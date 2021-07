Elhunyt Jozef Mrkvica dolhai plébános, rókamezői lelkipásztor

Temetését július 19-én, hétfőn tartják szülőfalujában, Szentmihályúron (Michal nad Žitavou), a Szent Mihály főangyal-templomban 16 órakor érte bemutatott szentmise után.

Életútját a Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia oldalán megjelentek alapján ismertette a munkácsi egyházmegye.

Jozef Mrkvica 1951. november 15-én született Szentmihályúron (Michal nad Žitavou), az Érsekújvári járás egyik falujában. 1975. június 8-án szentelték pappá Pozsonyban a Nagyszombati Főegyházmegye számára.

Első papi helye Pöstyén (Piešťany) volt, ahol káplánként szolgált 1975 és 1977 között. 1977-től 1979-ig Prágában teljesítette kötelező katonai szolgálatát. Visszatérése után Mikszáthfalva (Sklabiná) plébániájára kapott plébániai kormányzói kinevezést, ahol 1990-ig működött. A kommunista totalitárius rezsim bukása után Óbarsba (Starý Tekov) került esperesplébánosként, ahol 2006-ig szolgált. Eközben az érsekségi bíróságon bíróként dolgozott Nagyszombatban 2001 és 2010 között. Óbars után Nagyszombat közelében a bucsányi (Bučany) plébánia elöljárója lett (2006–2009). 2009–10-ben Alsódiós (Dolné Orešany) plébánosa volt, 2010-ben pedig Felsődióson (Horné Orešany) is elkezdett kisegíteni.

2010-ben kezdte meg missziós munkáját Kárpátalján: először Őrdarmán (Sztorozsnyica) szolgált, miközben Ungváron és Mélyúton (Hliboke) is mutatott be szlovák nyelvű szentmiséket. Ezután a Munkács melletti Frigyesfalvára került, ahonnan a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházba is járt szentmiséket tartani. Az utolsó években Dolhán volt plébános, ahonnan ellátta Rókamező (Liszicsevó) és Gálfalva (Kobalevica) filiákat is.

Mindig nyitott és készséges volt az együttműködésre, megtanulta az ukrán nyelvet is. Egy kicsit magyarul is megtanult, amit főleg gyóntatásnál használt.

Egészségi állapota miatt 2021 elején visszatért Szlovákiába. Április 13-án a pöstyéni Alexander Winter kórház kórházlelkészévé, valamint az Országos Reumatológiai Intézet kápolnájának igazgatójává nevezték ki. Pöstyénben, az Alexander Winter kórházban szakadt félbe lelkipásztori munkája hirtelen halálával 2021. július 14-én.

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye; www.tkkbs.sk



Magyar Kurír