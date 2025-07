Elhunyt Luis Pascual Dri argentin bíboros, kapucinus szerzetes, aki „túl sokat megbocsátott”

Ferenc pápa a 2023-as konzisztóriumon kreálta bíborossá, ugyanakkor, amikor Robert Francis Prevost is megkapta a bíborosi méltóságot.

„Ő? Ő egy nagyszerű ember!” – Ferenc pápa ebben a közvetlen, személyes stílusban szokta jellemezni Luis Pascual Drit, a 96 évesen bíborossá vált kapucinus gyóntatót, és ebben benne van minden tisztelet és szeretet, amely az argentin pápát a szerzeteshez kötötte, aki számára az irgalmasság tanítója volt.

Luis Pascual Dri OFMCap argentin bíboros június 30-án, hétfőn halt meg Buenos Airesben, 98 éves korában. 1945-ben öltötte magára a szerzetesi ruhát. Halála után földi maradványait a Buenos Aires-i Pompeji Miasszonyunk-kegyhelyen ravatalozták fel, ahol 2007 óta élt visszavonultan, és a kegyhely gyóntatójaként szolgált. A temetési szertartást július 2-án tartották; a gyászmisét Jorge Ignacio García Cuerva Buenos Aires-i érsek mutatta be.

„Azzal a bizonyossággal, hogy Dri atya milyen sok jót cselekedett a Buenos Aires-i Főegyházmegyében, kísérjük lélekben a kapucinus közösséget és minden hozzá közel állót e mély gyász idején, ugyanakkor reménnyel telve az Úrban” – olvasható egy hivatalos közleményben.

„Irgalmaskodni” Pio atya és Szent Lipót példáját követve

Luis Pascual Dri bíboros az argentínai Entre Ríos tartományban, Federaciónban született 1927. április 17-én, egy olyan családban, ahol kilenc gyermekből nyolc a szerzetesi életet választotta. Uruguayban lett szeminarista, majd misszionárius a nyomornegyedekben, irgalmasságot ajándékozva a gyónóknak a fehér burkolópanelekkel hangszigetelt gyóntatószékben. Ebben a szűkös helyiségben – amelyet azok, akiknek volt alkalmuk oda elmenni, úgy jellemeztek, olyan mint egy régi rádióstúdió – Dri atya Pio atya és Szent Mandić Lipót példájából merítve – utóbbival az 1960-as években személyesen is találkozott – órákon át „irgalmaskodott”. Ahogy mondta:

Egészen addig, amíg a gyertyák el nem égnek.”

A 2023-as konzisztórium

Ezért a fáradhatatlan szolgálatáért kívánta Ferenc pápa a kapucinus szerzetest bíborosi rangra emelni. A Szent Péter téren 2023. szeptember 30-én tartott konzisztóriumon a kora és egészsége miatt nem tudott részt venni, hanem Argentínában, a Buenos Aires-i székesegyházban tartott szertartáson kapta meg a bíborosi regáliákat. A Sant’Angelo in Pescheria római templom bíboros diakónusa címet kapta. Nem kitüntetés, hanem „simogatás” volt ez az idős pap számára, sőt, „gyengédség”, ahogyan a bíboros maga is nyilatkozhatott akkor a Vatikáni Médiának adott telefonos interjúban, amely során hangsúlyozta, hogy nagyon meghatódott a pápa döntése miatt, ugyanakkor azt is, hogy számára „nem jelentett különbséget”, hogy bekerült a bíborosi kollégiumba.

A barna szerzetesi ruhában és a bíborosi pileólusban Dri bíboros ugyanazt folytatta, amit egész életében: kiszolgáltatta a bűnbánat szentségét.

És természetesen imádkozott, mert az az együttérző lelkület és szeretet, amely mindig is jellemezte őt, alapvetően a tabernákulum előtti térdelésből eredt. „Legelőször azt kell felismernem, hogy én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint az, aki odajön hozzám” – szokta mondogatni.

Ferenc pápa visszaemlékezése

Ferenc pápa így emlékezett Dri bíborosra: „Emlékszem egy nagyszerű gyóntatóra, egy kapucinus atyára, aki Buenos Airesben szolgált. Egyszer eljött hozzám, beszélni szeretett volna velem. Ezt mondta nekem: »Segítségedet szeretném kérni. Mindig sok ember áll a gyóntatószék előtt; mindenféle ember, alázatos és kevésbé alázatos, de sok pap is… Én mindegyiknek megbocsátok, és sokszor aggályok gyötörnek, hogy talán túl sokat megbocsátottam.« Beszéltünk az irgalmasságról, és megkérdeztem tőle, hogy mit csinál olyankor, amikor ezek az lelkiismereti kétségek gyötrik. Így válaszolt: »Bemegyek a kápolnába, és a tabernákulum előtt azt mondom Jézusnak: Uram, bocsáss meg nekem, mert túl sokat bocsátottam meg. De te voltál az, aki rossz példát mutattál nekem!« Ezt sosem felejtem el.

Amikor egy pap önmagával szemben így képes megélni az irgalmasságot, akkor tudja azt másoknak is ajándékozni.”

Az élet tanítása

A kapucinus szerzetes hálával emlékezett meg Ferenc pápa „meg nem érdemelt” bizalmáról, mellyel őt bíborossá nevezte ki: „Nem vagyok olyan pap, olyan szerzetes, aki tanulmányokat végzett volna, nincs doktori címem, nincs semmim. De az élet sok mindenre megtanított, az élet formált engem. Mivel nagyon szegénynek születtem, úgy érzem,

mindig kell hogy legyen egy szavam az irgalomról, a segítségről, a közelségről mindenki számára, aki ide betér.

Senkinek nem kell úgy elmennie, hogy azt gondolja, nem értették meg, megvetették, vagy elutasították.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír