Egy új ikon is elkészült a görögkatolikus templom ünnepére Kállósemjénben – KÉPGALÉRIA

A búcsúünnepen, a Szent Liturgia elején áldotta meg a főpásztor a görögkatolikus templom új csókolóikonját, melyet Janka Gábor atya készített.

Az ikon a templom címünnepének titkát, az Istenszülő elszenderedésének jelenetét ábrázolja, méltó kiegészítéseként a templom gazdag liturgikus örökségének.

A Szent Liturgia főcelebránsa Szocska Ábel püspök volt; mellette szolgált Orosz István, a templom parókusa; a kerület papsága, a helyi plébános. Orosz István atya mellett imádkozott szintén pap fia, Orosz István Mokiosz atya is.

Tiszteletét tette a szertartáson a református lelkész is; valamint jelen volt a város vezetése is, kifejezve a település közösségének összefogását és megbecsülését.

A főpásztor prédikációjában a jó pásztor gondoskodó szeretetéről beszélt.

Ahogy a pásztor vigyáz a nyájára, keretek közé helyezi, óvja és táplálja bárányait, úgy Krisztus, a legfőbb pásztor is felelősséggel vezeti népét, sőt mi több életét adja értük – hangsúlyozta a nyíregyházi megyéspüspök. Idézte János evangéliumának vonatkozó szakaszát is: „Én vagyok a jó pásztor: ismerem enyéimet, és enyéim ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért.” (Jn 10,14–15).

A lelki keretek nem korlátoznak, hanem megvédenek, és segítenek megmaradni az üdvösség útján – mondta Szocska A. Ábel. – A pásztor és a nyáj képe több ezer éves tanítás, amely ma is érvényes. Törvény szerint élni jó és üdvös, hiszen mindannyian egy nyájba tartozunk.

A főpásztor köszönetét fejezte ki a semjéni közösség jó pásztoráért, Orosz István atyáért, aki 35 éve szolgál papként, és gondoskodó szeretettel vezeti híveit. Méltatta a lelkipásztor áldozatos munkáját, melynek köszönhetően a templom – az egyházmegye egyik legszebb szentélye – immár klimatizált, valamint új, védelmet nyújtó kerítés övezi.

A kerítést a szertartás végén külön áldásban részesítette Szocska A. Ábel püspök; és megköszönte a hívek hűségét, megbecsülését, mellyel részt vesznek a parókia életében.

A búcsúi liturgiát körmenet, majd miroválás és szeretetvendégség zárta.

A kállósemjéni búcsú nemcsak a templom védőszentjének ünnepe volt, hanem a hitben és szeretetben összekovácsolódott közösség hálaadása is. A polgárőrök, az ételt készítők, a hívek és a helyi kézműves ajándékok felajánlói mind hozzátettek a nap méltóságához. A képviselő-testület tagjai külön köszöntötték Orosz István atyát augusztus 11-i papi jubileuma alkalmából.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír