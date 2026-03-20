Dönteni Isten mellett – Bérmálkozók lelkinapja Szombathelyen – KÉPRIPORT

Hazai – 2026. március 20., péntek | 18:03
Minden évben közös találkozóra hívja a Szombathelyi Egyházmegye a bérmálkozás előtt álló fiatalokat. Idén március 19-én, csütörtökön Szombathelyen tartottak lelkinapot számukra.

A szombathelyi székesegyházban Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte a diákokat és a pedagógusokat.

A főpásztor arra biztatta a fiatalokat, hogy bérmálkozás után se hagyják el hitüket, őrizzék és ápolják az istenkapcsolatukat.

Arra is felhívta a figyelmüket a szombathelyi megyéspüspök, hogy nem az anyagi javak teszik boldoggá az embert, hanem az, hogy tudnak-e szeretni.

A délelőtt további részében a diákok a püspökségen találkoztak Székely Jánossal, aki válaszolt a neki feltett kérdésekre.

A szombathelyi Boldog Salkaházi Sára Technikum és Kollégium tornatermében Pongárcz Benedek atya vezetésével kérdezz-felelek játék keretében az Egyházról osztották meg véleményüket a fiatalok.

A mintegy háromszáz résztvevő a székesegyház és a Fő tér környékén kalandtúrán tehette próbára tudását és megfigyelőképességét.

Délután szentmise zárta a lelkinapot.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

