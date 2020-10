Egyházi ingatlanok felújítását támogató új állami felhívásról tájékoztattak Székesfehérváron

A Székesfehérvári Egyházmegye területét érintő fejlesztések döntően állami támogatásból, kisebb részben egyházi finanszírozással valósultak meg – tájékoztatott Spányi Antal. Az egyházmegye 2015 és 2020 között 13 milliárd forint kormányzati támogatást kapott, amiből 86 építési projekt valósult meg: templomok, plébániaépületek, közösségi házak, oktatási intézmények felújítása, átalakítása, műemléki rekonstrukciója, illetve újak építése.

Ezek közül jelentős program a Szent István király-székesegyház helyreállítása, amely külsőleg már megújult – tette hozzá a főpásztor. A belső felújítás remélhetőleg 2022 áprilisára fejeződik be. A nagy volumenű restaurációs munkán kiváló szakemberek dolgoznak. Az egész város büszkén tekint a Városház térre, ahol tavaly megújult a Szent Imre-templom, idén elkészült a volt ferences rendház (egyházmegyei múzeum) épülete és vele szemben a püspöki palota. Így együtt egészen megújult képét mutatja a Városház tér.

Fontos beruházás Székesfehérváron a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda megújítása is. Itt helyet kellett nyerni, így sajátos módokon, a tetőtér beépítésével és aula építésével tudták biztosítani azt, hogy az iskola alapterületében is gyarapodjon, és a gyerekeknek még több lehetőséget tudjon majd biztosítani – mondta a megyéspüspök.

A beruházások nem kizárólag az Egyházat gazdagították, hanem kivétel nélkül gyarapították, felelősen ápolták és őrizték országunk kincseit, erősítették nemzetünk gazdagságát és a templomokhoz, egyházakhoz kötődő közösségeket – emelte ki Spányi Antal.

Az elmúlt években valóban hozzájárult az állam a nagyobb templomok, kegyhelyek, iskolák felújításához. Legalább ilyen fontosak azonban a kisebb falusi templomok is, amelyek Magyarország egész tájképét meghatározzák. Ezeknek a felújítása hatalmas feladatot ró az egyházakra, nekik azonban nincs meg az anyagi hátterük. Természetes tehát, hogy a magyar államnak van felelőssége és feladata ebben – hangsúlyozta Soltész Miklós, aki bejelentette: szeptember 29-én megjelent a pályázati kiírás a kistelepülések templomainak rekonstrukciójára, illetve a kisebb felújítást igénylő egyházi beruházásokra.

Az elbírálásnál előnyt élveznek a templomok külső felújítására és állagmegóvására vonatkozó igények, melyek a településkép változására is pozitív hatással vannak. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 15 millió forint, saját forrás biztosítása nem szükséges. A pályázatokat november 2-ig lehet benyújtani.

Soltész Miklós hozzátette: a beruházásokkal nemcsak a egyházakat támogatják, hanem javítják a települések képét, megjelenését, illetve rengeteg építőmunkásnak, szakembernek és családjaiknak biztosítanak megélhetést.

Az egyházakba vetett társadalmi bizalmat példázza az adó egyszázalékos felajánlásai számának emelkedése. 2009 és 2019 között több mint 441 ezerrel, csak 2018 és 2019 között több mint 130 ezerrel nőtt a felajánlások száma. Idén 1 millió 350 ezren támogatták adójuk egy százalékával valamelyik egyházat.

„Ez is mutatja, hogy az egyházak nem a múltból való, elmaradott, konzervatív intézmények, hanem ma is élő részei a társadalomnak. A számok bizonyítják, hogy amikor a magyar kormány az egyházakkal közösen elhatározza és elvégzi a felújításokat, akkor ezzel sokakat gazdagít, a hívőket és a nem hívőket is szolgálja” – zárta beszédét az államtitkár.

Az eseményt bejárás követte a teljesen megújuló bazilikában.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye, Szekesfehervar.hu

Fotó: Simon Erika

Magyar Kurír