Egy éve volt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Emlékezzünk együtt! (3. nap)

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus harmadik, a békét fókuszba állító napján, szeptember 7-én a reggeli laudest Ternyák Csaba egri érsek vezette a budapesti Hungexpón. A zenei szolgálatot a Chemin Neuf Közösség végezte.

Jézus mindig az Atya akaratát kereste, ez volt az ő békéjének záloga. Ma mi is az Atya közelségében keressük a békességet. Amikor béke van, akkor életünk folyása egyenletes, harmóniában élhetünk, fejlődés, felelősségvállalás jellemzi környezetünket is – mondta szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek, rámutatva: szívünk békéje kihat a társadalom lelkiállapotára is. Ha béke van az emberek szívében, a népek között is könnyebben uralkodik a bizalom és az együttműködés. A békétlenség és az acsarkodás viszont nemcsak a népek életét teszi pokollá, de személyes kapcsolatainkat is megmérgezi. Az érsek rámutatott:

A béke nem a háború hiánya. A szív mélyéről kezdődik, és innen árad kifelé.

*

A kora reggeli imaórát követően Gérald Lacroix bíboros, Québec érseke tartott katekézist. A békéről és a kiengesztelődésről szóló előadásában a drogok és az erőszak által megnyomorított kolumbiai szegények között végzett szolgálatáról is beszélt.

A bíboros katekézise elején közös meditációra hívta a jelenlévőket. Az egység a kegyelemből ered, az Eucharisztia tiszta, ingyenes, szabad, szomjúságot csillapító, mélyből előtörő forrásából, Isten szívéből, szeretetéből. Ez a forrás pedig kimeríthetetlen, végtelen, örökkévaló, ingyenes; bátran járulhat hozzá mindenki, aki a békére szomjazik. Elsimítja az ellentéteket, felébreszti a szeretetet, megerősít abban, hogy a béke követeivé válhassunk.

Az Eucharisztia nem látványosság, hanem a szeretet megélésére hívó felszólítás, arra hív, hogy nagylelkűen osztogassuk a világnak a „drága békét”

– mondta a bíboros.

„Ne feledjük, a körülöttünk élők Isten családjához tartoznak, s az eucharisztia ünneplése egységet, mélyebb közösséget hoz létre velük” – hangsúlyozta. „Ez a Lélek belső kegyelmének legtökéletesebb megnyilvánulása”; „menjetek, adjátok táplálékul magatokat az embereknek!” – biztatott Ferenc pápát idézve a bíboros.

*

A harmadik nap tanúságtevője Louis Raphaёl Sako bíboros, bagdadi érsek, káld katolikus pátriárka volt, aki a káld katolikus egyház történetét és spiritualitását mutatta be. Iraki egyházi vezetőként beszélt a béke jelentőségéről, a hit megvallásáról, a politika és a vallás szétválasztásának fontosságáról.

Minden keresztény feladata a béke megteremtése, hiszen Jézus maga is így köszöntötte tanítványait a feltámadása után: „Béke legyen veletek!” Ez a mondat különösen hangsúlyos a szentmisében, többször is elhangzik, nem véletlenül. Béke nélkül nincs élet, szabadság, stabilitás – hangsúlyozta a bíboros.

A bagdadi érsek beszélt arról is, hogy Ferenc pápa 2021. március 5–8. közötti iraki látogatásának óriási ereje volt. Megerősítette az üldözött iraki keresztény Egyház hitét, megújította a reményüket, támogatta őket, hogy újjáépítsék a bizalmat honfitársaik iránt. A keresztényeknek azóta nagyobb megbecsülésben van részük, és hittel vallják, hogy mindnyájan testvérek. A pápa üzenete megérintette az irakiak szívét is, érzékelni lehet a változást a mindennapokban. Egy imám szavait idézte, aki azt mondta: „Önök, keresztények egy részét képezik a mi közösségünknek. Közös dolgaink vannak, testvérek vagyunk.” A pátriárka örömét fejezte ki, hogy a keresztényeknek az irakiakkal immár közös álma lett, hogy békében, stabilitásban, méltóságban éljenek.

Sako bíboros végül kiemelte: az eucharisztikus kongresszus feladata, hogy minden keresztény mélyítse el egységét Krisztussal, közösséget teremtsen, egységet hozzon létre a többi kereszténnyel, hiszen az eucharisztia ünneplése osztozás és együttlét.

*

A szentmisét ezen a napon a Fülöp-szigeteki José Serofia Palma cebui érsek mutatta be a Hungexpo A pavilonjában, vele miséztek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai is. A szentmise szónokának prédikációja középpontjában is a béke állt, melynek hiánya az ukrajnai háború kirobbanását követően még fájóbb lett, így szavai – ha lehetséges – ma még aktuálisabban csengenek. A szentmisén zenei szolgálattal közreműködött a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, vezényelt Sapszon Ferenc Kossuth-díjas karnagy.

José Palma érsek szentbeszédében leszögezte: valódi békét egyedül Isten tud adni. Ha Isten békéje betölti a lelkünket, az abból fakad, hogy az ő családjának részei vagyunk. Ugyanakkor arra is rámutatott: a béke nem jelenti a fájdalom és a szenvedés hiányát, hanem Isten jelenlétének felismerését a fájdalomban és a szenvedésben. A napi evangéliumban (Mt 10,28–33) az Úr arra biztatja apostolait, hogy a szenvedések, üldözések ellenére se féljenek, ne aggódjanak. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Atya szeretett gyermekei vagyunk, semmilyen fájdalom, szenvedés nem tudja kiűzni belőlünk azt a békét, ami Isten szívéből fakad.

A cebui érsek megemlékezett a kassai vértanúk liturgikus emléknapjáról is. Ennek kapcsán kifejtette: a béke mint Isten családjához való tartozás és a béke mint Isten jelenléte a fájdalomban és a szenvedésben, tökéletesen megvalósult az ő életükben.

A három vértanú, Szent Márk, István és Menyhért élete arra tanít ma minket, hogy a béke nagyon is elérhető a fájdalom és a szenvedés ellenére, ha a szívünk legmélyén e család részei maradunk, amely élő vizet merít mennyei Atyánk forrásából.

(Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghívott előadói közül Cebu hat nyelven beszélő érseke tette meg a legnagyobb távolságot, 11 ezer kilométert, hogy velünk lehessen.)

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila

Magyar Kurír

(he)