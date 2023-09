Egy hiteles élet – Hálaadó egyházmegyei zarándoklat Körmenden

Batthyány-Strattmann Lászlót 2003. március 23-án Szent II. János Pál pápa avatta boldoggá Rómában. A jeles eseményen sok hívő is részt vett a szombathelyi egyházmegyéből. A 20. évforduló kapcsán idén több programot is meghirdetett az egyházmegye, a Martinus havilapban pedig rendszeresen közöltek Gyürki László pápai prelátus írásaiból, amelyek Batthyány László és családja életét mutatták be. Tavasszal Güssingben a szombathelyi és a kismartoni egyházmegyék tartottak közös szentmisét, ahol bejelentették Coreth Mária Terézia boldoggáavatási eljárásának megindítását. Májusban Rómába zarándokoltak Székely János megyéspüspök vezetésével az egyházmegye hívei, hogy a boldoggá avatás helyszínén adjanak hálát a szent életű hercegorvosért.

A május 1-jei zarándoklat idén őszre, szeptember 23-ára került át. Körmenden ünnepelt az egyházmegye hívő közössége. Batthyány László előbb Köpcsényben nyitotta meg Magyarország első korszerűen felszerelt vidéki kórházát, majd – amikor a trianoni békediktátum következtében Köpcsényt Ausztriához csatolták – a körmendi kastélyába költözött, ennek egyik szárnyában rendezte be új kórházát a szembetegek számára. Rendkívüli kézügyességének köszönhetően kiváló műtőorvos hírében állt. Napi nyolcvan-száz beteget látott el feleségével, aki az asszisztense is volt.

Az esős idő miatt a kastély udvara helyett az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban kezdődött a zarándoklat, lelki ráhangolódással. A szentmise előtt Batthány László életéről, hitéről hallhattak gondolatokat a megjelentek.

A püspöki szentmisén Bebes István körmendi polgármester is köszöntőt mondott, felidézve a boldoggá avatás pillanatait, illetve a húsvét másnapján Körmenden tartott püspöki szentmise emlékeit. „Az legyen az igyekezetem, hogy mikor az emberek elmennek tőlem jobbak, bizakodóbbak és kicsivel tökéletesebbek legyenek mint mikor hozzám jöttek” – idézte a hercegorvos szavait Bebes István, hozzátéve: Batthyány László nemcsak az emberek testi bajaival, hanem a lelkükkel is törődött. Az ő példája számos embert segített, hogy jobb, tartalmasabb életet tudjon élni, és lelki segítségével hozzájárult ahhoz, hogy sok ezer ember a testi mellett a lelki bajaiból is kigyógyuljon.

Kiss László körmendi plébános a férfi és a nő házastársi szövetségére helyezte a hangsúlyt szentbeszédében, kiemelve: a férfi és a nő egymás nélkül nem egész; önmagukat adják oda a másik embernek. Abban a világban, ahol azt halljuk, hogy valósítsd meg önmagadat, tudnunk kell, mit mond Jézus: ha érte elveszíted életedet, akkor nyered meg azt.

Batthyány Lászlóról és feleségéről, Coreth Mária Teréziáról csak együtt lehet beszélni, és fontos lenne fiúkról, Ödönről is megemlékezni. Coreth Mária ajándékozta meg Batthyány Lászlót a hit mélységével, és alakította az ő derűjével. Az első ezredfordulón nekünk adta Isten az első szent családot: István, Gizellát, Imrét. A második évezredben ismét van egy szent családunk: Batthyány László, Coreth Mária és fiúk, Ödön. Pontos iránytűk ők az Istenhez. Mit tanulhatunk tőlük? – tette fel a kérdést a plébános. – Egyrészt azt, hogy felelősek vagyunk azokért, akiket Isten mellénk rendelt. Másrészt azt, hogy a gyermekek nevelésére is oda kell figyelni: nekik példát kell adni, és értük imádkozni kell. Harmadrészt pedig a hit közös megélésére is oda kell figyelnie a családoknak.

Délután a templomban szentségimádást, a plébánia közösségi házában beszélgetést, a kastélyban filmvetítést tartottak; az érdeklődőknek megmutatták a kastély kiállításait is.

A nap litániával zárult, amelyen Székely János püspök Coreth Mária Teréziáról osztotta meg gondolatait a hívekkel, és kiemelte: amit egy édesanya tenni tud a gyermeke, amit egy feleség tenni tud a férje életében, az nagy lehetőség, felelősség. Ezt Coreth Mária nagyszerűen élte: a szíve lett a családnak. Mindig boldog volt, szerető szívű asszony. A szeretet kincsét szeretettel lehet átadni. Coreth Mária elfogadta férje természetét: nem átalakítani akarták egymást, hanem szolgálták egymás boldogságát, a legjobbat akarták kihozni egymásból a szeretetükkel. Nagylelkűen élték az életüket, segítették a betegeket, szegényeket. Ehhez az erőt az imából, a szentmiséből nyerték.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

