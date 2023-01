Egy közösség vagyunk – Ferences Jótékonysági Est a Zeneakadémián

Nagy érdeklődés mellett zajlott a 2023-as Ferences Jótékonysági Est a Zeneakadémián, ahol Hegedűs Endre zongoraművész és zenésztársai Beethoven, Chopin, Schubert és Schumann műveit adták elő.

A rendezvényt Berhidai Piusz ferences tartományfőnök nyitotta meg, aki megköszönte a Zeneakadémiának, különösen is Vigh Andrea rektorhelyettesnek, illetve a rendtartomány valamennyi támogatójának a segítőkész hozzáállást; majd köszöntötte többek között a Bartók rádió élő közvetítésének hallgatóit is.

Megkülönböztetett szeretettel üdvözölte a gyöngyösi Autista Segítő Központ (ASK) jelen lévő munkatársait, és hangsúlyozta: egy nagy közösséget alkotnak, melynek az autista gyerekek és az adományozók éppúgy részei.

A provinciális megemlékezett az elmúlt év veszteségeiről, melyek közül kettő különösen is összefügg az ASK-val és a jótékonysági esttel: 2022 nyarán elhunyt Szabó József, „Joe atya”, aki évekig a gyöngyösi intézmény lelkiigazgatója volt; majd váratlanul, fiatalon elhunyt Vucskán Zoltán, a rendtartomány forrásszervezője. Ő szervezte eddig a jótékonysági hangversenyeket is; „egy kolduló rend forrásszervezője” volt. Mint Piusz atya kiemelte: világiként is „a szerzetesek elé élte a ferences lelkületet”. Mind a ketten hiányoznak a ferencesek nagy közösségének.

A Kisebb Testvérek Rendjének több évet felölelő jubileumi ünnepségeiről ejtett még pár szót Berhidai Piusz, biztatva mindenkit, hogy vigyen békét oda, ahol háborúság van – majd átadta a színpadot a zenészeknek, először is Hegedűs Endre zongoraművésznek, az est fő fellépőjének.

Hegedűs Endre Beethoven Appassionata szonátájával kezdte a műsort, majd a zeneművet követő vastaps után elmondta, utalva a zongora szó olasz megfelelőjére (pianoforte), „ez volt a forte, most jöhet a piano” – vagyis a két Chopin-noktürn. Hozzátette, a YouTube videómegosztó portálon is mutatja a Chopin-felvételek nagy száma, hogy mennyire szükségünk van erre a fajta „lélekmegnyílásra”.

A két noktürn után szót ejtett arról, hogy Schumann szerint – és állítólag maga Chopin szerint is – Chopin legjobb műve a következő műsorszám, a g-moll ballada, amelyet Adam Mickiewicz lengyel költő balladáival szoktak kapcsolatba hozni.

A szünet után, a koncert második részének elején Hegedűs Endre feleségével, Hegedűs Katalinnal együtt adott elő egy négykezest, a „csupaszív” Schubert rondóját, amely a zongoraművész szerint olyan, akár a természetjárás.

Ezt követően a Somogyi Vonósnégyes lépett színpadra, akikkel már 15 éve játszanak együtt, és most Schumann zongoraötösét adták elő, amiről Hegedűs Endre elmondta: 1843-ban Clara Schumann játszotta először. A zeneszerző felesége nagyszerű zongoraművész volt, aki férje korai halála után koncertezésből tartotta el családját.

A jótékonysági est teljes bevételével az Autista Segítő Központ működését támogatták a koncertlátogatók és az egyéb módokon adományozók – akiknek segítségét ezúton is hálás szívvel köszönik a szervezők.

Az immár hagyományosnak számító, több mint tíz éve megtartott rendezvény történetéről, valamint a gyöngyösi központról többek között ITT olvashatnak.

Szerző: Verestói Nárcisz

Forrás: Ferences Média



Fotó: Gieszer Richárd

Magyar Kurír