Egy húron pendültek – Másodszor tartottak keresztény zenei találkozót Alsószentivánon

Voltak előadók, akiknek már tavaly is tapsolhattak a résztvevők és érkeztek új vendégek is. Tavalyhoz hasonlóan idén is széles volt a zenei paletta: kórusmű, népzene, rock and roll, blues, misztériumjáték egyaránt szerepelt a programban.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a program záró szentmiséjén a homíliában megköszönte az ötletgazda Szarvas József főorvosnak és a szervezőknek a munkát, az előadóknak és nézőknek pedig a bizonyságtételt.

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének vigíliáján a püspök felidézte, hogy Péter és Pál külön utat bejárva ismerte meg Jézust. Péter, aki az elsők közt kapott meghívást, három évig hallgathatta Krisztus tanításait. Ismerte Jézust személyesen, saját elmondása szerint kész volt életét áldozni érte, még fel is fegyverkezett, amikor közeledett a veszély. Majd, amikor a veszély eljött, háromszor is megtagadta Mesterét. Ezt követően keservesen megbánta tettét, s a Szentléleknek köszönhetően a krisztusi tanítás kovásza átjárta testét-lelkét, és új emberré születhetett, kősziklává, akire Krisztus az Egyházát építeni szándékozta.

Pál, aki eredetileg a Saul nevet viselte, más utat járt be. Nem ismerte személyesen Jézust, csak hallomásokból értesült róla. Mégis gyűlölte, s fanatikus keresztényüldözőként minden magot ki szeretett volna irtani a világból, amit Jézus elvetett. A damaszkuszi úton lett Saulusból Paulus: Isten a lelkébe öntötte mindazt a tudást, amit ismernie kellett. Ekkor szembesült vele, hogy addigi tetteivel az életet, a jót üldözte és lökte el magától, s mindaz, amit szolgált, a pusztulást, a halált képviselte. Belőle is új ember vált, s meg kellett tapasztalnia, hogy

Istenért bizony szenvedni kell. Eltűrni a megpróbáltatásokat, viselni a mindennapi keresztet, mert aki keresztjét nem veszi föl, nem méltó Krisztushoz.

Péter is, Pál is kész volt Krisztusért szenvedni, feláldozni életét is.

Aki Istenről tanúbizonyságot kíván tenni, fontos, hogy igaz információkat szerezzen Istenről. Ezek rendelkezésünkre állnak. Amennyiben a biztos tudásunkba bizonytalan vagy hamis állítások is keverednek, tanúságtételünk Istenről nem lehet hiteles. Világunkban keverik a búzát a konkollyal, az igazságot a hamissággal, hogy az emberek ne tudjanak eligazodni, mi az igaz és mi a hamis.

Legyen tiszta szavunk, tiszta tudásunk, alakítsuk ki magunkban a tiszta igazság felismerésének készségét!

– buzdított a főpásztor. Ezt a készséget Istentől a Szentlélek iránymutatásán keresztül kérhetjük. Életre kel-e bennünk a krisztusi kovász, meghatározza-e cselekedeteinket, életünket? Ez az, ami igazán fontos. Ha csak szívesen vagyunk együtt, ha csak jól érezzük magunkat egy szép liturgián vagy egy egész napos dicsőítésben, de ez pusztán csak hangulat marad, akkor a tanúságtételünk elszáll, nem fog hatni másokra.

Krisztus arra hívott meg bennünket, hogy egész életünket nekiadva a világ kovászává váljunk, irányt tudjunk mutatni, amely a romlástól megóvja embertársainkat. Péter és Pál erre tanít bennünket, valamennyien erre kaptunk küldetést. Ha gyarlók is vagyunk, Isten a maga kegyelmével bennünket is megerősít, ahogy Péterrel és Pállal is történt. Adja az Úr, hogy tanúságtételünk sikeres legyen, rajtunk keresztül mások is lássák meg a hit szépségét, keressék azt a Krisztust, aki valamennyiünket az ő országába kíván elvezetni! – zárta beszédét Spányi Antal megyéspüspök.

Szarvas József főorvos, az ötletgazda nyitotta meg a rendezvényt. Valamennyi segítőnek megköszönte a közreműködést és kiemelte, hogy az Alsószentiván Községért Egyesület sikeres pályázatának, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásának köszönhetően valósulhat meg a rendezvény.

Aki a megmászta a dombot a kápolnáig, festői kilátásban, valamint Mara Kinga Villő Krisztus keresztútját és a fény győzelmét ábrázoló szép festményeiben gyönyörködhetett.

A nap során fellépett a Spiritus Zenekar a székesfehérvár-öreghelyi plébániáról; a Vígadozók Együttes, amelyet a Hermann László Zeneiskola Népzene Tanszakának növendékei alkotnak; a Genezáreth Worship Team a székesfehérvári pünkösdi felekezettől; a hÚrra hangolva duó; a Bánszki Band Sopronból; a székesfehérvári Szent György Kórus; a Lovasberényi Református Gyülekezet zenekara; a JUK zenekar a székesfehérvár-öreghelyi plébániáról – utóbbiak szolgáltak a püspöki szentmisén is. A gyermek visszatér címmel Péntek Imre misztériumjátékának megzenésített verseit adta elő Cserta Gábor és Cserta Balázs.

Szöveg és fotó: Kiss Attila

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír