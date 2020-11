Dokumentumfilm készült a betlehemi Születés-bazilika csodáiról a hétéves felújítás után

A Covid-19-járvány miatt kialakult helyzet nem teszi lehetővé a bazilika személyes megtekintését, de Tommaso Santi Betlehem csodái című dokumentumfilmjének köszönhetően az érdeklődők részesedhetnek a hely hatalmas esztétikai és spirituális értékeiből. „Hódolat Jézus születési helyének” – nyilatkozta a rendező a Vatikáni Rádiónak az alkotásról. „A dokumentumfilm bemutat olyan ábrázolásokat, amelyeket eddig még senki nem látott. A karantén alatt egyben lehetőséget is nyújt, hogy virtuálisan ellátogassunk egy olyan földre, amelyet jelenleg nem kereshetünk fel. A dokumentumfilm arra is hív, hogy amint lehetségessé válik, térjünk vissza Betlehembe.”

A Mustang filmforgalmazó cég terjesztésében november 3-án került piacra a DVD. Az alkotás bemutatja a hatalmas bazilikakomplexum évezredes történetét és művészeti örökségét. A templomot Kr. u. 333-ban emelték az egyszerű barlang helyén, ahol a hagyomány szerint Jézus született. A bazilikát csodálatos mozaikpadló borítja, a hajó oszlopain rendkívüli festmények láthatók, amelyeket 2013 és 2020 között konzerváltak. „Az oszlopokon található festmények a bazilika falain látható mozaikokkal együtt láthatatlanok voltak a felújítás előtt, mert a füst és a nedvesség elsötétítette őket.” Most eredeti szépségükben ragyognak, „ahogyan élő ember még nem látta őket”.

A felújítási munkálatokat a pratói Piacenti cég végezte a Palesztin Nemzeti Hatóság támogatásának köszönhetően. A bazilikát kezelő keresztény egyházak is határozottan a projekt mellé álltak: katolikus részről a Szentföldi Ferences Kusztódia, továbbá a görög és az örmény ortodox egyházak. A tervet az egész betlehemi közösség is támogatta. A restaurálást a tavaszi karanténidőszak alatt fejezték be.

Tommaso Santi filmrendező 2017-ben elnyerte az Olaszországban dolgozó Külföldi Újságírók Sajtóirodájának Arany Glóbusz díját. 37 perces dokumentumfilmjében elénk tárja a legfrissebb régészeti ásatásokat, amelyek napvilágra hozták a konstantini bazilika lenyűgöző mozaikszőnyegét, amelyet az állat- és növényvilág ábrázolásai, illetve geometriai formák díszítenek. A film kitér a keresztesháborúk időszakára is, amikor a betlehemi Születés-bazilika elnyerte legnagyobb pompáját.

Az olaszországi könyvesboltokban és online is megvásárolható DVD-n található tartalmak között egy interjú is szerepel Alessandro Fichera régésszel, aki az ásatásokat vezette, illetve egy beszélgetés Ibrahim Faltas atyával, a szentföldi kusztódia tagjával. A filmhez kapcsolódóan kiállítás is készült a Születés-bazilikáról, amely a Covid-19-járvány után körbejárja majd Olaszországot és Európát.

A film előzetese ITT tekinthető meg: https://vimeo.com/460591015

*

A betlehemi Születés-bazilika építését Szent Ilona Augusta császárnő szorgalmazta 326-ban, majd Makariosz püspöksége alatt kezdődtek meg a munkálatok, melyek 333-ban zárultak. Betlehem leghíresebb látnivalóját kolostorok veszik körül: jobb felől az örmények és görögök, bal felől a ferencesek épülete. Az épület az UNESCO-világörökség része. Az 1700 éves templomot a történelem során számos alkalommal felgyújtották, átalakították, kiegészítették. Tény azonban, hogy a világ egyik legrégebbi templomáról van szó. Szíriában, Örményországban és Olaszországban maradtak fenn a Krisztus születése utáni első két-három századból való keresztény építmények. Az oltár alatt van a Születés barlangja. A puha sziklába vájt 12 méter hosszú és 3 méter széles barlangba ezrek mennek le nap mint nap, hogy megérintsék a pici oltár alatt az ezüstcsillagot, amely a keresztény hagyományok szerint Jézus születésének helyét jelképezi. A tizennégy ágú csillag körül a „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est” (Itt született Jézus Krisztus Szűz Máriától) felirat olvasható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír