Egyetemi és főiskolai hallgatók számára írtak ki pályázatot Márton Áron örökségének kutatására

A felhívás különlegessége, hogy a pályázat nem önálló szekcióként jelenik meg az ETDK keretében, hanem a szervezők arra bátorítják a hallgatókat, saját tudományterületükön – legyen az bölcsészet, közgazdaságtan, kommunikáció, pedagógia, szociológia vagy bármely más szakág – foglalkozzanak Márton Áron személyével és örökségével. Így a pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a püspök életműve különböző tudományos nézőpontokból kapjon új értelmezést.

A legkiemelkedőbb pályamunkákat pénzjutalommal díjazzák, emellett a szervezők szakmai segítséget is biztosítanak a kutatáshoz, többek között könyvészeti támogatással és a legfrissebb forráskiadványokhoz való hozzáféréssel.

Leadási határidő: április 26.

A pályázatról bővebben ITT olvashatnak.

A pályázati felhívás a Márton Áron 130 emlékév hivatalos Facebook-oldalán is elérhető.

