Egyre gyarapodó közösségben – Állandó diakónusoknak szerveztek találkozót Máriabesnyőn

A hivatások száma gyorsan növekszik a Váci Egyházmegyében; idén májusban tíz diakónus szentelésére kerül majd sor, akiknek admissziója a rekollekció keretében zajlott.

„A diakónusi közösség egyre nagyobb, gazdagabb és színesebb, és fontosnak tartjuk, hogy jobban megismerjék egymást az egy hivatáshoz tartozók, ezért szerveztünk háromnapos találkozót” – mondta Laczkó Mihály diakónusi referens.

A találkozó során fontos a liturgia közös ünneplése, így a diakónusok együtt vettek részt imaórán, szentségimádáson, szentmisén, továbbá lelki megosztást is tartottak.

A három nap alatt több előadást hallhattak. Kovács Lajos, a diakónusképző spirituálisa pénteken arról beszélt a jelenlévőknek, milyen ismérvei vannak egy plébániai közösségnek, és hogyan tudja egy diakónus elősegíteni a közösség épülését, együttműködve a plébánossal, valamint a világi munkatársakkal. A találkozó résztvevői kiscsoportokba osztva dolgoztak együtt, és arról is beszélgettek, hivatásuk szempontjából hogyan képzelik el a jövőt, illetve mi vár rájuk az idén.

2024 májusában a diakónusi referens találkozót szervezett, melynek során papok és diakónusok arról gondolkodtak, hogyan tudnának hatékonyabban együttműködni, illetve melyek a hivatások közötti hasonlóságok és különbségek.

Minthogy az egyházmegyén belül nagy eltérések lehetnek, Laczkó Mihály diakónusi referens Vitéz András fejlesztővel, szupervizorral körbejárta az öt régiót, hogy lássák, milyen különböző élethelyzetekben vannak a diakónusok, és milyen kihívások, lehetőségek állnak előttük. A benyomásokból összefoglaló is készült, amelyet a mostani találkozó során ismertettek a jelenlévőkkel.

„A látogatások által egyértelműen kirajzolódott, hogy mennyire nem homogén az egyházmegyénk, és fontosnak tartottuk, hogy ezzel a diakónusok is szembesüljenek. A nógrádi régióban például nehéz egy diakónusnak papot találnia, hogy szentmisét mutasson be. A periférián, aprófalvakban szolgálók könnyebben érzik magukat magányosnak, így oda kell rájuk figyelni. Ezzel szemben az agglomerációs településeken nem érzékelhető a paphiány, ugyanakkor sokkal több hívőről kell gondoskodni. Mindezeken felül még ott vannak az egyéni családi helyzetek, ezért fontos, hogy a diakónusok feleségeivel is kapcsolatban legyünk.”

Szombaton a diakónusjelöltek is csatlakoztak a találkozóhoz, akiket idén májusban fognak szentelni. „Velük is beszélgettünk arról, mit érzékelnek az egyházmegyében, a hivatásuk során mit szeretnének tenni, mit kívánnak elkerülni. Jó hangulatban telt a közös gondolkodás” – mondta el Laczkó Mihály.

A találkozót ünnepi szentmisével zárták, melynek keretében az idén májusban szentelendő jelöltek admissziójára, azaz közösség előtti bemutatására került sor.

A Váci Egyházmegyében erős diakónusközösség működik. Laczkó Mihály elmondta: ez annak is köszönhető, hogy hosszú évek óta igyekeznek hátteret és támogatást biztosítani a hivatásban lévőknek, például azzal, hogy továbbképzést, közös formálódást szerveznek nekik, de rekreációra is lehetőségük nyílik Mátraverebély-Szentkúton.

A diakónusi referens nyaranta két diakónussal együtt végiglátogatja a többi diakónust, így erősödik a személyes kapcsolat.

Mindemellett idén már harmadik alkalommal szerveznek lelki feltöltődést a diakónusfeleségeknek, hiszen számukra is fontos a találkozás, a közös imádság, együttlét.

További segítség a szolgálattevőknek, hogy különböző hivatalokat alakítottak ki számukra (lehet valaki plébániai, plébániaszervező vagy plébániaszolgálati diakónus), a rendezett jogviszony által pedig a feladataik is jobban körülhatároltak.

A Váci Egyházmegye különös gonddal és figyelemmel végzi a diakónusok képzését és kísérését. A különböző hivatalokat azért hozta létre Marton Zsolt megyéspüspök, hogy a diakónusok feladatköre egyértelmű legyen mind a plébánosok, mind maguk a diakónusok számára: plébániaszervező diakónus – olyan szolgálatra felszentelt személy, aki családi életállapotából fakadó kötelességei mellett végzi a diakónusi szolgálatot. Az adott, rábízott plébánián a moderátor pap felügyeletével a lelki- és közösségi élet szervezője és az anyagi javak kezelője; plébániai diakónus – olyan szolgálatra felszentelt személy, aki saját családi életállapotából fakadó kötelességei mellett a plébániát, illetve missziós plébániaegységet irányító plébános vezetésével végzi a diakónusi szolgálatot. A missziós plébániaegységhez több plébánia, illetve egyházközség tartozik, melynek lelkipásztori ellátásában a plébániai diakónus a missziós plébániaegység papjának munkatársa és segítője. Főállásban segíti a plébánost lelkipásztori munkájában; plébániaszolgálati diakónus – olyan szolgálatra felszentelt személy, aki családi életállapotából fakadó kötelességei és saját munkahelyéből adódó elfoglaltságain túl a plébánosával évente megújítandó megállapodásban, azon a plébánián, ahol a lakhelye van vagy ahova püspöke kinevezi, óraszámot és konkrét feladatokat megnevezve önkéntes (egyes esetekben megbízási szerződés alapján dotált) szolgálatot vállal. Szabadidejéből ad, hogy szolgáljon az Egyházban.

A diakónusoknak komoly hátteret biztosít a Váci Egyházmegye. A hivatások száma pedig gyorsan nő: két évvel ezelőtt 5, idén pedig 10 fő szentelésére kerül sor.

„Két év leforgása alatt tehát 15 új diakónus lép be a rendszerbe – mondta Laczkó Mihály –, ami az öröm mellett megbízatást is ad nekem referensként, hogy végiggondoljam, hogyan tudok még személyesebb kapcsolatot kiépíteni a diakónusokkal, és odafigyelni rájuk.”

A diakonátus az egyházi rend szentségének első fokozata; a másik kettő az áldozópapság és a püspökség. Átmenetet képezhet a papság felé (átmeneti diakónus), illetve megmaradhat szolgálatnak az Egyház liturgikus, lelkipásztori életében, karitatív műveiben (állandó diakónus). Az állandó diakonátusra nőtlen és nős megkeresztelt férfiakat egyaránt fel lehet szentelni. A Molnár Ferenc állandó diakónussal készült interjúból még többet megtudhatnak a hivatásról.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír