Egyházi személyeket tüntettek ki a nemzeti ünnep alkalmából

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 13-án Sulyok Tamás köztársasági elnök által admányozott állami kitüntetéseket adott át a Karmelita kolostor épületében.

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át mások mellett Marton Zsolt teológus, a Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke több évtizedes lelkipásztori szolgálata, az élet védelme melletti következetes kiállása és a családok megerősítését támogató munkája elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel jutalmazták mások mellett dr. Czilli Mátét, az Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízott rektorát, az Esztergom-Budapesti Érseki Bíróság bíráját, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara tudományszervezési tanácsadóját, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felsőoktatási tanácsadóját, a Vigilia Keresztény Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnökét a gondoskodáspolitika területén végzett kiemelkedő tudományszervező munkája, valamint az egyházi kulturális értékek megőrzését segítő szolgálata elismeréseként;

Fekete Andrást, a Hajdúdorogi Főegyházmegye hajdúszoboszlói görögkatolikus parókusát több évtizedes, áldozatos lelkipásztori szolgálata, különösen a rendszerváltást követő másfél évtizedben a győri egyházközség megszervezésében vállalt szerepe és közösségépítő tevékenysége elismeréseként;

Keresztes Dénes nyugalmazott agrármérnököt, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökhelyettesét, Nyíregyháza megyei jogú város volt önkormányzati képviselőjét a Nyíregyháza-Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség templomának felépítésében vállalt szerepe, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetségében a határon túli magyar közösségekkel való együttműködés megerősítése érdekében végzett önzetlen szolgálata elismeréseként;

dr. Latorcai-Ujházi Aranka ikonfestő művészt az egyén és a szent közötti kapcsolatok elmélyítését segítő ikonfestői munkája, kultúraszervező és irodalmi tevékenysége elismeréseként;

dr. Saramó Márta Franciska nyugalmazott közjegyzőt, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tolnai csoportja alapító elnökét a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége tolnai csoportjának megalapítása és megerősítése érdekében tett fáradozásai, valamint a szervezet határon túli magyar közösségekkel való együttműködésének megerősítése terén vállalt önzetlen szolgálata elismeréseként;

dr. Turgonyi Zoltán filozófust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontja Keresztény Filozófiai Kutatóintézete vezetőjét a magyar tudományos kutatásban és felsőoktatásban folytatott több évtizedes oktatói és tudományos munkája, a Budai Filozófuskör alapító tagjaként és a Természetjogállam című kötet írójaként folytatott értékteremtő tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült többekkel együtt Bakonyiné Marton Katalin Zsuzsanna, a Szent II. János Pál Iskolaközpont pedagógusa, az Egyetemi templom Don Bosco Ének- és Zenekarának karvezetője a klasszikus és a modern egyházi zenét hitelesen tolmácsoló karvezetői, illetve zenepedagógusi munkája, valamint önzetlen közösségszervező szolgálata elismeréseként;

Kirner Antal Zoltán, a kőszegi Jézus Szíve-templom plébánosa több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, a családokért, az idősekért és a hátrányos helyzetű gyermekekért végzett odaadó munkája elismeréseként;

Szimicsku Ferenc esperes, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Nagylétai Görögkatolikus Egyházközségének lelkésze több mint négy évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége, illetve a rászorulókat és az időskorúakat segítő létavértesi Szívvel-Lélekkel Házi Segítségnyújtó Szolgálat létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként;

dr. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a demenciában szenvedőket és a krízisbe jutott családokat támogató programok elindítása, illetve a fogyatékossággal élők és a társadalom peremére szorultak megbecsülését előmozdító tevékenysége elismeréseként.

