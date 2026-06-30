Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól – Diplomaosztó az Egri Hittudományi Főiskolán

Az ünnepélyes szentmisén Dolhai Lajos rektor szentbeszédében a hivatás jelentőségéről szólt. A nap szentjére, Szent László királyra utalva úgy fogalmazott: neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk.

Az Egri Hittudományi Főiskola rektora reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól.

Szent László méltóan élt abban a hivatásban, amit Isten kijelölt neki. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök írta: Szent István apostoli király volt, elvezette a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László király tette igazán kereszténnyé, ez volt az ő sajátos hivatása, nehéz időkben. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, s így kellett Lászlónak folytatnia az országépítést. Szent István, Szent Imre és Szent Gellért oltárra emelése, a magyar nép soraiból emelt szentek példát jelentenek azóta is – emelte ki szentbeszédében Dolhai Lajos.

A főiskola rektora Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet, a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza.

Mindenkinek Krisztustól kapott hivatása van, aki a papi, szerzetesi hivatást kapta, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszik a közösségben Jézust.

Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten ismeretére, szeretetére – összegezte a rektor.

Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény-katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit; az egyház, a vallás, a hitoktatás ellen agitálnak – figyelmeztetett a hálaadó szentmise szónoka, hozzáfűzve, hogy a hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet.

A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók; megkapják erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak: a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi.

Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól – zárta szentbeszédét az Egri Hittudományi Főiskola rektora.

Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat: 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár-nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben végzett hallgató.

Szöveg: Bérczessy András

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió/Kissné Vanyó Boglárka

Magyar Kurír