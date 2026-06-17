Elhunyt Camillo Ruini bíboros

Camillo Ruini bíboros 1931-ben született az észak-olaszországi Sassuolo városában.

1991-ben II. János Pál pápa kreálta bíborossá. 1991-től 2008-ig a Szentatya általános helynökeként szolgált a Római Egyházmegyében, a lateráni Szent János-bazilika főpapjaként. 1991 és 2007 között az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) elnöke volt.

XVI. Benedek pápa 2010-ben annak a nemzetközi bizottságnak az élére nevezte ki, amely a međugorjei Mária-jelenések hitelességét vizsgálta.

Camillo Ruini bíboros az elmúlt hónapokban súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. 95 éves korában, 2026. június 16-án, kedden hunyt el Rómában.

Halálának hírét Baldassare Reina bíboros-helynök, a Püspöki Tanács és a Római Egyházmegye közösen jelentette be. Közleményükben hálát adtak az elhunyt bíboros „hosszú és gyümölcsöző keresztény életéért”, valamint „az Egyház szolgálatában végzett munkájáért”.

Camillo Ruini pásztori vezetése mély nyomot hagyott, mert kivételes érzékkel értelmezte a keresztények jelenlétét a város életében, miközben az Olasz Püspöki Konferencia elnökeként is jelentős felelősséget vállalt. Nagy éleslátással ismerte fel az ország politikai és társadalmi átalakulásait, és alapvető fontosságúnak tartotta a kulturális átmenetek keresztény szellemű kísérését – fogalmaznak. – Hitt abban, hogy a katolikusok olyan értékörökség letéteményesei, amelyet nem szabad elrejteni, hanem meg kell őrizni és védeni. Ezt fejezte ki püspöki jelmondata is: „Veritas liberabit nos” („Az igazság szabaddá tesz bennünket).

Bölcsességgel, pásztori szenvedéllyel és mély elhivatottsággal szolgálta az egyházat, azzal a tudattal, hogy a hit soha nem idegenül el a történelemtől, és a keresztény üzenetnek az ember, a társadalom, a kultúra valódi kérdéseivel kell találkoznia – emlékezett meg paptársáról Matteo Zuppi bíboros, a CEI jelenlegi elnöke. Ruini bíboros mindig figyelemmel kísérte a történelmi és kulturális változásokat, szenvedéllyel és nagy szellemi igényességgel hirdette az evangéliumot a közéletben.

Az AdnKronos hírügynökség arra is emlékeztet, hogy Camillo Ruini az olaszországi politika történetében az úgynevezett második köztársaság egyik központi szereplőjeként vált ismertté, aki a kilencvenes évektől a Katolikus Egyház hangját képviselte a közéletben. 2002-ben a CEI elnökeként ellenezte az Umberto Bossi és Gianfranco Fini kidolgozta migrációs törvényt; a 2005-ben, a mesterséges megtermékenyítésről kiírt népszavazás alkalmával arra szólította fel a katolikusokat, hogy az élethez való jog védelmében ne menjenek el szavazni.

Camillo Ruini bíboros temetési szentmiséjét XIV. Leó pápa mutatja be június 18-án, csütörtökön Rómában, a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál.

Forrás: Adrian Dancă/Vatican News; MTI

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír