprémi érsek köszöntötte a megjelenteket – hallgatókat, családtagjaikat és az oktatókat.

Teológiai szemléletmód nélkül nem lehet a kultúráról és társadalomról helyesen gondolkodni – hangsúlyozta az érsek. A friss diplomásoknak Udvardy György azt üzente, hogy a most megszerzett tudást fordítsák az emberek szolgálatára, így ebben a viharos időszakban is reménnyel tudunk a jövő felé fordulni.

Polgárdi Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Halmay Gábor önkormányzati képviselő is szólt a megjelentekhez. A főiskolának és magas színvonalú képzésének köszönhetően Veszprémben rendkívül erős a szociális háló, hiszen kiváló szakemberek dolgoznak ezen a területen – emelte ki beszédében a képviselő, aki méltatta az önkormányzat és az egyházi intézmények együttműködését, amely nemcsak az oktatási területen, hanem a kultúrában és a hétköznapi élet számos pontján felfedezhető.

A felszólalók közt volt Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetője is, aki a szociális munkáról úgy beszélt, mint arról a területről, ahol a gyakorlatban is végrehajtják a keresztény tanítás emberszeretetről szóló tanait.

Kitért arra is, hogy idén megvalósulhat Veszprémben egy régóta várt fejlesztés a korai gyermekfejlesztő központ formájában, amiben az érseki főiskola szakmai hátterének is fontos szerepe van.

Kuminecz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, aki korábban a veszprémi főiskolán kezdte el oktatói munkáját, beszédében felidézte, hogy ott – miként fogalmazott – kiváló, pezsgő tudományos élettel találkozott, ahol mindenkit hagynak és segítenek kibontakozni a maga tudományterületén. A végzett hallgatókhoz szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy diplomájuk nemcsak igazolja a megszerzett tudást, hanem feljogosítja őket, hogy még jobban elmélyedjenek a hozzájuk legközelebb álló tudományterületen. Ezt pedig csak úgy érdemes tovább fejleszteni, ha közben nem térnek le a krisztusi útról – emelte ki a Pázmány rektora.

Végül Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora mondott beszédet. Ismertette a főiskola tanévének eredményeit, nemcsak az oktatási területen, hanem a konferenciaszervezések és kulturális programok formájában is. A következő tanévtől már 17 akkreditált szakirányú továbbképzés lesz, amelyekre még több hallgatót várnak – mondta el a veszprémi főiskola rektora. Hozzátette, hogy most is van olyan hallgatójuk, aki már a harmadik továbbképzésén szerzett oklevelet.

Forrás és fotó: Vehir.hu; Katolikus Szeretetszolgálat



Magyar Kurír