Elhunyt Henryk Hoser érsek, Međjugorje apostoli vizitátora

2018-ban Ferenc pápa bízta meg azzal a feladattal, hogy „stabil és állandó módon kísérje Međjugorjéban a plébánia életét, és segítse azokat a híveket, akik zarándokként érkeznek oda, mert a hely különös figyelmet igényel”.

Hoser érsek maga így értelmezte a küldetését: „Misszióm annak a jele, hogy Ferenc pápa odafigyel a zarándokokra. A pápa oda küld, ahová az emberek azért mennek, hogy az üdvösség fényét keressék. Međjugorjéba a világ minden tájáról érkeznek zarándokok, hogy találkozzanak Istennel, Krisztussal, és hogy találkozzunk az ő Anyjával. A máriás út a legbiztosabb, mert Jézushoz vezeti a híveket. Međjugorje középpontjában a szentmise és az Oltáriszentség imádása áll, amihez kapcsolódik a nagyon nagyszámú szentgyónás. A međjugorjei út igazán Krisztus-centrikus, Jézus Krisztus áll a tisztelet középpontjában. Međjugorje a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja és az Egyház Anyja közbenjárására felkínálja a zarándokoknak az isteni kegyelem idejét és terét. A Međjugorjei Szűzanyát a Béke Királynője névvel tisztelik itt, mely megszólítás jól ismert a Loretói litániából. Erre a békére pedig nagy szüksége van a mai világnak” – fogalmazott Henryk Hoser érsek.

Henryk Hoser 1942. november 27-én született Varsóban, ahol orvosi tanulmányokat folytatott, majd végzett orvosként 1969-ben csatlakozott a Katolikus Apostolság Társasága (pallottinusok) kongregációhoz. 1974-ben szentelték pappá, ezt követően elöljárói Ruandába küldték missziós munkára, ahol 1995-ig maradt. Kigaliban egészségügyi és szociális központot alapított, amelyet 17 éven át vezetett. Emellett létrehozott egy családsegítő központot is. Néhány évig a ruandai püspöki konferencia egészségügyi és családbizottsága titkáraként is működött. Sokoldalú tevékenységére jellemző, hogy az orvosi központok szövetsége elnökeként felügyelte az AIDS-járványügyi megfigyelőközpontot, valamint egy pszichológiai segítségnyújtási programot is. 1994-ben a „család és a fejlődés szakértőjévé” nevezték ki a rendkívüli, Afrikával foglalkozó szinóduson. 1994-ben, a ruandai apostoli nuncius távollétében kinevezték az ország apostoli vizitátorává, mely tisztséget több mint két évig töltötte be.

Henryk Hosert 1996 és 2003 között a pallottinusok regionális elöljárójává választották. II. János Pál pápa péteri szolgálata utolsó évében, 2005-ben érsekké nevezte ki, valamint a Népek Evangelizációja Kongregációjának helyettes titkárává és a Pápai Missziós Művek elnökévé tette. 2008-ban XVI. Benedek pápa a Varsó-Prágai Főegyházmegye érsekévé nevezte ki, majd Ferenc pápa 2017 februárjában a Szentszék különleges küldötteként Međjugorjéba küldte. 75 éves korában, 2017 decemberében lett nyugalmazott érek. Ferenc pápa 2018. május 31-én meghatározatlan időre a međugorjei plébánia apostoli vizitátorává nevezte ki.

