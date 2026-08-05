Együtt növekszünk – Kolozsvár adott otthont a nemzetközi piarista ifjúsági találkozónak

A Piarista Rend 2025/26-os tanévének pasztorális mottója – Meggyökerezve Benne – arra hívott, hogy Krisztusban gyökerezve fedezzük fel újra hivatásunkat, közösségeinket és küldetésünket. Ebből a gondolatból született meg a nemzetközi piarista ifjúsági találkozó (PYM) 2026 mottója is: We Grow Together – Együtt növekszünk.

Közel kétszázötven fiatal érkezett Kolozsvárra Európa különböző piarista tartományaiból. Katalánok, spanyolok, lengyelek, szlovákok, magyarok és erdélyiek találkoztak egymással, hogy néhány napra kilépjenek saját megszokott közegükből. A PYM mindig többet jelent egy nemzetközi tábornál: lehetőség arra, hogy a résztvevők felismerjék, a piarista világ sokkal tágasabb annál, mint amit saját iskoláikban, plébániájukon vagy közösségükben megtapasztalnak.

A PYM különleges ajándéka volt az is, hogy a szervezés és a lebonyolítás során különböző szerzetesi karizmák találkoztak. Jezsuita novíciusok kísérték végig az önkéntesek szolgálatát imával és személyes beszélgetésekkel, emlékeztetve arra, hogy Kalazancius örökségéhez mindig hozzátartozott az együttműködés.

Az alábbiakban Kecskés Csaba beszámolóját olvashatják, melyet – a RomKat.ro erdélyi katolikus hírportál nyomán – szerkesztve közlünk. Az írás nyomtatott formában megjelenik a Vasárnap című hetilap 2026/32. számában.

Kolozsváron rendezték meg az idei nemzetközi piarista ifjúsági találkozót (PYM), amelyre Spanyolországból, Ausztriából, Szlovákiából, Lengyelországból, Magyarországról és Erdélyből érkeztek fiatalok.

A találkozó mottója – a We Grow Together (Együtt növekszünk) – nem csupán jelmondat volt, hanem a hét minden programját átható vezérgondolat. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind

azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni.

A találkozó jelentőségéről nyilatkozva Zsódi Viktor piarista tartományfőnök örömét fejezte ki, hogy a nemzetközi ifjúsági találkozónak idén Kolozsvár adhatott otthont, hiszen ez egyfajta visszaigazolása annak a munkának, amelyet a helyi piarista közösség az elmúlt négy évben végzett a városban. A magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is.

A helyszín különlegességét az adja, hogy a piaristák egyszerre vannak jelen az egyetemi lelkészségen és a Báthory István Elméleti Líceumban. Bár az iskola állami fenntartású, kápolnájával és nyitottságával támogatja a piarista küldetést, a rend tagjai tanárként és lelkivezetőként egyaránt jelen lehetnek a fiatalok életében – emelte ki a tartományfőnök.

Zsódi Viktor köszönetet mondott a gyulafehérvári érsekségnek, a kolozsvári Szent Mihály-plébániának és mindazoknak a helyi partnereknek, akik hozzájárultak a találkozó megszervezéséhez.

A hét első katekézisében Urbán József piarista arra hívta a résztvevőket, hogy új szemmel tekintsenek az emberré válás folyamatára. A tanítást kiscsoportos beszélgetések követték.

Carles Gil i Saguer piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy

a hit nem magányos út: Krisztus arra hív, hogy egymást segítve növekedjünk;

az igazi érettség pedig az Istenbe vetett bizalom elmélyülésében mutatkozik meg.

A következő napon a Tordai-hasadékhoz vezető zarándoklat vált a lelki növekedés jelképévé. A közös út során a résztvevők megtapasztalhatták, hogy a fejlődés sokszor emelkedőkön és nehézségeken át vezet, de közösségben járva senki sem marad egyedül.

A tordatúri templomban bemutatott szentmise és az esti dicsőítő koncert továbbmélyítette ezt az élményt.

A negyedik napon Visky András személyes tanúságtétele állt a középpontban. A József Attila-díjas erdélyi magyar író arról beszélt, hogy

a szabadság nem a szenvedés hiányát jelenti, hanem annak felismerését, hogy Isten a legnehezebb helyzetekben sem hagy magunkra.

A délutáni közösségi programok – a templomlátogatástól a sportig és a kézműves-foglalkozásokig – újabb alkalmat teremtettek a találkozásra és a kapcsolatok elmélyítésére.

A hét utolsó katekézisében Jacek Wolan piarista arra mutatott rá, hogy a kalazanciusi karizma mindig több annál, mint amit első pillantásra látunk.

Az iskola, a közösség, a lelkipásztori szolgálat, az önkéntesség és a barátság ugyanannak a küldetésnek a részei: Krisztus jelenlétének megmutatása a világban.

A fiatalok ezt követően az esti Light of Night városi misszióra készültek, melynek során imádságukkal és jelenlétükkel igyekeztek reményt vinni Kolozsvár szívébe.

A találkozó utolsó teljes napján a közös növekedés már a szolgálatban öltött testet. A résztvevők a Family Fest családi rendezvényen közösségi játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal és közös programokkal kapcsolódtak be a város életébe, megtapasztalva, hogy

a kalazanciusi lelkiség nem marad az iskola falai között, hanem örömöt, figyelmet és reményt visz az emberek közé.

Zsódi Viktor szerint az idei találkozó egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy a különböző országokból érkező fiatalok közös lelki gyökerekre építhetnek. Ez a közös alap nemcsak összeköti őket, hanem arra is bátorítja, hogy egymást támogatva mélyítsék hitüket.

Egy ilyen program elsődlegesen a találkozásról szól. A résztvevők nemcsak egymással, hanem Krisztussal is találkozhatnak – fogalmazott a piarista tartományfőnök. Reményét fejezte ki, hogy ezt az élményt hazatérve is továbbviszik saját közösségeikbe.

A PYM végére a mottó valódi tartalommal telt meg.

Az együtt növekedés a résztvevők számára nem csupán emberi fejlődést jelentett, hanem közös zarándoklatot, hitbeli elmélyülést, a piarista lelkiség újrafelfedezését és a mások felé forduló szolgálat megtapasztalását is.

A Kolozsváron töltött napok így nemcsak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe.

Forrás: Kalmár Petra/Piarista Rend Magyar Tartománya; Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Romkat.ro

Fotó: Barlay Vince/Piarista Rend Magyar Tartománya; kolozsvári piaristák

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