Egy édes ötlet – Tortaműhely a hodászi görögkatolikus otthon lakóinak

Torták: egyszerű piskótán, csokis, citromos vagy épp vaníliás krém – díszítéssel. A könnyű tésztára tortaspatulával egyengetjük az édes tölteléket, rózsákat nyomunk körbe a szélére, csokoládédarabokkal, gyümölccsel díszítjük.

Oly könnyen elérhető és megvalósítható lépések szinte mindenkinek. Szinte. A hodászi Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon lakói számára rég elfeledett vagy soha ki nem próbált tevékenység ez, melyet most az intézmény falai közé vittek a SzaFi Egyesület munkatársai. Tortaműhelyük élményt és lehetőséget adott a gondozottaknak néhány alkalmon keresztül, hogy kipróbálhassák: milyen elegyengetni és simára húzni a krémet a piskótalapok között, kakaóporral hinteni vagy citromszeletekkel díszíteni az ínycsiklandozó alkotást.

Drágárné Andrikó Irén, a SzaFi munkatársa nemcsak hozott élményeket, hanem vitt is – így nyilatkozott a gondozottak közt töltött első alkalomról: „Az első találkozás maradandó élmény volt, nem tudtuk, hová, kik közé jövünk. Nagyon hálásak voltak ezért a tevékenységért, lelkesedtek, mint a gyerekek, s már a glazúrkörnél kiderült, hogy érdekli őket, és egyre többen szeretnék kipróbálni az általunk kínált lehetőségeket. Mindig itt hagyunk nekik valami személyes tárgyat is. Az ő állapotuk mindannyiunkat rádöbbentett arra, hogy értékelni kell mindazt, amink van.”

Visszavárták az ellátottak a munkatársakat, így bőven nyílt lehetőségük mind a süteménydíszítésre, a glazúrtechnika elsajátítására, mind a torták „megművelésére”. A foglalkozást tartók és az otthon lakói közt személyes kapcsolat is kialakult: ott jártunkkor a SzaFisok már név szerint szólították sokukat.

Arról, hogy a SzaFi Egyesület hogyan hozta be a tortaműhely, a glazúrkör és két másik foglalkozás, a tánckör és zenei alkalom lehetőségét a hodászi ápoló-gondozó otthonba, a pszichiátriai és demens ellátottak közé, arról a nyírgyulaji székhelyű egyesület vezetője, Barkaszi Judit beszélt: „Egy kétéves program végén tartunk, melyben 32 féle tevékenységbe vonhattuk be a vidéki közösségeket a zenei kínálattól a roma táncon át a szabás-varrásig: a SzaFi Tudásműhely széles kínálattal volt jelen Nyírgyulajon, Kántorjánosiban és környékén. A tanodák révén az egyházmegyével már korábban is volt kapcsolatunk, de most egyértelművé vált számunkra, hogy itt, a hodászi otthonban is igény lenne a kínálatunkra. A fiatalokat bevonva mentünk Hodászra, s megtapasztaltuk, hogy a világtól elzárt emberek közé bemenni: nekünk is sokat ad.”

Az egyesület a februári foglalkozások népszerűségének köszönhetően a jövőben is együttműködését ajánlotta fel: terveznek marcipánműhelyt és bőrműves-foglalkozásokat is.

A tortákat összeállították és feldíszítették az ellátottak, de mivel a puding, akarom mondani a torta próbája az evés, rögtön meg is kóstolhatták és azoknak a társaiknak is adtak belőle, akik az elkészítésnél nem voltak jelen. A tortákat az intézmény vezetője, Lippainé Szabó Katalin és az egyházmegye szociális irodájának munkatársa, Morvai Anikó vágta fel.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír