Egy felújítás üzenete – Időkapszulák kerültek elő a csíksomlyói kegytemplom tornyából

A csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobb oldali torony keresztjét. A toronygömbből két, gyógyszeres üvegbe helyezett időkapszula került elő, amelyeket Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyvrestaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontott fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző Impex Aurora Kft. képviselőinek jelenlétében.

Az egyik levél egyelőre csak részben olvasható, annyi azonban már megállapítható, hogy 1940-ben keltezték, és Szőcs Dénes akkori csíksomlyói házfőnök neve is szerepel benne. A dokumentum restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak.

A másik, 1941. november 24-én keltezett levél szövegét Albert Leander OFM, a csíksomlyói házfőnök olvasta fel. Az alábbi közlés a dokumentum felbontását követő első olvasatot tükrözi, ezért a restaurálást követően egyes részleteit még pontosíthatják.

„Az Úrnak 1941. esztendejében újítottuk meg ezt a templomot, és javítottuk ki a földrengés által súlyosan megrongált kegytemplomunkat. A munkálatokhoz szükséges pénzt nagy részben a magyar királyi kormány adta. A többi közadakozásból gyűlt össze. Hálával örökítjük meg gróf Teleki Pál miniszterelnök nevét, valamint Bárdossy László jelenlegi miniszterelnök nevét. Hóman Bálint kultuszminiszter, Zsindely Ferenc és Kádas Károly államtitkárok nevét, akik sokat tettek templomunk érdekében. Legtöbbet mindazonáltal Isten után, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné Őfőméltóságának köszönjük, aki lelke és legfőbb pártfogója volt templomunknak. Nehéz, küzdelmes időben folyik ez a munka. Honvédeink az orosz mezőkön véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősi kegytemplomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkálja, védje a magyar gondolatot, és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke istápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Kelt: 1941. november 24-én.

Nagybányai Vitéz Horthy Miklós országlása, Márton Áron püspöksége, P. Sándor Vitális provinciálissága és Szőcs Dénes házfőnöksége idején.

P. Szőcs Dénes házfőnök, ifj. Antal Imre bádogosmester, Hajdú Leander, Antal Imre, Fr. Gábor Gaudec felügyelete az Úrnak nevében és zárda részére.”

Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár csíksomlyói restaurátorműhelyében restaurálják, majd várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják.

Albert Leander OFM házfőnök elmondta: a ferences közösség közösen fogalmazza majd meg azt az üzenetet, amelyet az utókor számára kívánnak elhelyezni az új időkapszulában az előkerült iratok másolatai mellett.

A folyamatban lévő helyreállítás a kegytemplom történetének újabb jelentős állomása. Az előző átfogó restaurálás az 1940-es földrengés után, 1941–1942-ben volt. A mostani munkálatok során már megújult a templom tetőszerkezete és külső falazata, jelenleg a tornyok felújításán dolgozik a kivitelező. A restaurálás célja, hogy a kegyhely épített öröksége és lelki küldetése a következő nemzedékek számára is fennmaradjon.

Forrás és fotó: Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya

Magyar Kurír